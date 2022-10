Auraș, puștiul care fură cărți din „Las Fierbinți“: „În film trebuie să joci teatru mult mai bine“ VIDEO

Andrei Dumitrescu, puștiul talentat care fură cărți din barul lui Bobiță în serialul Las Fierbinți (Pro TV), este pasionat de lectură și în viața reală. Cochetează de mic cu actoria, dar vrea să devină medic militar.

Andrei Dumitrescu, un puști de nici 13 ani din Slatina, a debutat în cinematografie cu rolul episodic din „Las Fierbinți“, îndrăgitul serial difuzat de Pro TV. În episodul „Agricultorii“, difuzat în cursul săptămânii trecute, Andrei l-a interpretat pe Auraș, nepotul Dalidei care a uimit comunitatea cu erudiția sa, făcându-l pe Bobiță să exclame: „Noi, ca țară, mai avem șanse!“. Iar remarca laudativă venea chiar după ce băiatul îi furase o carte din bar, gest care nu i-a atras vreo pedeapsă, ci, din contră, l-a făcut pe Bobiță să-i ofere un braț de cărți, spunându-i „Bravo ție că citești!“.

„A fost un rol care mi s-a potrivit, ușor de învățat“

Pentru Andrei, elev în clasa a VII-a la o școală din Slatina, a fost debutul în fața camerelor, deși pe scenă, în piese de teatru, a urcat de câțiva ani. Spune că primul lui rol într-un film n-a fost greu, pentru că s-a regăsit oarecum în personaj. Și el este pasionat de citit și de aflat lucruri, însă spre deosebire de Auraș are și prieteni buni cu care împarte experiențele.

„A fost ușor, a fost un rol care mi s-a potrivit, ușor de învățat. Și replicile pe care le ziceam mi s-au potrivit“, a dezvăluit Andrei, pentru „Adevărul“.

Echipa de pe platoul de filmare l-a făcut să scape repede de emoții, susținându-l ca și cum s-ar fi cunoscut de mult timp. „M-au integrat foarte bine, mi-au explicat unde să mă așez, cum să fac, nu s-au supărat pe mine în nicio situație. Nu a fost nevoie să mai repetăm, dar și dacă greșeam eu, din cauza emoțiilor, nu se supărau. Toți oamenii sunt foarte de treabă, toată lumea este fericită pe platou. M-au ajutat foarte mult să trec peste emoții, pentru că am avut cu adevărat“, a dezvăluit Andrei. Filmările s-au derulat sub privirile mamei sale, pe care au încercat-o și mai mari emoții.

Cum a ajuns să joace în serial

Andrei nu este chiar începător, are deja ani buni de experiență pe scenă. A urmat cursuri de teatru în Slatina, sub îndrumarea actriței Andreea Doinea. A pornit în această aventură în primii ani de școală, alături de sora sa Maria, care și ea a jucat de curând primul rol într-un film ce urmează să fie lansat. Experiența acumulată pe scenă l-a ajutat enorm, spune Andrei, dându-i curaj să meargă la casting-uri pentru diverse filme sau reclame.

„Pentru acest rol am dat câteva probe. Eram înscris în baza de date la mai multe firme de casting, dar munca până acolo a fost una, pot să spun, destul de grea. A fost și foarte frumos și plăcut (n. red. – la cursurile de actorie de la clasa Andreei Doinea) pentru noi, copiii. Jucam jocuri, era totul interactiv, nu doar să învățăm roluri încontinuu. Rolul a fost foarte mare al doamnei, căreia îi mulțumesc pe calea aceasta, pentru că am ajuns până aici. Am făcut diverse jocuri de memorie, de inventivitate“, și-a amintit Andrei de experiența din teatru. Tot profesoara a fost cea care a încurajat-o pe mama fraților Dumitrescu să-i înscrie la casting-uri.

Andrei a avut la dispoziție aproximativ o lună să învețe replicile lui Auraș, iar la filmări totul a decurs neașteptat de bine. „Rolurile trebuie să le înveți tot la fel de bine, să le simți la fel de bine. Singura diferență este că expresiile tale corporale și faciale trebuie să fie mult mai bune în film. Nu zic că la teatru nu trebuie să fie, dar în sala de teatru oamenii mai sunt și distrași, se mai uită și la celelalte personaje și așa mai departe. Dar când camera este pe tine, trebuie să joci teatru mult mai bine. Și teatrul, piesele de teatru, sunt niște chestii grele, nu există microfon, nu se oprește nimeni să mai faci pauză între secvențe...“, a comparat Andrei experiența proaspăt trăită cu rolurile anterioare din piesele de teatru.

Au fost două zile de filmări, iar în cele două zile Andrei a trăit una dintre cele mai frumoase experiențe. Nu știe dacă Auraș urmează să revină la Fierbinți, pentru el ar fi o mare bucurie să se întâmple asta.

Pescar cu experiență și voluntar cu vocație

La școală, Andrei are note bune la toate disciplinele, însă preferatele sale sunt Biologia, Fizica, Chimia și Matematica, la care a avut rezultate bune inclusiv la olimpiadele școlare. Și-a petrecut mult timp în cabinetul mamei sale, care este medic stomatolog, așa că alegerea sa pentru viitor nu este pentru niciun cunoscut o surpriză.

„Eu vreau să mă fac medic militar, urgentist aș zice eu, sau chirurg cardiovascular. De când am fost mic, de când am fost la Crucea Roșie, m-a fascinat, am mai stat și cu mama pe aici. (…) Medic urgentist pentru că îmi place să fiu contra-cronometru și chirurg cardiovascular aș vrea să fiu pentru că totul este foarte fin, trebuie să fii foarte atent la tot ce se întâmplă acolo și mă fascinează toată partea asta cu inima și sistemul circulator. Medic sigur vreau să fiu“, a susținut cu convingere Andrei. Dacă va avea ocazia, va continua însă cât de mult se poate și cu cinematografia.

Următorii doi ani vor fi încărcați. Se pregătește pentru admiterea la liceul militar (iar în acest sens își urmează tatăl, fost cadru militar) și este conștient că timpul liber va fi destul de redus. Nu va renunța însă la pasiunile sale, printre acestea fiind pescuitul și acțiunile de voluntariat.

Andrei mărturisește că a reușit să facă foarte multe lucruri pentru că l-au susținut mult familia și prietenii.

Părinților, de altfel, le-a pregătit, în semn de mulțumire, mici cadouri din primii bani câștigați pe platoul de filmare. „Din banii aceia am luat un cadou de ziua mamei mele. Nu i-am spus eu, dar cred că știe. Am simțit că trebuie să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Și mai am bani strânși pentru ziua tatălui meu. În semn de mulțumire pentru ei, pentru că m-au susținut și pentru că m-au ajutat atâta timp, pentru că ei de când am început teatrul au fost alături de mine. Iar în unele momente în care voiam să mă las de teatru, mi-au spus: <Continuă! Continuă, pentru că o să ajungi undeva, ești bun!>“, a mai spus Andrei Dumitrescu, puștiul talentat din „Las Fierbinți“.