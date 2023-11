Dosar penal obținut imediat după examenul auto. Greșeala uluitoare a unui tânăr de 18 ani

Băiatul de 18 ani promovase proba practică pentru examenul de permis de conducere și a ieșit cu mașina în oraș. Polițiștii l-au oprit în urma unui control de rutină, dar nu a putut să le prezinte permisul pentru că încă nu îl primise, așa că acum este anchetat penal.

Un caz unic în România a avut loc zilele trecute la Suceava. Un tânăr de 18 ani a promovat și proba practică a examenului auto pentru permisul de conducere și, nerăbdător, a decis să iasă la o plimbare cu mașina în oraș.

Ghinionul a făcut să fie oprit în trafic de o patrulă rutieră, cărora nu le-a putut prezenta permisul auto pentru că nu îl primise fizic.

Le-a arătat în schimb o anexă pentru proba practică în vederea obținerii permisului de conducere, în care se menționa că fusese admis chiar în ziua respectivă.

Nu a fost suficient pentru polițiștii rutieri, mai ales că nu apărea încă în baza de date a Poliției ca deținător de permis. Agenții i-au deschis dosar penal pentru conducere a unui autovehicul fără permis de conducere.

Tânărul de 18 ani a fost testat și alcoolscopic, rezultatul fiind zero.

A obținut permisul auto când alții așteaptă doar pensia

O olteancă a avut suficientă răbdare ca să obțină fizic mult doritul permis de conducere în vara acestui an înainte de a ieși cu mașina pe drumurile publice.

Ioana Papuc este o gorjeancă de 56 de ani care a obținut în cele din urmă permisul de conducere. Instructorul auto o laudă c-a avut ambiția pe care alții, mult mai tineri, nu o au.

„Am vrut să obțin permisul de conducere, dar am avut alte priorități de-a lungul vieții, punându-mă pe mine pe locul doi. Într-o seară, când eram la serviciu, l-am întâlnit întâmplător pe domnul instructor Cristi. Venise să aducă o elevă, care trebuia să meargă în altă localitate. L-am întrebat dacă nu are nevoie de o elevă mai în vârstă și a început să râdă. Mi-a spus că merită să încercăm. A mai trecut un an și ceva până când m-am hotărât, pentru că trebuia să ajung într-un anumit loc și fiul nu m-a putut aduce. A fost momentul în care m-am hotărât să mă înscriu la școala de șoferi. Nu a știut nimeni din familie. Am început cursul de legislație și, apoi, orele de condus. La început, stăteam încordată la volan“, mărturisește femeia.

Ioana Papuc este acum încrezătoare în forțele ei. „Fiul meu a fost mai optimist, dar soțul nu mi-a dat șanse să obțin permisul de conducere. Am ajuns la concluzia că totul este posibil“, a spus proaspăta șoferiță.