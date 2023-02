Un elev român, medalie de argint la o olimpiadă internațională: „Rezolvam de mic foarte rapid problemele de matematică”

La începutul lunii februarie, Școala Națională de Fizică și Matematică din Almaty-Kazahstan, a organizat a XIX-a ediție a Olimpiadei Internaționale Zhautykov, olimpiada multidisciplinară ce s-a susținut la matematică, fizică și informatică.

Olimpiada s-a desfășurat în format hibrid. Elevii din Kazahstan au susținut competiția la fața locului, în timp ce echipele de peste hotare au susținut olimpiada în format online. Fiecare echipă participantă a avut 7 elevi: trei la matematică, doi la fizică și doi la informatică.

Elev în clasa a VIII-a la Școala ”Mihai Eminescu” din Pitești, David Marghidan a obținut medalia de argint la matematică, în condițiile în care competiția a fost una foarte dificilă, cu peste 1.200 de participanți din 25 de țări, dintre care peste 400 la matematică.

David a vorbit pentru ”Adevărul” despre performanța sa excelentă și despre olimpiadă.

”A fost o experiență nouă pentru mine. Problemele au fost dificile. Olimpiada a durat două zile, în fiecare zi fiind alocate patru ore și jumătate. M-am bucurat pentru că am luat medalia de argint la o asemenea competiție importantă și cu tradiție, cu concurenți din zeci de țări”, spune David Marghidan.

Tânărul elev din Pitești nu este la prima performanță importantă. În aprilie 2022, când era elev în clasa a VII-a, David Marghidan a obținut medalia de aur și premiul I la olimpiada națională de matematică. În decembrie 2021, David Marghidan a obținut o altă performanță deosebită la proba de juniori a concursului național de matematică “Stelele Matematicii”: mențiune și medalie de argint.

”Chiar de la grădiniță am fost remarcat de educatoare că rezolvam foarte rapid problemele de matematică. În școala primară, învățătoarea și-a dat seama că am un talent la matematică și a început să îmi dea teme diferite față de cele ale celorlalți copii. În clasa a II-a am participat la concursul național ”Lumina Math” și am avut cel mai mare punctaj din tot județul, câștigând o tabără în țară. Atunci am văzut că pot să fac mai mult în matematică și la un nivel înalt”, povestește David Marghidan.

Datorită performanțelor sale la vârf, David poate alege să studieze la orice colegiu din țară după ce va absolvi clasa a VIII-a. ”Încă nu m-am decis la ce colegiu voi merge în toamna acestui an, însă va fi cu siguranță pe profilul matematică-informatică. Nu am stabilit deocamdată dacă voi merge la un colegiu în Pitești sau în București”, mai precizează David.