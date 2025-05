Semnal dat de un lider PNL: „Instituțiile statului român trebuie reformate din temelii. Altfel, România va intra în disoluție”

Președintele PNL Olt, deputatul Gigel Știrbu, a declarat la Slatina că este momentul ca statul român să se reformeze, pericolele fiind în caz contrar foarte mari. A vorbit de asemenea despre marea provocare pentru viitorul președinte al țării și despre necesitatea unei reforme și în PNL.

România are nevoie imediată de o reformare din temelii a instituțiilor, a declarat liderul PNL Olt, deputatul Gigel Știrbu, joi, 15 mai 2025, într-o conferință de presă la Slatina. Este semnalul pe care românii l-au dat la vot încă din toamna anului trecut și pe care politicienii refuză să-l înțeleagă. Partidele, a mai spus liderul PNL, sunt parte a problemei, nu mai constituie o soluție.

„Cetățeanul român nu numai că nu s-a mai simțit reprezentat de cei pe care i-a încărcat cu votul lui și cu responsabilitate, dar cetățeanul român s-a simțit umilit de către cei pe care el îi plătește. Că este vorba de ghișeul de la ANAF, că este vorba de ghișeul de la primărie, că este vorba de ghișeul de la Casa de Pensii, că e vorba de însuși polițistul de pe stradă, care-l oprește. Un răspuns pe care mi l-a dat un antreprenor local (...) a fost următorul: de ce credeți că toată lumea se bate să se angajeze la stat? Pentru că până când și portarul de la APIA este considerat un mic șefuleț. Statul nu este un stat prietenos, statul nu este un stat care să ofere cetățenilor săi confortul cotidian, iar oamenii s-au săturat”, a spus Știrbu.

Reforma administrativă, promisă și așteptată de 20 de ani, ar trebui începută în cel mai scurt timp, pentru că majoritatea covârșitor a localităților mici nu se poate autofinanța.

„Eu cred că instituțiile statului român trebuie reformate din temelii. Începând cu reforma administrativă. Este mai mult decât necesară. Se face vorbire de această reformă de peste 20 de ani. Știți la fel de bine ca mine, avem 112 localități, mai mult de 90%, dacă nu 95% din aceste 112 localități, nu se autofinanțează. Nu se întrețin. Așteaptă bani de salarii și de funcționarea primăriei de la bugetul național. Este imposibil să mai mergem mai departe, indiferent ce culoare are primarul respectiv” a spus Știrbu. Acesta a atras atenția că suntem într-un moment de cotitură și că „dacă în următorii ani nu se fac aceste reforme, eu cred că România va intra în disoluție”, a declarat deputatul.

„Din punct de vedere economic, financiar, România se află pe marginea prăpastiei”

Situația economică a României este îngrijorătoare, a punctat Știrbu, iar fără măsuri urgente țara noastră o poate lua pe drumul de acum peste 10 ani al Greciei, țara care a avut nevoie de investiții masive din partea Uniunii Europene pentru redresare. „Din punct de vedere economic, financiar, România se află pe marginea prăpastiei. De aceea spun că în acest moment România are nevoie ca de aer de un parteneriat mult mai strâns decât l-a avut până acum cu Comisia Europeană, pentru că vom avea nevoie de sprijin din punct de vedere financiar, iar acest sprijin va veni doar în situația în care România a înțeles să meargă din punct de vedere politic și democratic pe calea asta”, a declarat liderul PNL.

Viitorul președinte al României, care va fi decis în turul de scrutin de duminică, 18 mai 2025, are în față două mari provocări, a spus Știrbu: să-i unească pe români și să pornească reformarea instituțiilor statului.

„Avem un stat bugetofag, avem un stat care consumă resurse extraordinar de mari fără să aibă soluții pentru cetățeni. Totodată, discutam cu domnul primar mai devreme (n. red. – primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo), suntem un stat care totuși încasează doar 28% din impozitele și taxele anuale. Un stat care trăiește din împrumuturi. Un stat care a fost condus, în marea majoritate a celor 35 de ani, de oameni care nu și-au asumat, care au pus înainte de toate imaginea lor politică. Nu și-au asumat decizii nepopulare. Dacă mi-aduc aminte, din ‘90 până astăzi unul sau doi oameni politici și-au asumat decizii nepopulare. Pentru că, la un moment dat, cineva trebuie să dea socoteală”, a mai spus Știrbu.

„PNL-ul în momentul de față este parte a problemei, nu parte a soluției”

Întrebat fiind dacă își asumă o parte din vină pentru percepția pe care o au astăzi românii față de instituții și față de politicieni, deputatul Gigel Știrbu, pentru o scurtă perioadă de timp ministru al Culturii, a răspuns afirmativ.

„Da, probabil am și eu o vină prin prisma faptului că am acceptat o funcție. Eu de la această masă, de multe ori, dar de multe ori, în cariera mea politică am atras atenția față de derapajul unora sau altora din eșichierul politic”, a completat Știrbu.

Partidele politice, toate, sunt vinovate că nu au interpretat corect încă din noiembrie 2024 semnalul dat la vot, a adăugat șeful PNL Olt. „PNL-ul în momentul de față este parte a problemei, nu parte a soluției. Toate formațiunile politice în momentul ăsta sunt parte a problemei, nu parte a soluției. Inclusiv cei de la AUR, pentru că dacă vă uitați la AUR trei sferturi dintre ei sunt foști membri la alte formațiuni politice. (...) E clar că oamenii politici trebuie să învețe ceva. Eu sunt îngrijorat de ce n-au învățat nimic după 24 noiembrie”, a mai spus șeful PNL Olt.

Știrbu a vorbit de asemenea despre „cea mai mare greșeală pe care a făcut-o PNL-ul în ultimii zece ani”, aceasta fiind, în opinia politicianului, alianța cu partidul Social Democrat.

„Eu cred că PNL ar fi trebuit să meargă în Opoziție. Să voteze lucrurile benefice făcute de guvern, să voteze măsurile care trebuie să fie luate pentru redresarea economică a României, dar PNL trebuie să se reformeze în opoziție”, a conchis Știrbu.

Liderul PNL Olt, deputatul Gigel Știrbu, a susținut conferința de presă alături de președintele PNL Slatina, primarul Mario De Mezzo, cei doi anunțând că la alegerile de duminică îl susțin pe candidatul independent Nicușor Dan.