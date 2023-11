Consilier PNL trecut la PSD, jefuit noaptea în fața blocului. „Mi s-a transmis un mesaj“

Un consilier județean PNL Olt, trecut recent la PSD, a fost jefuit în fața blocului. El se întorcea chiar de la întâlnirea cu noii colegi de partid. Două persoane l-au abordat și l-au lăsat fără borsetă.

Politicianul George Ciucu din Corabia spune că totul s-a petrecut marți seara, 14 noiembrie 2023, aproape de miezul nopții. El tocmai se întorcea de la ședința de partid în cadrul căreia zeci de membri ai PNL Corabia au fost primiți în organizația PSD Corabia, la o săptămână de când consilierul George Ciucu a trecut la PSD.

Ciucu a coborât din mașină și și-a luat de pe banchetă borseta, îndreptându-se către scara blocului. În acel moment a fost abordat de două persoane.

„Cum sunt suflet de mamă bună, am scos pachetul să li-l dau cu totul”

„Special am zis să iau borseta, ca să nu-mi spargă mașina, și au apărut doi indivizi, un bărbat și o femeie, care m-au rugat dacă pot să le dau și lor câte o țigară, că sunt amărâți. Eu, cum sunt suflet de mamă bună, am scos pachetul să li-l dau cu totul. <Luați, dacă sunteți și voi amărâți!>. Și atunci, nici n-am luat în calcul așa ceva, mi-a tras borseta din mână și au fugit, asta a fost tot. Fără să mă lovească, mie îmi place să fiu corect”, a relatat Ciucu, pentru „Adevărul”.

Borseta a fost găsită de un cetățean în fața porții și a fost dusă la poliție. În cele din urmă politicianul și-a recuperat borseta, nu și banii.

„Aveam cheile de la apartament, cheile de la mama de la casă, cheile de la o gospodărie de la Ianca, cheia mașinii, toate actele, permis de conducere, ce ține un om într-o borsetă. Permis de conducere, buletin, carduri bancare, carduri de sănătate, adică mă cam lăsaseră...”, a mai adăugat politicianul.

George Ciucu avea în borsetă 350 lei și 1.000 euro. „Am vândut o mașină unui prieten, nici n-am făcut actele, mai avea să-mi dea 1.000 euro, mi-i dăduse zilele trecute și, sincer, n-am avut timp să-i duc în casă sau să-i pun undeva. Nu m-am așteptat la asta. Borseta a fost în mașină toată ziua, dar nu a fost mașina spartă”, a mai spus Ciucu.

„Am fost așteptat“

Consilierul județean spune că nu ar fi fost urmărit, ci așteptat în fața blocului de către cele două persoane.

În zonă nu sunt camere de supraveghere, ceea ce va îngreuna demersul polițiștilor. Ciucu e bucuros că și-a recuperat cheia de la mașină și documentele și se mai gândește prea puțin la prejudiciu.

„Dacă o să-i prindă, o să recuperez și prejudiciul, dacă îl voi recupera, dar eram foarte stresat de cheia de la mașină, pentru că m-ar fi costat foarte mult. Azi-noapte am sunat pe cineva să vină să-mi ia mașina, s-o bage într-o curte, pentru că nu puteam să las mașina în fața blocului, nu știi ce e în capul nebunului. Dacă aveau cheia la ei, puteau să vină s-o ia, nu? Mi-au trimis înapoi și cheile de la mașină, și de la casă, inclusiv ochelarii de soare, doar banii i-au interesat”, a mai precizat Ciucu.

„Dacă ne luam la bătaie, nu știu cine ieșea mai șifonat”

Politicianul ex-PNL spune că în primul moment chiar a alergat după cei doi, însă a renunțat pentru că aceștia au reușit să se facă repede nevăzuți. Nu s-a temut niciun moment, pentru că „nu sunt un fricos de felul meu”, susține politicianul, însă se puteau întâmpla și lucruri mai grave.

„Important este că nu am fost lovit, Doamne-fereșt! Puteau să-mi dea cu ceva în cap, sau să-mi arunce un cuțit în inimă, pentru că nu te aștepți la așa ceva. Te aștepți că mergi pe stradă și vine unul să-ți dea în cap?! Nici vorbă. (...) Nu sunt eu fricos, așa, de felul meu. Mai bine ne luam la bătaie, că nu știu cine ieșea mai șifonat dintre noi, cred că ei ieșeau șifonați”, a adăugat politicianul.

George Ciucu nu exclude nici varianta ca cineva să-i fi transmis un mesaj, iar asta în legătură cu proaspăta plecare din PNL.

„Am imptresia că mi s-a transmis un mesaj, dar nu pot să mă pronunț cu mai multe. Nu știu de unde, dar cred că mi s-a transmis un mesaj, s-a întâmplat chiar în seara în care am avut întâlnirea, aseară. Nu vreau să comentez mai multe, de asta am și șters postarea pe care o făcusem”, a mai precizat Ciucu.

Polițiștii cercetează acum cazul de furt.

„La data de 15 noiembrie 2023, în jurul orei 0,30, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, de către o persoană, cu privire la faptul că persoane necunoscute l-ar fi sustras o borsetă în timp ce se deplasa către domiciliu său din orașul Corabia.

La fața locului s-au deplasat polițiștii Poliției orașului Corabia.

Din primele verificări, polițistii au stabilit identitatea persoanei, ca fiind un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din orașul Corabia, județul Olt.

De asemenea, polițiștii au stabilit faptul că, în timp ce se deplasa pe strada Bibescu Vodă, din localitate, persoane necunoscute i-ar fi sustras bărbatului o borsetă, în care se aflau mai multe documente personale și o suma de bani.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cercetările fiind continuate în vederea identificării persoanelor bănuite, recuperării prejudiciului și dispunerii de măsuri legale”, au precizat reprezentanții IPJ Olt.