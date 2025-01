Situație explozivă la Spitalul Județean de Urgență Slatina, după decesul unui pacient. Medicii cer să nu fie prinși în disputele politice

Spitalul Județean de Urgență Slatina stă pe un butoi cu pulbere. A început o luptă a declarațiilor între primarul Slatinei și șeful CJ Olt, în urma decesului unui pacient de 66 ani. Medicii, prinși la mijloc, cer să se evite „declarațiile inflamatorii care pot crea tensiuni inutile”.

Atacurile dintre primarul Slatinei, Mario De Mezzo, și președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, au început după decesul unui pacient de 66 ani, fratele directorului societății de transport public din Slatina. Primarul îl acuză pe șeful CJ Olt că menține în fruntea spitalului o „conducere incompetentă” și că pe acest fond se produc tragedii. Președintele instituției județene îi dă replica și spune că primarul este cel care „se urcă pe cadavre” și livrează subiecte pentru a-și masca incompetența și „haosul administrativ”.

Decesul pacientului reaprinde tema crizei de medici

Pacientul care a decedat în dimineața zilei de 26 ianuarie a suferit acasă un infarct, a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Slatina, iar aici a suferit alte stopuri cardio-respiratorii, fiind resuscitat. În cele din urmă a fost transferat tot cu ambulanța la Spitalul Județean Clinic de Urgență Craiova, pentru implantare de stent (o procedură care nu s-a realizat niciodată la spitalul din Slatina), însă în drum spre spitalul din Dolj pacientul a decedat. Cazul s-a petrecut în condițiile în care nu era cardiolog de gardă, SJU Slatina nemaireușind, de la mijlocul acestei luni, să asigure toate gărzile la Cardiologie, din cauza lipsei medicilor. Trei medici cardiologi au plecat din spitalul slătinean de la începutul acestui an, una dintre măsurile adoptate ca urmare a acestui fapt fiind suspendarea activității Compartimentului Terapie Intensivă Coronarieni, un compartiment din cadrul secției Cardiologie. Prezența cardiologului nu ar fi fost în măsură să schimbe situația, spun medicii, pentru că pacientului i s-ar fi administrat același protocol.

Ce spune spitalul despre deces

„Pacientul a fost adus în Unitatea de Primire Urgențe de către Serviciul de Ambulanță în stare critică, cu un infarct miocardic suferit acasă, urmat de multiple stopuri cardio-respiratorii, pentru care s-a efectuat resuscitare. Ajuns în UPU, ventilat mecanic și instabil hemodinamic, a suferit un nou stop cardiorespirator, urmat de intervenții de resuscitare care au restabilit temporar funcțiile vitale”, au transmis reprezentanții spitalului, printr-un comunicat. Decizia transferului s-a luat în baza unor reglementări stricte, se menționează în același comunicat.

„Protocolul stabilit în baza Ordinului Ministrului Sănătății nr.1091/2006 ne obligă, pentru a crește șansele la viață ale pacientului, transferarea urgentă către unități spitalicești de nivel superior. Facem precizarea că Spitalul Județean de Urgență Slatina este spital de nivel III, iar protocolul ne impune, în astfel de cazuri, transferarea pacienților către unități spitalicești de nivel II. În acest sens, concomitent cu procedurile medicale efectuate de medicii din UPU, s-au luat măsuri cu celeritate pentru ca acest pacient să ajungă cât mai repede la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, o unitate de rang superior, care a aprobat imediat primirea pacientului”, menționează, printre alte aspecte, reprezentanții SJU Slatina.

Familia: „A fost ținut în Spitalul Slatina prea mult timp”

Familia pacientului este, în schimb, de părere că explicațiile oferite de SJU Slatina sunt „o încercare de eschivare de la responsabilitate” și acuză că s-a întârziat transferul.

„Spitalul Județean de Urgență Slatina a emis un comunicat prin care încearcă să justifice ceea ce este, în realitate, un caz flagrant de neglijență și proastă gestionare a unei urgențe medicale. În loc să-și asume responsabilitatea pentru lipsa unui medic cardiolog de gardă și întârzierea nejustificată a transferului către un spital capabil să trateze un infarct acut, conducerea unității sanitare încearcă să mute atenția asupra “contextului medical complex” și a unei așa-zise presiuni mediatice. Care este adevărul? Pacientul a fost ținut în Spitalul Slatina prea mult timp, fără a fi transportat urgent către un spital unde putea primi tratament adecvat. Nu se contestă că infarctul miocardic este o urgență gravă, însă tocmai de aceea, orice minut pierdut scade dramatic șansele de supraviețuire. În loc să fie transferat imediat, fratele meu a fost ținut în Spitalul Slatina, unde NU EXISTĂ medic cardiolog de gardă în UPU și unde Compartimentul de Terapie Intensivă Cardiologie este “temporar suspendat”, a scris Florin Duca, fratele pacienttului decedat, pe contul său de Facebook.

„Nu este prima dată când pacienții sunt victime ale lipsei de specialiști la Slatina. În comunicat se menționează că, în 2024, un număr de 67 de pacienți au fost trimiși către spitale mai bine echipate. Acesta nu este un argument de apărare, ci o dovadă clară a incapacității spitalului de a trata urgențe cardiovasculare. Câte dintre aceste transferuri au fost întârziate la fel ca în acest caz? Deficitul de personal medical este o scuză falsă. Problema lipsei unui medic cardiolog de gardă este una de management, nu de sistem. Dacă un spital de urgență nu poate asigura un specialist într-o afecțiune atât de gravă, conducerea trebuia să ia măsuri, nu să lase pacienții la voia întâmplării”, mai scrie Duca, analizând argumentele SJU.

Mai mult, acesta acuză conducerea spitalului că prin explicațiile postate pe pagina spitalului încearcă de fapt să manipuleze, invocându-se „presiunea mediatică” și „amenințările” la care ar fi supuși medicii. „Realitatea este că, dacă și-ar fi făcut treaba, nu ar exista această presiune. Nu medicii din prima linie sunt vizați aici, ci cei din conducerea spitalului, care gestionează defectuos sistemul și resursele”, precizează ruda pacientului.

„Și ANL-urile acelea au un rol, să ajute medicii tinerii”

De la cazul pacientului de 66 ani decedat în ambulanță, primarul Slatinei trece, într-un video postat tot pe rețelele de socializare, la un alt subiect, anunțând că va face verificări în blocul ANL în care primăria Slatina a repartizat, în mandatul fostului primar, mai multor medici din cadrul spitalului locuințe de serviciu. Scopul repartizării acestor locuințe a fost acela de a-i atrage pe specialiști la Slatina și de a-i sprijini să-și amenajeze aici un cămin. Medicii navetiști, care vin în cea mai mare parte din Craiova, nu ar folosi însă aceste locuințe și, chiar mai mult, spune primarul, le-ar fi închiriat. De Mezzo a anunțat că va face publice concluziile în urma verificărilor. O astfel de vizită de verificare a avut loc marți după-amiază, 28 ianuarie.

„Nu există aceste concluzii, pentru că Poliția Locală a fost la blocul medicilor și, ca o coincidență bizară, n-a găsit pe nimeni acasă. Voi mai face controale. (...) Nu mă las, merg în fiecare seară, verific și vedem care este situația. Că dacă o săptămână nu stă nimeni nicăieri începem să ne punem întrebări. O să mergem la ore diferite. (...)Dacă două săptămâni merg în fiecare după-amiază, la ore diferite, și nu găsesc pe nimeni, ce înseamnă asta? O să-i convoc pe medici să vină la primărie. (...) Și ANL-urile acelea au un rol, să ajute medicii tinerii”, a declarat primarul Mario De Mezzo, pentru „Adevărul”.

Sindicatul medicilor îndeamnă la calm

Și reprezentanții medicilor au luat atitudine și, prin intermediul unui comunicat, le-au cerut autorităților „calm și responsabilitate în discursul public”.

„Federația Sindicală Hipocrat face apel către autoritățile locale și toți actorii implicați să manifeste calm, responsabilitate și respect față de Spitalul Județean Slatina și față de cadrele medicale care își desfășoară activitatea în slujba sănătății cetățenilor.

Suntem profund îngrijorați de faptul că disputele politice locale riscă să afecteze imaginea și munca unui spital de referință din județ, precum și reputația personalului medical care își dedică întreaga activitate salvării de vieți. Federația Sindicală Hipocrat consideră inacceptabil ca, de dragul unor diferende politice sau al unui conflict între partide, să fie pătat renumele instituției medicale și eforturile depuse de profesioniștii din sănătate”, a transmis liderului Federației Hipocrat, medicul Cătălin Dudu.

„În acest moment dificil, ne manifestăm întreaga solidaritate față de familia pacientului decedat și înțelegem durerea profundă pe care o resimt. Pierderea unei vieți este o tragedie care lasă răni adânci, iar gândurile noastre se îndreaptă către cei îndurerați. Totodată, subliniem importanța ca astfel de situații să fie analizate cu responsabilitate, în spiritul adevărului, pentru a evita transformarea unor tragedii personale în instrumente de dispute publice”, mai spune acesta.

Medicii mai spun, pe de altă parte, că serviciile medicale de înaltă specializare, cum sunt cele de implantare de stent cardiac, „sunt disponibile doar în câteva centre medicale din orașe mari precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova și alte câteva reședințe de județ dotate cu infrastructură avansată și personal specializat”, iar aceste servicii nu pot fi extinse în toate orașele din țară din cauza costurilor ridicate asociate cu echipamentele de ultimă generație. În plus, se impune formarea personalului, iar pentru menținerea expertizei echipelor medicale ar fi necesar un volum mare de cazuri.

Mediciii se arată de asemenea preocupați de faptul că încrederea pacienților în serviciile medicale oferite de spital ar putea fi afectată în urma discuțiilor create.

„Facem apel la autorități să evite orice atacuri mediatice sau declarații inflamatorii care pot crea tensiuni inutile, afectând astfel încrederea pacienților în serviciile medicale oferite de Spitalul Județean Slatina. Sistemul de sănătate trebuie să rămână un spațiu al neutralității și al profesionalismului, iar orice dispută politică trebuie să fie ținută departe de domeniul medical. (...) Sănătatea nu trebuie să devină monedă de schimb în războaie politice. Îndemnăm la solidaritate și la respectarea valorilor esențiale ale actului medical”, a mai transmis președintele Federației Hipocrat.

„Ne declasifică și ajunge SJU să fie un dispensar comunal”

Primarul spune că acuzațiile lui nu au, însă, legătură cu politica, ci țintesc erorile generate de managementul defectuos de la spital.

„Are legătură cu faptul că am pierdut Terapia Intensivă pe Cardio și dacă mai pierdem o Terapie Intensivă spitalul va fi declasificat. (...) Dacă mai pierd o gardă sau o Terapie Intensivă ne declasifică și ajunge SJU să fie un dispensar comunal. (...) Câți medici s-au trasferat de la SJU Slatina spre alte spitale, în general în Craiova, în ultimii 3 ani, și câți au venit în locul lor? Au venit spre zero și s-au transferat spre mulți. Cum, ca manager, lași doctorii să plece prin transfer când tu știi că ai posturile blocate și nu poți să angajezi, cum?”, a mai spus De Mezzo.

De menționat că SJU Slatina a lansat, chiar în cursul acestei luni, un anunț de concurs, anunțând că sunt vacante patru posturi de medic cardiolog, un post de anestezist, un post de pediatru, două posturi de medic de urgență și unul de psihiatru.

„Nu te mai ascunde după minciuni și marș la treabă!"

Președintele CJ Olt, Marius Oprescu, îl acuză pe primar de „atacuri murdare în media” și subliniază în schimb că spitalul, un mare consumator de resurse, a fost plasat în responsabilitatea CJ Olt „din cauza incapacității Ministerului Sănătății de atunci”.

„Noi, însă, am privit asta ca pe o provocare pentru a le oferi oltenilor servicii medicale mult îmbunătățite. Anual, alocăm o medie de 14 milioane lei pentru modernizare, iar fiecare program european sau guvernamental disponibil a fost accesat. Astăzi, derulăm proiecte de peste 73 milioane lei și avem pe masa de lucru un corp nou de clădire cu heliport în valoare de 52 milioane euro, iar SJU accesează fonduri de aproximativ 66 milioane lei pentru modernizare, aparatură performantă și digitalizare”, a precizat Oprescu într-un mesaj postat de asemenea public. Șeful CJ Olt schimbă apoi tonul mesajului și, în a doua parte a postării, trece în revistă mai multe promisiuni neonorate ale primarului, pentru a-și încheia postarea într-o notă cel puțin ciudată: „Nu te mai ascunde după minciuni și Marș la treabă!".

Întrebat de jurnaliști despre situația de la Cardiologie, președintele CJ Olt a declarat, joi, 30 ianuarie, că în continuare se duc discuții pentru a fi cooptați medici noi, dar că demersul nu a avut deocamdată succes, specialiștii preferând să activeze în mediul privat.

„Pe 10 ianuarie a fost un concurs la care nu s-a înscris nimeni. Concursul a fost reluat, el va fi undeva la jumătatea lunii februarie. Noi sperăm să reușim. Am avut discuții, și am avut discuții și înainte de primul concurs, cu medici cardiologi. E foarte greu, vă aduceți aminte că această criză de la Cardiologie nu este de anul acesta. Criza de la Cardiologie vine din urmă cu zece ani de zile. E foarte greu să găsești medici cardiologi, s-au obișnuit să meargă în privat, este o meserie care este căutată și ei reușesc să profeseze foarte bine în privat și nu se înghesuie să vină la astfel de concursuri. Noi avem în momentul de față cinci medici cardiologi, dar, așa cum știți, legea îi obligă să facă o singură gardă pe lună, restul gărzilor pe care le fac, le fac pentru că vor. Dar cu cinci medici nici nu poți să acoperi toată luna. Tocmai de aceea a fost suspendată activitatea pentru ATI pe Cardiologie, urmând ca atunci când avem numărul necesar de doctori pentru a putea relua gărzile să îi dăm drumul la acea secție”, a precizat Oprescu.

Șeful CJ l-a acuzat, din nou, pe primarul Slatinei că profită de drama unor oameni și că-și bate joc de corpul medical. „Cred că este o bătaie de joc la adresa corpului medical de acolo de fiecare dată să profiți de drama unor oameni - pentru că, vrem-nu vrem, se mai întâmplă și astfel de lucruri - să profiți de treaba asta ca să o întorci și să profiți electoral. Mi se pare că primarul Slatinei este un profitor electoral”, a spus Oprescu.

SJU Slatina mai are nevoie de trei cardiologi pentru a acoperi 100% gărzile

Deși la acest moment este o problemă asigurarea gărzilor la Cardiologie pentru întreaga perioadă a lunii, obiectivul este ca, de la mijlocul acestui an, SJU Slatina să reușească să ofere inclusiv servicii din sfera cardiologiei intervenționale.

„Până în momentul de față, așa cum știți, SJU Slatina nu a făcut cardiologie intervențională. Astfel de cazuri cum a fost... Oricum, dacă aveam garda deschisă, nu puteam să-l tratăm noi. Acel pacient tot la Craiova urma să ajungă, pentru că colaborarea Sptalului Județean Slatina este cu Spitalul Universitar Craiova pentru astfel de cazuri. Deci oricum nu-l tratam. Noi, în luna decembrie, am achiziționat aparatura necesară (n. red. - a fost achiziționat un angiograf) pentru a face cardiologie intervențională, urmând ca acel aparat care a venit la jumătatea lunii decembrie să-l punem în operă, după care cardiologii noștri să-și ia specializările și sperăm ca pe la jumătatea anului 2025 să începem acest lucru și la Slatina”,a adăugat șeful CJ Olt.

Pentru a fi reluate gărzile la cardiologie SJU Slatina ar mai avea nevoie de cel puțin trei medici. Spitalul nu poate crește plata pentru medicii care efectuează gărzi pentru a crește atractivitatea posturilor scoase la concurs, a mai spus șeful CJ Olt (plata gărzilor la nivelul salariul din prezent este o solicitare a tuturor medicilor din sistemul de stat), în schimb, de la mijlocul anului trecut s-a găsit o posibilitate legală și li se acordă medicilor rezidenți care acceptă să efectueze gărzi la SJU Slatina anumite stimulente financiare.

„Noi, prin bugetul Consiliului Județean, încă de la jumătatea anului 2024, susținem medicii rezidenți care vor să vină să facă gărzi la Slatina, nu doar pe Cardiologie, dar și pe celelalte secții, le dăm un stimulent de gardă. Acest lucru putem să-l facem, și-l practicăm, și-l avem în vedere și în anul 2025. Din bugetul CJ, pentru medicii rezidenți care vor să vină să facă gărzi la Slatina, putem da acest stimulent. Dar salarii, nu poți să încalci legea și să dai salarii mai mari”, a mai spus Oprescu.