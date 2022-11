Furtul mașinii de Poliție din Sibiu, detalii surprinzătoare: cheia, ascunsă de hoț în șosetă VIDEO

Hoțul care a furat în luna octombrie o mașină de Poliție din parcarea sediului Biroului Rutier Sibiu, faptă în urma căreia doi polițiști au fost demiși, a ajuns din arest preventiv la Psihiatrie.

Un fost polițist, Marian Răduinea, a publicat pe pagina sa de Facebook o filmare din noaptea în care s-a produs incidentul, în care făptașul beat criță îi implora pe polițiști să nu-l încătușeze.

„Nu mă încătușa. Sună la poliție, te rog frumos, eu am fost reținut și am zis că mă duc până la Vâlcea, am mai avut 100 de lei și am zis că îi dau pe drum și m-a lăsat aici autobuzul. Te rog frumos nu mă mai ține așa încătușat, să las și eu mâinile libere”, avea să spună suspectul imediat cum a fost prins de polițiști.

Același fost polițist a dat în vileag și alte detalii din anchetă, pentru a arăta „hibele” din sistem, menționând că decizia de destituire a polițiștilor nu este definitivă, dar și cum a ajuns sibianul în posesia autospecialei de Poliție: cheia mașinii „a fost sustrasă de pe un panou aflat pe peretele biroului”, iar apoi „ascunsă în șosetă”.

Cheia mașinii de Poliție furată de pe un panou din biroul de audieri

Reamintim faptul că în noaptea de 20 / 21 octombrie, o autospecială de Poliție a Biroului Rutier Sibiu a fost furată din parcarea unității de către un tânăr de 23 de ani, din comuna Roșia, care tocmai fusese prins beat la volanul unei mașini neînmatriculate, pe o stradă din municipiul reședință de județ. După recoltarea probelor de sânge la spital, bărbatul a ajuns la sediul Poliției, pentru declarații. A rămas fără permis de conducere și i s-a făcut dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Doar că la plecarea din sediu a luat cu el un suvenir. Din raportul întocmit pentru destituirea polițiștilor, publicat parțial de Marian Răduinea, reiese că suspectul a furat cheia autospecialei de Poliție de pe un panou amplasat pe un perete al biroului în care a fost audiat și a ascuns-o în șosetă.

În parcare a acționat telecomanda și astfel și-a dat seama cărei mașini îi corespunde cheia. S-a suit în mașina de Poliție și s-a plimbat pe străzile din Sibiu până a ajuns în Veștem.

„A ales o autospecială de Poliție, că știa că se stă mult pe Valea Oltului...”

Pe drum, însă, s-a dat drept polițist și a oprit în trafic mai multe mașini „la control”. Unul dintre șoferii opriți a sunat la 112 pentru a sesiza că a fost oprit în trafic de un bărbat în haine civile care mirosea puternic a alcool, a coborât dintr-o mașină de Poliție și i-a cerut permisul.

Grație acelei sesizări, polițiștii sibieni au aflat că una dintre autospecialele din dotare fusese furată și au plecat în urmărirea suspectului. L-au găsit la 15 km depărtare de Sibiu, într-o sală de jocuri din Veștem, unde se oprise la păcănele.

Ce a urmat mai departe se vede chiar în video postat de fostul polițist Marian Răduinea pe pagina sa de socializare, însoțită de următorul text explicativ: „Omul voia să meargă la Vâlcea și a ales o autospecială de Poliție, știa că se stă mult pe Valea Oltului...”.

Destituiți pentru „prejudiciu de imagine”

Legat de destituirea celor doi polițiști, Răduinea a mai menționat că sancțiunea disciplinară nu este definitivă comentând: „Adică au fost dați afară doar ei, astfel s-a rezolvat problema „prejudiciului de imagine adus instituției poliției", așa cum scrie în materialul de cercetare!”.

Din același raport mai reiese că măsura a fost luată de șeful Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu, chestorul de poliție Iulian Tiberiu Ivancea, fiind diferită de propunerea Consiliului de Disciplină.

Între timp, din arest, unde fusese trimis de către instanța de judecată din Sibiu, hoțul a ajuns la Spitalul de Psihiatrie. N-a mai stat 30 de zile după gratii.

Este cercetat în continuare pentru furt în scop de folosință, uzurparea de calități oficiale, conducerea unui autovehicul având acest drept suspendat, conducere sub influența alcoolului, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.