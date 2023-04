Aur la Olimpiada Națională de Fizică: „Ea e Ana. Și-a dorit să fie prima din România”. Șase premii pentru elevii din Olt

O elevă din Olt a obținut medalie de aur și cel mai mare punctaj la proba experimentală, la Olimpiada Națională de Fizică 2023. Eleva este calificată și la etapa națională a Olimpiadei de Matematică.

Ana Vizonie, elevă în clasa a VII-a a Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Slatina, s-a calificat la Olimpiada Națională de Fizică obținând punctajul maxim la etapa județeană. La etapa națională a reușit cel mai mare punctaj la proba experimentală, clasându-se pe locul I și obținând medalie de aur. Alți cinci elevi, membri ai lotului județean, au obținut de asemenea rezultate remarcabile.

„Elevii Centrului Județean de Excelență Olt, coordonați de doamna profesoară Mincă Mihaela și domnii profesori Combei Dumitru și Ioniță Nicolae, au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională de Fizică:

- Locul I și Medalie de Aur - Ana Vizonie, clasa a VII-a;

- Medalia de argint și Mențiune ME - Claudiu Peia, clasa a VIII-a;

- Medalia de bronz - Ștefan Alexandru, clasa a X-a;

- Medalia de bronz - Gîrniță Laurențiu, clasa a X-a;

- Medalia de bronz - Crăciun Mihai – clasa a VIII-a;

- Mențiune de Onoare - Andrei Dumitru (ADMIS ÎN LOTUL INTERNAȚIONAL EXTINS).

De asemenea, îi mulțumim domnului profesor Anghel Marian de la Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș, care s-a implicat în pregătirea elevei Ana Vizonie pentru proba experimentală. Felicitări cadrelor didactice care i-au îndrumat pe acești elevi excepționali! Feliciări părinților care i-au susținut! Felicitări, copii! Suntem mândri de voi!”, este anunțul făcut de directorul Centrului Județean de Excelență Olt, Vanina Badea.

Prof. Marian Anghel a menționat, la rândul său, despre reușita Anei: „Ea e Ana. Sunt onorat că m-a ales să o ajut pentru ce și-a dorit de ceva vreme - să fie prima din Romania la Olimpiada Națională de Fizică. A ales să se pregătească în laboratorul nostru chiar dacă vine dintr-un oraș mai mare, Slatina. Obținând cel mai bun punctaj la proba experimentală din țară, dar si primul punctaj la general, Ana este astăzi cel mai bine clasat elev la fizică al clasei a VII-a din toată țara - premiul I și medalie de aur - o performanță excepțională! Felicitări ei și tuturor celor care au ajutat-o pentru a-și atinge visul!”.

Eleva citea cărți de Fizică înainte chiar de a studia materia la clasă

Ana Vizonie este un elev-fenomen, cu un talent evident pentru această disciplină, spune profesoara ei de la clasă, Carolina Vasile. A ajuns să o cunoască la sfârșitul clasei a V-a, atunci când diriginta elevei i-a vorbit profesoarei de Fizică despre pasiunea copilei pentru această materie.

„Mi-a prezentat-o doamna prof. Iordache în clasa a V-a, către sfârșitul clasei a V-a. Citea cărți de Fizică și am văzut că merge foarte mult pe explicarea multor fenomene. Am decis să o înscriu la Centrul de Excelență, pentru că am văzut cum gândește. La Centrul de Excelență a făcut pregătire cu prof. Mihaela Mincă”, a explicat prof. Carolina Vasile.

Faptul că școlile gimnaziale nu dispun de laboratoare de Fizică dotate corespunzător a fost unul dintre motivele pentru care prof. Vasile a ales să o îndrume pe elevă să-și completeze pregătirea și cu alți profesori, timp în care a continuat să-i ofere Anei sprijin suplimentar. „Cred că am luat cea mai bună decizie, munca în echipă totdeauna și-a arătat roadele. Ca să obții locul I pe țară este foarte mult efort în spate”, a mai spus prof. Vasile.

Ana Vizonie reprezintă chiar în aceste zile județul Olt și la Olimpiada Națională de Matematică, eleva având extrem de puțin răgaz între cele două competiții.