Rezultate Bacalaureat 2024. De ce se ia atât de greu nota 10 la Limba română. O profesoară explică ce înseamnă o lucrare impecabilă

Astăzi au fost afișate rezultatele la Bacalaureat 2024 și, deși mediile sunt mai mari față de anii trecuți, elevii au luat cu greu nota 10 la Limba română. Doar 408 candidați au „bifat” această performanță. Iar motivul nu ar fi subiectivitatea profesorului evaluator.

De ce se ia atât de greu nota 10 la Limba română? Ruxandra Achim, profesoară de specialitate la Colegiul Național „I.L.Caragiale” din București a explicat pentru „Adevărul” adevăratele motive. „Nu este voba, așa cum se tot spune, despre subiectivitatea profesorului evaluator, ci de vocabularul pe care îl are elevul, modul de exprimare, gândirea matură pe care o are are în redactarea lucrprii, modul în care își construiește frazele, logica acestora...Lucrarea trebuie să fie impecabilă la ortografie și punctuație. „Dacă nu pun virgule, nu pun senul întrebării sau al exclamării, nu scriu corect litera „i” ..Sunt apoi lucruri dem finețe care dacă nu sunt bifate de către elev acesta este depunctat. Par lucruri minore dar, în realitate, nu sunt”, arată aceasta.

Cum arată o lucrare de 10 la Limba română

Profesoara Ruxandra Achim a precizat că o lucrare de 10 la Limba română trebuie să demonstreze maturitate în abordarea subiectelor, stăpânirea perfectă a limbii, abilități de analiză și argumentare peste medie. „Pentru că elevii au prostul obicei de a arunca o idee fără să mai explice nimic în legătură cu ideea respectivă. Slavici, de exemplu: spun că este un clasic și atât. Ce să punctez eu aici? Ar trebui să spună de ce este un clasic, prin ce se deosebește de ceilalți scriitori, să vină cu argumente care să-i susțină ideea. Apoi, copiii din ziua de azi, mulți dintre ei, folosesc o mulțime de cuvinte pompoase, prețioase, mari..dar al căror înțeles nu-l cunosc. Vânează astfel de cuvinte și expresii în ideea în care vor impresiona profesorul evaluator. Însă nu numai că nu-i punctez, dar îmi stârnesc și zâmbete. Se dau de gol imediat.

O lucrare de 10 înseamnă o viziune de ansamblu, unitară asupra subiectului. Înseamnă capacitatea de a opera cu exemple convingătoare din textul pe care l-au citit. Nu cere nimeni critică literară în clasa a XII-a dar elevul trebuie să dovedească faptul că știe să opereze cu texul, știe să analizeze diverse causalități la nivelul temei, la nivelul evoluției personajului”.

Prof. Ruxandra Achim consideră că nota 10 se obține greu nu pentru că ar fi profesorii evaluatori subiectivi, ci pentru că elevii nu reușesc să bifeze în întregime baremnul de corectare. „Chiar dacă lucrarea este bună sau foarte bună, dacă elevul nu respectă anumite norme ale exprimării, are deja sutimi în minus. Contează forma, contează și fondul. Dacă argumentul nu are legătură cu ipoteza, nu ai explicat pe îndelete, dacă nu este suficient de bine dezvoltat, dacă nu mă convinge că ai citit, că ai un vocabulat bogat, o logică în gândire, atunci iarăși nu prtimești puncte. Explicațiile trebuie dezvoltate, trebuie nuanțate acolo unde este cazul, gândite, corelate între ele, trebuie să curgă firesc, logic, ideea trebuie să fie clară. De asta este mai greu la Limba română. Pentru că lucrarea de nota 10 este o lucrare matură”, conchide aceasta.