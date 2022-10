CJ Olt renunță la spălătoria lui Vâlcov. Construiește cu 2 milioane lei o nouă spălătorie la spital

Consilierii olteni au aprobat amenajarea unei spălătorii noi la Spitalul Județean de Urgență Slatina. În prezent, rufele murdare sunt spălate de firma înființată de fostul primar al Slatinei, Darius Vâlcov.

Spălătoria ar urma să fie amenajată în spațiul de la parterul corpului principal folosit în trecut, pe când SJU Slatina avea externalizat și serviciul pentru hrana pacienților, de firma care prepara mâncarea pentru pacienți.

Spitalul Județean de Urgență Slatina a renunțat, în 2010, la propria spălătorie, alegând să externalizeze serviciul. Acesta a fost preluat în cele din urmă de Spotless, spălătoria profesională înființată, prin interpuși, cu bani din șpagă, de fostul primar al Slatinei, ulterior senator și ministru de Finanțe, Darius Vâlcov.

Despre folosirea banilor din șpagă pentru înființarea, printre alte firme, a spălătoriei au vorbit „pulifricii”, așa cum îi numea Darius Vâlcov (conform interceptărilor DNA) pe cei care-i făceau treburile în hățișul de firme înființate pe când acesta conducea orașul. Spitalul a continuat însă ani buni cu aceeași firmă.

„Dacă am decis să construim spălătoria, bineînțeles, vom renunța la serviciile externe, că nu putem să avem și servicii externe și spălătorie proprie. Bineînțeles că această deciziea a fost luată pornind de la un calcul foarte exact cam ce înseamnă serviciile de spălătoria externă și ce înseamnă o spălătorie prorpie modernă, pentgru că despre asta vorbim. Totuși, trebuie să ne ridicăm la niște standarde, suntem în secolul XXI, iar lucrurile nu mai pot funcționa oricum”, a declarat miercuri, 26 octombrie 2022, președintele CJ Olt, Marius Oprescu, fără să menționeze dacă are de reproșat ceva firmei care are contract la această dată cu Spotless.

„Până la finalul anului viitor vrem să dăm drumul la spălătoria proprie a Spitalului Județean de Urgență Slatina”, a mai spus Oprescu.

Noua spălătorie, care ar urma să fie construită într-un spațiu nefolosit la această dată, pentru o perioadă de câțiva ani acesta fiind în litigiu, va avea în total 250 metri pătrați.

„În cadrul spălătoriei vor exista două zone – zona murdară și zona curată. Rufele murdare, ambalate pe coduri sunt depozitate în zona de lenjerie murdară, după care intră pe flux. După sortare, lenjeria pătată este spălată în mașina de spălat cu barieră igienică și ajunge în zona uscare-călcare. Lenjeria necontaminată ajunge în zona de spălare-uscare–călcare. Rufele curate, după ce sunt călcate, intră în zona de ambalare, iar produsul finit va fi dat spre reutilizare secțiilor Spitalului Județean de Urgență Slatina”, se menționează în proiectul de hotărâre supus aprobării consilierilor locali.

Investiția este estimată la aproape 2 milioane lei, dintre care lucrările de construcții-montaj sunt 852 mii lei.

În expunerea de motive nu se vorbește despre economiile care, eventual, ar urma să se înregistreze, ci se invocă necesitatea îmbunătățirii „calității vieții locuitorilor”.

„În vederea rezolvării problemelor economice și sociale din Romania, îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și stimularea dezvoltării economice, este necesară efectuarea de investiții semnificative în infrastructură, îndeosebi în cea de sănătate.

Pentru îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de sănătate oferite de Spitalul Județean de Urgență Slatina și pentru creșterea confortului pacienților acestei unități sanitare este necesară realizarea investiției <Amenajare spălătorie în incinta Spitalului Județean de Urgență Slatina>”, se menționează în raportul din proiect, fără nicio referire la faptul că astăzi unitatea spitalicească are externalizate aceste servicii.

„S-au organizat achiziții în fiecare an, am avut câte doi ofertanți și în urma procedurii s-a adjudecat contractul către Spotless”, a precizat managerul SJU Slatina, Angela Nicolae.

Spitalul achită lună de lună către Spotless aproximativ 125.000 lei. Nici managerul SJU nu a precizat ce economie ar urma să facă spitalul, conform calculelor cost-eficiență, după realizarea investiției.

S