Spitalul în care pacienții stau în condiții mizere câte doi în pat. „Unitatea e în renovare totală“ VIDEO

La Spitalul Municipal „Costache Nicolescu”, din Drăgășani, județul Vâlcea, bolnavii suportă harababura creată de un șantier în derulare. Oficialii spun că situația este temporară, dar că va ține tot anul.

Într-o secție a Spitalului Municipal „Constantin Nicolescu” din Drăgășani, Vâlcea, bolnavii stau în condiții greu de închipuit, câte doi în pat. Totul a ieșit la iveală în urma unor postări pe rețelele de socializare. Imagini (vezi galeria foto și video) cu pacienții tratați în secții supraaglomerate, în saloane cu pereți scorojiți, lenjerie murdară, mobilier și obiecte sanitare aflate într-o stare avansată de degradare au fost surprinse chiar de către bolnavii nevoiți să-și procure singuri medicamentele.

Spitalul pare un focar de infecție, dar responsabilii susțin că situația nu este pe atât de dezastruoasă pe cât este prezentată. Ei spun că aglomerarea din secții s-a produs pe fondul demarării a două proiecte cu bani europeni, care prevăd renovarea clădirilor vechi și construcția unui imobil nou care ar urma să găzduiască ambulatoriul.

Lucrările ar fi trebuit finalizate de anul trecut, a recunoscut directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CAS) Vâlcea, Alin Voiculeț, dar au fost întârziate. Aceleași deficiențe au făcut ca în toamna anului trecut Spitalul Municipal Drăgășani să-și piardă acreditarea, iar acum este în plin proces de reacreditare.

Unitatea spitalicească, aflată în coordonarea Primăriei Drăgășani, are o nouă conducere, iar CAS Vâlcea a solicitat municipalității, Direcției de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea și Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) să facă verificările de rigoare și să dispună măsurile corective și legale ce se impun.

„Atât de inopinată a fost vizita, că delegația a fost întâmpinată cu flori“

„Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional! Spital Municipal Drăgășani - imagini de la pacienți: lenjerie murdară, pereții, mobilier, obiectele sanitare într-o stare avansată de degradare, pacienții obligați să stea câte doi în pat (secție unde ar trebui să fie condiții speciale), o clădire care ar trebui să fie secție de psihiatrie în lucru de patru ani..., iar primarul ne spune că totul, de fapt, e minunat. La fel ca în comunism, minciuni și manipulare, deformarea adevărului... În poze pe Facebook se laudă că face investiții în sănătate. Pe SEAP, contracte de milioane de euro. Dar realitatea bate orice imaginație”, sună mesajul postat pe rețelele de socializare de un consilier municipal, Marian Roșca (USR).

În urma sesizărilor, reprezentanții CAS Vâlcea au mers în control. „O delegație CAS a reușit să facă miercuri, 1 martie, o vizită <inopinată> la Spitalul Municipal Drăgășani, abia la aproape o săptămână după ce am dezvăluit situația dezastruoasă din acest spital. Atât de inopinată a fost vizita că delegația a fost întâmpinată cu flori...“, a mai precizat Roșca.

„Erau câte doi pacienți în pat, celelalte condiții nu s-au constatat“

Atât directorul CAS Vâlcea, Alin Voiculeț, cât și noul manager al Spitalului Municipal Drăgășani, Alina Tălpărariu, au declarat pentru „Adevărul“ că situația se confirmă parțial, au menționat doar de supraaglomerarea de pe secții și au explicat că dat fiind contextul - unitatea fiind într-o amplă reabilitare / renovare, problemele de acest gen vor persista cel mai probabil până la finele acestui an.

„Chiar dacă nu am primit nimic oficial, ne-am autosesizat. Am făcut împreună cu directorul adjunct o vizită săptămâna trecută. Am discutat cu noul manager, aflat în funcție de doar trei zile. Am fost și la domnul primar. Am văzut și situația din spital. Pozele postate pot fi actuale sau nu. Erau într-adevăr câte doi pacienți în pat. Celelalte condiții nu s-au constatat, presupun că între timp, în acest interval, s-a mai modificat câte ceva: un cearșaf sau altele“, a afirmat directorul CAS Alin Voiculeț.

Acesta a dispus Compartimentului de Control al CAS să facă o nouă verificare în teren, pentru a vedea dacă situația a fost remediată.

„Chestiunea aceasta nu ține de noi foarte mult, ci de Direcția de Sănătate Publică, de managementul spitalului și de Primărie. Trebuie implicare din partea acestora mult mai mare. Dar, repet, se lucrează foarte mult (pentru renovarea spitalului – n.red.) și nu prea există soluții“, a mai precizat șeful CAS vorbind despre probleme Spital Drăgășani.

„Lucrările temporare care se desfășoară simultan au dus la restrângerea secțiilor“

Noul manager al spitalului, Alina Tălpărariu, a explicat: „Toate lucrările concomitente care se derulează la cele trei pavilioane ale spitalului au impus restrângerea secțiilor și amplasarea cabinetelor care vor fi alocate noii clădiri - în spații identificate la parterul spitalului. Sunt lucruri temporare“.

Directoarea spune că nu a primit nici o plângere. „Încercăm să evităm internările nejustificate, dar toată lumea este conștientă de situația temporară în care ne aflăm, care sperăm că se va rezolva o dată cu finalizarea lucrărilor, până la finele acestui an. Atunci, altfel va arăta situația“, conchide ea.

„Adevărul“ a luat legătura și cu Primăria Drăgășani, pentru a lămuri cele sesizate. Funcționarii au comunicat că primarul Cristian Nedelcu „se află în audiențe“ și „va reveni cu un răspuns“. Până la publicarea acestui material, răspunsul nu a venit.

„Toleranță zero la orice încălcări ale obligațiilor contractuale”

Într-un răspuns oficial al CAS Vâlcea se menționează faptul că managementul unității sanitare din Drăgășani este asigurat de către un manager care are un contract încheiat cu reprezentanții autorităților locale din Drăgășani.

În ceea ce privește controlul CAS, instituția poate verifica da unitatea este autorizată conform prevederilor legale în vigoare și dacă este acreditată sau înscrisă în procesul de acreditare, potrivit reglementărilor legale (Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare).

„În cazul Spitalului Municipal Drăgășani, există la nivelul instituției noastre documente emise de instituțiile abilitate ale statului roman, respectiv: Ministerul Sănătății, prin DSP Vâlcea – pentru autorizarea sanitară de funcționare; Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) pentru acreditarea acestei unități sanitare”, se menționează în comunicatul oficial al CAS. Directorul Alin Voiculeț a menționat pentru „Adevărul” că spitalul a pierdut acreditarea și acum este în proces de reobținere a acestui document.

„Consecvenți politicii noastre - toleranță zero - la orice încălcări ale obligațiilor contractuale săvârșite de furnizorii aflați în relație contractuală cu instituția noastră, CAS Vâlcea se autosesizează și va efectua, pe nivelul său de competență, respectiv furnizarea serviciilor medicale la standardele de calitate impuse de dispozițiile legale, respectarea obligațiilor contractuale pe care Spitalul Municipal Drăgășani și le-a asumat prin contractul încheiat cu CAS Vâlcea, verificări la această instituție, solicitând și celorlalte instituții – Primăria orașului Drăgășani, DSP Vâlcea și ANMCS să facă verificările de rigoare și să dispună măsurile corective și legale ce se impus. CAS Vâlcea salută și încurajează orice atitudine civică care are ca scop sesizarea unor nereguli în activitatea unor furnizori de servicii medicale, nereguli care de cele mai multe ori se regăsesc în servicii medicale de proastă calitate, eludarea FNUASS, etc..”, se mai menționează în același comunicat remis pentru „Adevărul”.