Cum pot fi salvate pădurile virgine din România. Ce avantaje aduce certificarea europeană a acestora

Pădurile sunt considerate, pe bună dreptate, plămânii planetei, fiind rezervă de oxigen, dar și materie primă pentru societate și economie. Tocmai pentru a proteja aceste bogății naturale a fost inventat termenul de „păduri certificate european”.

Ideea de păduri certificate și a produselor din lemn a fost lansată pentru prima dată la începutul anilor 1990, când un grup de oameni de afaceri, organizații de mediu, organizații non-guvernamentale și specialiști individuali, devotați acțiunilor de îmbunătățire a modului de gospodărire a pădurilor și creării unui sistem deschis pentru furnizorii de lemn, și-au unit forțele în acest sens.

În România, în anul 2000 s-au demarat lucrările de certificare a unei suprafețe de 31.000 ha din raza ocoalelor silvice Agapia și Văratec, Direcția Silvică Piatra Neamț, lucrari finalizate în anul 2002. Acum, Romsilva are peste un milion de hectare de pădure certificată în județele Arad, Argeș, Cluj, Dâmbovița, Hunedoara, Neamț, Suceava și Timiș.

Acum, în Dâmbovița, există peste 6.000 de hectare de păduri certificate, iar asta asigură o gestionare sustenabilă a resurselor forestiere, spun silvicultorii.

„Pădurile certificate înseamnă ceva în plus decât ar fi normal, adică sunt anumite condiții care trebuie respectate pentru gospodărirea acestor păduri, privind operațiunile de exploatare în aceste păduri, urmând ca suprafețele respective să crească an de an. Asta înseamnă că suntem recunoscuți pe plan european privind un mod corect de gospodărire al pădurilor. Așa cum se întâmplă la alimente de exemplu, când ele sunt certificate, și prețul este mai mare. Același lucru îl putem spune și despre lemnul din pădurile certificate”, spune Petre Marin, director al Direcției Silvice Dâmbovița.

Toate pădurile certificate aparțin de Ocolul Silvic Găești.

În România există, la acest moment, peste 2 milioane de hectare de păduri certificate la nivel european prin „Pan European Forest Council” - PEFC.

Romsilva și Asociația pentru Certificarea Forestieră (ACF) lucrează cot la cot pentru „promovarea managementului forestier responsabil, a unui sistem de certificare forestieră credibil, ce contribuie la gospodărirea pădurilor în mod corespunzător din punct de vedere ecologic, cu beneficiu social și viabil economic, conservarea mediului natural și a proceselor ecologice din România”.

Cele mai valoroase păduri virgine de fag din România, însumând aproape 24.000 ha, au fost încluse pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Acestea sunt situate în 8 zone diferite: Izvoarele Nerei, Cheile Nerei-Beușnița, Domogled – Valea Cernei, Cozia, Codrul Secular Șinca, Groșii Țibleșului, Codrii Seculari Strîmbu-Băiuț, Codrul Secular Slătioara.

Rusia și Belarus - „lemn de conflict”

Din cauza invaziei militare în curs și a crizei umanitare din Ucraina, Consiliul PEFC International a clarificat pe 4 martie 2022 că tot lemnul originar din Rusia și Belarus este „lemn de conflict” și, prin urmare, nu poate fi utilizat în prezent în produse certificate PEFC.

PEFC Rusia și PEFC Belarus au fost suspendate de Consiliul internațional PEFC. Certificatele emise împotriva Sistemului Național de Certificare Forestieră din Belarus (atât SFM, cât și CoC) nu mai sunt recunoscute PEFC din 18 aprilie 2022. Certificatele emise împotriva Sistemului Național Voluntar de Certificare Forestieră (FCR) din Rusia nu mai sunt recunoscute PEFC din 11 august 2022 Acest lucru se aplică atât pentru gestionarea pădurilor, cât și pentru certificatele de lanț de custodie. Prin urmare, organizațiilor certificate le este interzis să folosească mențiuni PEFC și eticheta PEFC și nu pot vinde materiale ca fiind certificate PEFC.