Nicușor Dan le-ar fi cerut liberalilor, într-o ședință cu conducerea formațiunii, să îl susțină în turul 2 al alegerilor prezidențiale, dar fără a-l asocia cu partidul, potrivit surselor Adevărul. Mai mult, Dan le-ar fi promis că PNL va fi principalul partener daca va fi ales președinte.

Surse politice au declarat pentru Adevarul că Nicușor Dan le-a spus liberalilor că nu ar vrea însemnele PNL în campania electorală, deși a cerut susținerea lor. Întrebat dacă PNL va fi principalul partener după alegeri, în cazul în care va fi președinte, răspunsul candidatului ar fi fost: „Normal”.

„Aş dori, tocmai ca să nu speculeze adversarii, în momentul în care faceți asta în teritoriu (n.r. promovarea candidatului Nicușor Dan), să nu fiți îmbrăcați, să nu aveți însemnele PNL, ca să nu vină ei să vă facă repede niște poze și să spună «iată dovada»", a spus Nicușor Dan potrivit informațiilor Adevărul.

La rândul lui, Cătălin Predoiu le-ar fi cerut liberalilor să depună eforturi ca și cum Nicușor ar fi candidatul PNL, motivând cǎ e singura șansă sǎ rămână la guvernare și ca România sǎ nu intre în faliment.

În debutul ședinței, Cătălin Predoiu a declarat, potrivit surselor Adevărul:

„Îl avem invitat pe Nicușor Dan, candidatul pe care am decis să îl sprijinim pentru turul 2. În urmă cu ceva timp, am luat decizia în unanimitate, în acest for al PNL, de a-l sprijini în turul 2 pe domnul Nicușor Dan aici de față.”

Predoiu a subliniat că decizia PNL a fost fundamentată pe poziționarea clară împotriva extremismului politic și în apărarea parcursului euroatlantic al țării:



„Noi am arătat că ne-am motivat această decizie cu poziționarea noastră corectă împotriva oricăror forțe extremiste, împotriva derapajului de la o evoluție și un drum istoric spre Vest, pentru cantonarea puternică a României în rândul democrațiilor euroatlantice. Evoluția dezbaterilor publice a confirmat că ne-am poziționat corect.”

„Nu am nici cea mai mică rezervă în a merge în acest proiect, în a continua această susținere. Nu este vorba de persoane aici, ci de o opțiune de principiu”, a mai spus Predoiu.

El a avertizat asupra riscurilor grave generate de orice tentativă de abandonare a direcției pro-europene.

„Este extrem de îngrijorător ce se întâmplă, piețele sunt extrem de îngrijorate, după cum am văzut, de perspectiva abandonării drumului nostru către Vest (..) O afirm fără nicio ezitare: o eventuală alegere a lui Simion în funcția de președinte - Doamne Ferește! - ar fi pentru noi o catastrofa națională. Pentru fiecare partid şi fiecare cetățean al României, inclusiv pentru cei care l-au votat pe Simion", a încheiat Predoiu.