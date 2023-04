Situație disperată în spital, la Reșița: pacienți care fac curat în saloane și aparținători care schimbă sonde

Pacienții care au fost internați în Spitalul din Caraș Severin reclamă faptul că au fost nevoiți să facă singuri curat în saloane, iar sondele bolnavilor sunt schimbate și de aparținători.

O pacientă în vârstă de 92 de ani, internată în secţia de Interne II Cardiologie a Spitalului Judeţean din Reşiţa, și-a făcut singură curăţenie în salon şi și-a dezinfectat masa cu spirt. „M-am ridicat din pat, am luat mătura şi am măturat pentru că nu se mai putea. Eu am venit să mă fac bine, nu să plec bolnavă, mai bolnavă decât am venit“, a dezvăluit o pacientă pentru Observator. Într-un alt salon, un aparținător a învățat să schimbe sonda.

Secţia de Cardiologie are doar două infirmiere la 30 de paturi. Ambele au intrat însă în concediu din cauza epuizării. Conducerea unităţii medicale susţine că nu i se permite să facă noi angajări.

„Sistemul e bolnav, e irecuperabil. Tot spre rău! Uitaţi la el acum s-a întins prea tare. Vezi că ai întins-o prea tare, nu e bine! Să nu mai întinzi! Ajutăm, nu pot nici fetele (n.r asistente) să facă totul!", reclamă un aparţinător.

Şi la Oncologie, asistentele se plâng că nu mai fac faţă. În perioada pandemiei s-au făcut 70 de angajări. Insuficiente, spune managerul spitalului. „Consiliul Judeţean blochează orice concurs spitalului că este o structură mult prea mare, care trebuie redusă! Ni se face recomandarea din numărul mare de posturi pe care îl aveţi, rotiţi-i! Nu se poate!", a declarat managerul spitalului Alina Stancovici.

Unitatea medicală se confruntă în prezent cu un deficit de 300 de posturi.