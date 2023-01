„Domnișoara murătură”, o poveste despre tradiție și pasiune care lasă gura apă românilor de peste 60 de ani FOTO

În bazinul legumicol Lungulețu - Slobozia Moară - Brezoaele, din județul Dâmbovița, se dezvoltă frumos un brand de murături cunoscut atât în țară cât și peste hotare. „Domnișoara murătură” ține vie o tradiție de peste 60 de ani.

Legumele și murăturile sunt produse în Slobozia Moară, dar ele se cultivă în mai multe zone. Varza este cumpărată de la producători din Dâmboviţa, castraveţii din Prahova, gogonelele din Ialomiţa, ardeii kapia, gogoşarii şi cei iuţi din zona Olt.

În fabrica din Slobozia Moară însă ajung să fie sortate și preparate cu mult drag. De acolo pleacă în multe supermarketuri din țară, dar sunt libvrate și în comunitățile de români din Spania, Italia, Anglia sau Germania.

Afacerea a fost preluată, de 10 ani, de Ioana Daniela Văcaru (38 ani), jurist de profesie, căreia i-a dat identitate de marcă și pe care a consolidat-o. „Îmi place foarte mult ceea ce fac. Eu sunt jurist de meserie și trebuia să lucrez într-un birou de avocatură. În fiecare zi mă trezesc la 4,00-5,00 dimineața, dar o fac din tot sufletul și dorința mea este ca produsele „Domnișoara Murătură” să se regăsească în toate supermarketurile din România”, spune ea.

„DOMNIȘOARA MURĂTURĂ”

Părinții și bunicii săi au locuit și locuiesc în bazinul legumicol Lungulețu - Slobozia Moară - Brezoaele, unde este foarte multă varză, materia primă de bază.

„Noi nu mai facem producție primară de vreo 8 ani. În acest moment ne ocupăm de procesare. Câțiva fermieri producători cultivă pentru noi începând cu luna mai și până în decembrie - ianuarie și ne aduc materia primă în funcție de disponibilități. În ultimii doi ani am procesat între 1.800 și 2.000 de tone de varză, în proporție de 85-90%. Restul de 10% înseamnă gogonele, castraveți și alte murături”, spune Dana Văcaru.

Producătorii lucrează cu semințe hibrid aduse din Olanda, acestea putând fi cultivate primăvara timpuriu și având o productivitate mai mare. Există însă și culturi de varză de Buzău, fermierii creând un hibrid din aceste semințe, cu o perioadă de vegetație mai scurtă.

Cifră de afaceri și număr de angajați

Afacerea a fost începută de bunicii săi, care vindeau în piețele din București. Apoi, părinții săi vindeau prin aprozare și restaurante, în anii 90.

„Din 2007 am început eu să mă ocup și să schimbăm puțin modalitățile de ambalare, să mergem către retaileri și să vindem produsele ambalate, vidate sau în salte ambalaje, cum ar fi caserole, găletușe, bidonașe și depozite en-gros din Europa. Am ales să nu folosim borcanele ci pungile vidate, pentru că sunt mai ieftine. Ideea am luat-o din Polonia. Sunt mai ușor de ambalat și ușor de manevrat”, adaugă ea.

Produsele marca „Domnișoara Murătură” se regăsesc astăzi pe rafturile mai multor reţele de magazine din România, iar în ultimi ani firma a înregistrat o cifră de afaceri de milioane de euro.

„Avem 15 angajați, majoritatea din zona unde noi avem hala de producție. Anul viitor vom deschide o nouă hală de producție și vom crește și capacitatea de producție. Avem niște bazine speciale din fibră de sticlă, agreate și aprobate din punct de vedere alimentar, îngropate în pământ. Murăturile se păstrează acolo până se ambalează și se trimit către magazine. În străinătate exportăm în multe țări din Europa, cum ar fi Spania, Anglia, Germania, unde sunt comunități de români pentru că ei și est-europenii o consumă”, a precizat administratoarea firmei.

La puțin timp de la demararea exporturilor, familia Văcaru a fost solicitată și de un prim retailer internațional activ în România. Astfel, murăturile din Slobozia Moară au ajuns pe rafturile din magazinele Penny Market. Ulterior, Dana Văcaru a semnat contracte și cu Selgros Cash&Carry România și cu Profi.

Varza este produsă în 150 de bazine cu o capacitate de 5.000 de litri fiecare. Afacere este susținută cel mai mult de zilieri, pentru că oamenii din zonă nu vor un contract de muncă permanent. O zi muncă pentru un singur zilier se ridică la pete 100 de lei, sumă care se dublează în weekenduri și sărbători.

„Anul trecut am avut mai puțin, din cauza pandemiei, mai ales pe partea de Horeca, unde se organizează evenimente”, mai spune Dana Văcaru care are planuri mari pentru firma sa.

Lucrează deja la un proiect de extindere a capacităţii de producţie, care presupune şi linii noi de ambalare, o investiţie care se ridică la 1,2 milioane de euro în prima etapă, bani din fonduri proprii și din credite.

„Noua hală va avea o capacitate triplă de producție față de ce avem acum, pe o suprafață mult mai mare, undeva la 3.000 de mp construcții, cu spații de producție și depozitare. Vom căuta și alți retaileri pe lângă cei cu care deja lucrăm și vom accesa și alte depozite din Europa. Lucrăm pe surse proprii și credit bancar. Ne gândim și la fonduri europene, dar pe viitor. Investiția sa fi de 1,2 milioane de euro. Nu este o sumă mică, dar vorbim de o investiție necesară. Noua locație va fi foarte mult automatizată, pentru a câștiga puțin la mâna de lucru, pentru că ne lovim de lipsa forței de muncă”, adaugă Dana Văcaru.

Rețeta succesului

Murăturile produse la Slobozia Moară sunt făcute doar în saramură, nu în oțet.

„Românii apreciază produsele noastre. Nu pot spune că sunt cele mai bune, dar avem feed-backuri bune în cei 10 ani care au trecut și ne dorim să facem în continuare lucruri mai bune, cu o sortimentație mai variată, produse noi, să încercăm și alte rețete. Loc este pentru toată lumea și noi ne dorim să creștem un brand frumos în care să se reflecte cel mai bun raport preț-calitate. Avem chiar și zeamă de varză, produs pe care noi l-am scos acum doi ani și care are multiple întrebuințări”, mai spune ea.

La zeama de varză, care se poate cumpăra din supermarket, în sticlă, se folosește doar apă, sare și mărar. La castraveți, gogonele și mixurile de murături se utilizează condimente, foi de dafin, boabe de muștar și boabe de piper.