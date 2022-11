Ce pensie are un reputat chirurg după 40 de ani de muncă. Doctorul este și cetățean de onoare al orașului său

Reputatul chirurg Sorin Hâncu, fost director al Spitalului Județean Suceava, a fost de acord să dea publicității cuantumul pensiei pe care o încasează după 40 de ani de muncă.

Este vorba despre un specialist, care a salvat mii de vieți omenești, care a făcut medicină în condiții foarte grele, care a avut funcții de conducere în sistemul administrativ și care în prezent este președintele Colegiului Medicilor din Suceava.

El a declarat la emisiunea „Prima oră”, de la postul regional de televiziunea Intermedia, că a ieșit la pensie cu suma de 2.000 de lei. A ajuns în final să încaseze 4.000 de lei/lună, pentru că a contribuit la sistemul de pensii și în calitatea sa de salariat al sistemului sanitar privat.

Altfel spus, chirurgul este recompensat de statul român cu câte 100 de lei pentru fiecare an de muncă.

„Am ieșit la pensie la 65 de ani și o zi, cu o pensie de aproape 2.000 de lei. Am contribuit și de la cabinetul particular, altfel ar fi fost mai mică. Acum am 4.000 de lei pensie”, a declarat medicul.

Sorin Hâncu are 71 de ani și este cetățean de onoare al municipiului Suceava.

Pe de altă parte, cea mai mare pensie din județul Suceava este de aproape 33.000 de lei și este încasată lunar de un fost magistrat. La polul opus, aproximativ 42.000 de suceveni ridică lună de lună pensii de numai 1.000 de lei. Pensia medie pe județ este de 1.700 de lei.