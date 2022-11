Un colegiu de tradiție din Târgoviște are propriul post de radio: „Noi dăm glas adolescenței”

Manina Leașu, profesor de filosofie și logică, dar știristă de radio la bază, a strâns un grup unit de elevi cu care a creat primul post de radio liceal din Târgoviște.

Manina Leașu cunoscută ascultătorilor de radio, încă din 1995, la Radio Minisat. Acum, din experiența dobândită la radio le-a împărtășit și elevilor săi cu care a creat „CARA PM”, radioul online al Colegiul Național “Constantin Carabella”. Prima emisiune a avut loc luni, 14 noiembrie.

Manina spune că nu și-a dorit neapărat să educe viitori oameni de presă, cât și-a propus să le dezvolte tinerilor abilități esențiale: comoditatea de a vorbi în public și cu oamenii, capacitatea de a discerne între sursele oficiale și cele mai puțin credibile.

„Cu aproape un an în urmă, căutând variante pentru amenajarea unor spații de învățare interdisciplinare, m-am gândit la radio, la câte lucruri am învățat eu din această experiență, la cum m-a transformat prezența activă într-o redacție și mi-am dorit să aprind și în elevii mei pasiunea pentru presa vorbită. A fost un gând exprimat cu voce tare, care a stârnit interesul. Nu am crezut cu adevărat că se va materializa, chiar dacă mi-am dorit foarte mult”, spune Manina Leașu, profesor de filosofie și logică.

→ Imaginea 1/4: Aspecte din amenajarea spațiului în care funcționează radio Cara Pm. FOTO Manina Leașu

Cara PM este postul online de radio al Colegiului Carabella, parte a proiectului “Radio-școală, un laborator pentru viitor”, finanțat de Consiliul Județean Dâmbovița și susținut de asociațiile “Ambasadorii prieteniei” și “Carabella”.

„Elevii pot învăța, într-un mod atractiv și creativ, să-și exprime punctele de vedere pe teme de interes din societate, să selecteze informațiile astfel încât să nu pice în capcana știrilor false sau manipulării, să sintetizeze informațiile, să le redacteze într-o formă clară, coerentă, concisă și să editeze materiale audio, folosind tehnologia existentă. Având acces la informații din domenii diverse, își formează cultura generală. Totodată, este o formă prin care învață să-și gestioneze emoțiile, să-și depășească timiditatea. Astfel de spații s-au dovedit extrem de utile în țări cu sisteme performante de învățământ și au devenit o necesitate a învățământului modern, bazat pe dezvoltarea de competențe de viață în rândul elevilor, dar și pe formarea unei atitudini civice”, adaugă profesoara.

Ideea unui radio-școală a apărut ca urmare a participării la un curs Erasmus+ despre makerspaces și rolul lor în educație. Este vorba despre spațiile de învățare colaborativă, în care elevii își formează diverse competențe experimentând. Cadrele didactice s-au gândit că radioul ar putea să însuflețească și să formeze adolescenții, să-i ajute să-și asume roluri în societate, să-și depășească timiditatea și să le stimuleze curiozitatea.

Visul s-a putut materializa grație finanțării Consiliului Județean Dâmbovița și sprijinului acordat de asociațiile „Ambasadorii Prieteniei” și „Carabella”. Valoarea proiectului a fost 7.000 de lei (aprox 90% din întreaga sumă), bani cu care elevii achiziționat aparatura necesară (două microfoane cu brațe de prindere, un mixer și o interfață audio, două perechi de căști, un distribuitor de căști, două boxe și 38 de bucăți de burete de izolare fonică). Diferența de 10 procente este participare proprie, bani proveniți de la Asociația Carabella.

De curând, proiectul a primit un ajutor financiar din partea Sindicatului Liber Învățământ Dâmbovița, pentru achiziția altor materiale și obiecte necesare.

Emisiunile, realizate în întregime de elevi, vor fi prezentate live, online, pe site-ul liceului - www.carabella.ro.

„Acestea vor fi prezentate după orele de curs, de aceea radioul se numește Cara PM. Intenționăm, pentru început, să asigurăm o oră pe săptămână de emisie densă, cu interviuri, știri, curiozități științifice, reportaje realizate de elevi, din zona lor de interes. Pe măsură ce elevii se vor obișnui cu tehnologia și cu modul de realizare a emisiunilor, vom crește frecvența acestora. Va fi și o bună modalitate de a se auto-promova. Sunt copii talentați, elevi care au volume de versuri publicate, alții care participă la emisiuni naționale de talente muzicale sau care fac performanță în alte domenii decât cele legate de artă și de care trebuie să se audă pentru a inspira”, a mai precizat Manina Leașu.