Rezultate BAC 2024. Primele cinci licee din Olt, după rata de promovare. Liceul aflat în coada listei în 2023 are acum promovare 100%

Un singur liceu are, în județul Olt, rată de promovare de 100%. A atins performanța cu un singur candidat înscris la examen, iar acesta provine dintr-o serie anterioară. Top 5 licee după rata de promovare este completat de unitățile școlare care se bat an de an pentru primele locuri.

Liceul Tehnologic Crâmpoia are în acest an rată de promovare de 100%, după ce, nu cu foarte mulți ani în urmă, a pierdut dreptul de a mai pregăti liceeni, tocmai din cauza rezultatelor dezastruoase de la Bacalaureat. Anul trecut, de la Crâmpoia s-au înscris trei candidați și toți au picat examenul. În acest an, un candidat care a picat probele Bacalaureatului în edițiile anterioare a încercat din nou și a reușit să obțină media 6,35 (nota la Limba și literatura română a fost 6,5,la Matematic- - 5,8, iar la Biologie - 6,75).

Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina, care a avut cel mai mare număr de candidați în examen, 239, are o rată de promovare de 97,47%, locul 3 fiind ocupat de Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal (221 candidați), cu o rată de 94,06%.

Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina este pe locul 4, cu 92,72% (207 candidați), iar locul 5 este ocupat de Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș (149 candidați), cu o rată de 84,03%.

Trei licee cu zero promovați

La polul opus sunt trei licee în Olt în care niciun candidat nu a reușit să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă și media 6 per total examen. Aici și participarea la examen a fost un dezastru. La Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu” Caracal, din zecile de absolvenți de liceu s-au prezentat doar doi, ambii primind rezultatul „Respins”. De la Liceul Tehnologic Drăgănești-Olt s-a prezentat un singur candidat, care nu a reușit să obțină media 6, iar de la Liceul Tehnologic „Ion Popescu Cilieni” din Cilieni au susținut probele doi candidați, ambii picând examenul.

În județul Olt, rata de promovare înainte de contestații este de 75,4% la promoția curentă (față de 81,5% rata la nivel național), respectiv 70,5% pentru promoția curentă plus promoțiile anterioare. Față de Bacalaureatul 2023, a crescut rata de promovare la filiera tehnologică, de la 44,2% la 53,1%, în timp ce absolvenții de la filiera teoretică, respectiv filiera vocațională, au avut rezultate mai slabe decât candidații de la Bacalaureatul 2023..

La nivel național, Ministerul Educației s-a lăudat cu cele mai bune rezultate înregistrate la BAC 2024 din 2009 până în prezent.