Ana-Maria Ciaușu, subprefect de Olt, a demisionat din PNL. Acuzații într-o postare explozivă pe Facebook

Ana-Maria Ciaușu, subprefect de Olt, numită în funcție de PNL, a demisionat vineri, 3 noiembrie 2023, din partid. Într-o postare pe Facebook Ciaușu explică motivele, făcând public un mesaj transmis lui Gigel Știrbu, noul șef al filialei, și acuzându-l că urmărește doar să obțină un nou mandat de parlamentar.

Scandalul din PNL Olt pare că nu se mai termină. A devenit public la începutul lunii august, atunci când prefectul PNL Florin Homorean a fost înlocuit cu Mario De Mezzo, ultimul adus de la București cu explicația că la nivel local PNL face jocurile PSD iar situația trebuie schimbată.

Din acel moment au început schimbările la vârful mai multor instituții, fiind tot mai evident că în filiala Olt a PNL sunt cel puțin două tabere: tabăra șefului de atunci, senatorul Liviu Voiculescu, și tabăra fostului ministru al Culturii, deputatul Gigel Știrbu, cel care a reușit să-l impună pe actualul prefect. La începutul acestei săptămâni Gigel Știrbu a preluat în mod oficial conducerea filialei, după ce senatorul Liviu Voiculescu și-a prezentat demisia, motivând că este nevoie de liniște în filială.

Demisia subprefectului Ana-Maria Ciaușu (fost secretar-general al PNL Olt) a venit însă în mod surprinzător, pentru că Ciaușu fusese deja înlăturată din structura de conducere a filialei de către vechea echipă condusă de Liviu Voiculescu. Din ce spune astăzi subprefectul Ana-Maria Ciaușu, care în ultimii ani a avut de dus o luptă grea cu cancerul, nici cu actuala echipă nu are prea multe lucruri în comun. Ciaușu a precizat, pentru „Adevărul”, că nu s-a înscris în PSD, așa cum deja o bănuiesc foștii colegi din PNL. „Nu m-am înscris în PSD. Dacă mă înscriam în PSD, scriam și acest lucru”, a spus Ciaușu.

Ce reproșează Ana-maria Ciaușu

„(...) Astăzi, 3.11.2023, am demisionat din calitatea de membru al Partidul Național Liberal, filiala Olt! De ce? Pentru că.... Am trăit până la vârsta asta asumând în toate cazurile în care aș fi putut afecta pe cineva sintagma "tăcerea e de aur"! Și am spus ce am avut de spus fie în particular interlocutorului de discuție, fie în cadrul instituțional în care m-am găsit fără să fac alte comentarii sau declarații publice. Dar, pentru că de foarte mult timp ceea ce (mi) se întamplă în organizația PNL Olt mă afectează (interpretați în ce sens doriți lucrul acesta), am decis azi să fac public un mesaj pe care i l-am transmis președintelui interimar al PNL Olt și, odată cu acest mesaj, i-am transmis și demisia mea (fie și în politica, ce e prea mult, e prea mult și de neacceptat). Mulțumesc tuturor colegilor care au muncit cot la cot cu mine (asta înseamnă că unii au mimat munca și au cules doar roadele) timp de peste 10 ani de zile, cu credință, devotament și loialitate față de acest partid ai carui lideri nu mai știu sau nu mai vor sau nu au interes (alegeți ceea ce considerați potrivit) să țină oamenii uniți într-o echipă din care să nu le fie rușine că fac parte!”, a postat Ana-Maria Ciaușu pe contul său de Facebook.

„Cancer găsește, atât!”

Dacă aceste cuvinte pare că nu spun foarte multe celor care nu cunosc situația din filiala PNL Olt, mesajele care însoțesc acest text, și pe care Ciaușu i le-a adresat actualului șef al filialei, deputatului Gigel Știrbu, într-o conversație pe whatsapp, sunt surprinzătoare. Ciaușu îi acuză pe Știrbu și pe prefectul Mario De Mezzo că au încercat pe mai multe căi să o înlăture din funcția de subprefect.

Deputatul Gigel Știrbu i-ar fi transmis mai întâi să-și găsească „un loc la alții”, după care s-ar fi continuat cu o altă strategie, și anume aceea de a afla dacă Ana-Maria Ciaușu mai are dreptul legal de a se afla în concediu, totul, acuză Ciaușu, fiind o încercare de a „găsi ceva motiv să mă schimbați din funcție”.

„L-ați pus pe prefect să îmi controleze concediile medicale, doar-doar o găsi ceva motiv să mă schimbați din funcție. CANCER găsește, atât!”, i-a scris Ana-Maria Ciaușu deputatului Gigel Știrbu.

Ce răspunde șeful PNL Olt

Demisia subprefectului din partid a fost de asemenea publicată pe Facebook și i-a fost transmisă și noului șef al filialei.

„Mi-e jenă să comentez așa ceva. Nu-mi stă în caracter. Ca orice om care e într-o anumită situație, trebuie sprijinit și compătimit. Îi doresc tot binele din lume, sănătate maximă. Și mama a trecut prin asta cu bine și, uite, la 73 de ani lucrează în privat și se duce în fiecare zi la muncă”, a declarat Știrbu, pentru „Adevărul”.

Întrebat dacă i-a cerut subprefectului Ana -Maria Ciaușu să plece din Prefectura Olt, Știrbu a ocolit un răspuns direct. „Să-i dea Dumnezeu sănătate!”, a repetat noul șef al PNL Olt. Același răspuns l-a avut și cu privire la acuzația conform căreia singurul interes al actualului șef al PNL Olt ar fi să obțină un nou mandat de deputat.

„Nu comentez, pentru că în situația în care se afla ea mi-e jenă să comentez. Dacă ar fi să comentez, cred eu că m-aș descalifica. Să-i dea Dumnezeu sănătate!”, a încheiat Știrbu.