Bacalaureat 2024. Secretul notelor mari, dezvăluit de doi profesori

Rezultate spectaculoase la Bacalaureat 2024. Vorbim despre cea mai mare rată de promovare din ultimii 14 ani, o surpriză la care puțini dintre noi ne așteptam. Asta, mai ales în condițiile în care Evaluarea Națională fost un adevărat dezastru.

Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Educației, anul acesta au promovat examenul de Bacalaureat 76,4% dintre candidați, elevi care fac parte atât din promoția curentă, cât și din promoțiile anterioare. Ca o comparație, anul trecut au promovat 72,8% dintre elevi, iar în anul 2022 a fost înregistrat un procent de 73,3%.

Bacalaureat 2024. Secretul notelor mari: un examen accesibil celor care au învățat

La Matematică au luat nota 10 peste 2.000 de elevi. Mai exact 2424. La Limba română, în schimb, vorbim despre o cifră mult mai mică: doar 408 liceeni au obținut nota maximă. „În acest an, Bacalaureatul a venit cu rezultate peste așteptări, foarte bune!”, a declarat pentru „Adevărul” Denisa Tănăsescu, profesoară de matematică la Colegiul Național „I.L.Caragiale”, din București. „Motivul? În primul rând, a fost un examen accesibil, elevii care au învățat nu au avut de ce să-și facă griji, deși subiectele i-au trecut prin toată materia. Au fost subiecte echilibrate, bine concepute - de la simplu la complex - care au respectat programa, cu cerințe simple, ușor de înțeles și fără capcane. Nimic interpretabil. Candidaâii nu au avut de ce să facă vreo confuzie. Nu a fost mai ușor față de examenul de anul trecut”.

Antrenament pentru note de 10

Pe lângă gradul redus de dificultate al subiectelor, elevii au avut la dispoziție foarte multe modele și teste de antrenament. „Anul acesta elevii au avut și mai mult material didactic la dispoziție, să lucreze singuri, acasă, în particular, dar și la școală, alături de profesorii de la clasă. Mă refer la acele modele de subiecte publicate de ministerul Educației și după care au învățat probabil mai toți copiii pe care i-a preocupat acest examen. Modelele au apărut pentru prima oară în timpul pandemiei iar cei din minister nu au mai renunțat de atunci la ele. Și bine au făcut pentru că elevii s-au obișnuit cu cerințele subiectelor, cu nivelul de dificultate, cu modul în care sunt concepute exercițiile. Au știut la ce să se aștepte”.

Apoi, mai spune dascălul, vorbim despre copii care s-au maturizat. „Nu-i putem compara cu cei de clasa a VIII-a care au dat Evaluarea. Dacă e să facem o comparație cu aceștia, cei din clasa a XII știu spre ce vor să se îndrepte, ce vor să facă în viață. Sunt mai responsabili, își văd mai bine interesul”, a mai punctat profesoara de Matematică.

„La cât de ușor le-a dat, ar fi fost chiar culmea să fie rezultate slabe”.

Și la Limba română subiectele au fost generoase, accesibile, ușoare pentru elevii care s-au pregătit pentru acest examen. „Nu este nici o surpriză faptul că s-au luat atât de multe note mari”, a precizat pentru „Adevărul” și profesoara de Limba română Ruxandra Achim, de la Colegiul Național „I.L.Caragiale” din București. „Nu a încercat nimeni să-i încurce pe copii. Notele sunt explicabile. Anul acesta a fost un examen foarte ușor. Prea ușor, după mine. Nu știu de ce li s-a dat atât de ușor...ar fi fost chiar culmea să fie rezultate slabe”.

Dascălul este de părere că orice elev care a fost atent la clasă, care a învățat la Limba română, care a studiat materia putea să ia lejer o notă de trecere. „La corectură eu am avut și lucrări slabe. Din 100 de lucrări, 25 au fost sub nota patru. Nu am dat nici o notă de 10. În schimb, am avut cam 10 lucrări peste nota 9. Trebuie să recunoaștem ca la Limba română să iei nota maximă este destul de greu”, a mai spus dascălul.