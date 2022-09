Paramedicul SMURD care aleargă suta de kilometri pentru copiii cu autism FOTO

De ani de zile, alături de sute de oameni, un pompier vâlcean, plutonierul adjutant Vasile Proteasa, aleargă în cadrul unui ultramaraton care susține cauza copiilor cu nevoi speciale, ca ambasador Autism 24h.

Ultramaratonul de 24 de ore de la Mamaia, din acest an, s-a desfășurat pe un traseu de trei kilometri de nisip. Distanța parcursă în total s-a cuantificat în bani care au fost donați copiilor cu nevoi speciale. Una dintre cele 70 de echipe înscrise la ultramaraton Autism 24h a avut la linia de start trei vâlceni, dintre care unul paramedic SMURD. Toți trei au reușit să treacă de pragul de 100 km alergare fiecare.

Salvatorul vâlcean, angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență - ISU Vâlcea, Vasile Proteasa, a reușit în acest an să parcurgă peste 105 km, în 18 ore și 42 de minute (după cum se observă și din imaginile atașate în galeria foto), dintre care trei ore a alergat pe ploaie și nisip. Ceea ce s-a concretizat în final urmări în bătături la picioare care l-au obligat să abandoneze cursa înainte de expirarea termenului și de atingerea limitei de epuizare.

Anul trecut, acest pompier vâlcean a reușit să străbată 111 km, dar timpul a fost favorabil, clasându-se pe locul 40 din 1.000 de alergători, iar în primul an a alergat 102 km.

Și-a atins și depășit propriul record de distanță și anduranță în urmă cu trei ani de zile când a acceptat propunerea unui bucureștean de a participa la maratonul de la malul mării. Și-a doborât de fiecare dată limitele, în aceeași pereche de teniși de 80 de lei / perechea, spre deosebire de alți participanți cu echipamente de mii de lei.

Telefonul care i-a schimbat viața și i-a dat o nouă însemnătate

Povestea participării paramedicului SMURD din Vâlcea la Competiția „Autism 24 de ore”, organizată la Mamaia, pe malul mării, de Asociația „Centrul de Autism Marea Neagră”, a început pentru Vasile Proteasa în urmă cu trei ani, în urma unui apel telefonic, venit din partea unui necunoscut.

„Cineva din București m-a contactat și m-a întrebat dacă vreau să alerg 100 de kilometri pentru copiii cu nevoi speciale. Cum alergasem o grămadă de ani, până atunci, am fost de acord, deși aveam destule emoții, pentru că niciodată nu-mi închipuisem că pot alerga atât de mult. De la prima competiție am reușit însă să trec de pragul de 100 de kilometri, străbătuți în 24 de ore”, a mărturisit pentru „Adevărul” paramedicul Vasile Proteasa despre cum și-a învins nu doar teama, ci și propriile limite și a devenit ambasador Autism 24h.

Ulterior, necunoscutul de la celălalt capăt al firul s-a dovedit a fi chiar căpitanul echipei de alergători în care a fost cooptat. Acesta aflase despre realizările sportive ale pompierului vâlcean în cadrul competițiilor organizate de structura MAI din care face parte – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) - dar și al altor evenimente de profil.

La concursurile profesionale de alergare, Vasile Proteasa a reușit până acum să se claseze pe podium, la nivel național, de două ori - în 2013 și 2014. Aceeași performanță a obținut-o și la un cros național, în 2019, la care a participat întâmplător, după o tură la serviciu de 24 de ore.

„Alerg 10 km pe zi”

De mare ajutor i-au fost de fiecare dată antrenamentele constante pe care le face în timpul liber: „Alerg de când mă știu. Mi-au plăcut sporturile, am practicat fotbal, spre exemplu, din clasa a II-a până în clasa a XII-a. Am jucat mai apoi și la CFR Craiova, în Divizia C. Pot să spun că am alergat aproape continuu. De altfel, din 2009 alerg aproape săptămânal, iar în acești 20 de ani, am sărit rareori peste câte o săptămână. Am cochetat și cu artele marțiale... Cred că e ceva și nativ, tatăl meu spre exemplu a făcut lupte. Cel mai probabil predispoziția genetică și antrenamentul sunt decisive”.

Pompierul care parcurge suta de kilometri în aceeași teniși, de 80 de lei

Vasile Proteasa se antrenează de obicei pe Stadionul municipal Zăvoi, din Râmnicu Vâlcea, unde aleargă, în primul rând pentru propria sănătate, câte 8 – 10 kilometri / zi. Când se mai satură, merge fie pe malul Oltului, unde dă ture pe faleza care duce spre barajul din sudul orașului sau într-o zonă mai izolată din nordul localității, fie pe dealurile care înconjoară Râmnicul, pe un traseu inclus într-un maraton național.

La Mamaia reușește să-și învingă limitele de fiecare dată în aceeași pereche ieftină de teniși. „Îmi aduc aminte că în urmă cu trei ani am alergat cu cineva care avea în picioare încălțări de 1.200 de lei. Este drept, contează cu ce ești încălțat, dar și tipul de alergare. Anul trecut, la invitația celor de la MApN, spre exemplu, am alergat până la Sibiu (la Invictus - n.red.), ocazie cu care am investit și eu vreo 800 de lei într-o pereche de adidași de alergare pe asfalt. Pentru că asfaltul îți termină gleznele, așa că am fost nevoit să fac o astfel de investiție. Dar cu ei nu se poate alerga și pe nisip, pentru că se distrug”, mai spune paramedicul.

Lecția prin care a înțeles cât de mult contează o fracțiune de secundă

De mare ajutor pe lângă antrenamente și experiență i-a fost de fiecare dată și psihicul, pentru că este o performanță în sine să poți alerga timp de 18 – 24 de ore.

Anul acesta, a riscat destul de mult, când, după competiție, a decis să se întoarcă imediat acasă, conducând până la Vâlcea, 500 de kilometri. O întâmplare petrecută însă în trafic l-a făcut să înțeleagă cât de scurtă este viața și cât este de prețioasă.

„Chiar mă gândeam pe drum cum ajung șoferii să adoarmă la volan și mi s-a întâmplat și mie, am ațipit pentru o fracțiune de secundă. Din fericire, am avut noroc, mi-am revenit rapid, am conștientizat pericolul și am înțeles că este ultima oară când mă mai urc la volan după un efort atât de mare, atât de obosit”, a recunoscut pompierul vâlcean.

Sacrificii sau cum să slăbești 11 kilograme în trei luni și să te alegi cu bătături

Participarea la competiția din acest an a venit însă și sacrificii. Cu trei luni înainte de ultra-maratonul de 24 de ore a decis să renunțe la dulciuri, ca să poată slăbi. A reușit să dea jos 11 kilograme, dar nu fără consecințele firești: vertijul permanent, dorința neîncetată de dulciuri. „Am trecut de pragul psihologic și acum pentru prima dată nu mai am poftă de dulciuri, deși eu mâncam și noaptea”, a recunoscut paramedicul SMURD pentru „Adevărul”.

În ciuda ploii din acest an a reușit să obțină un număr de kilometri destul de aproape de recordul de anul trecut: „Acum, am alergat mai puțin, pentru că a plouat și am alergat pe ploaie. Mai puteam, dar din cauza bătăturilor am decis să pun capăt cursei la ora 06:00 dimineața, după mai bine de 18 ore. N-am avut nimic ca organism, ca picioare, dar la talpă, pentru că am alergat pe ploaie și mi-a intrat nisip, am făcut bășici. Aș fi reușit, cred, în acest an, dacă erau altele condițiile, să alerg 130 de kilometri, dacă nu aș fi făcut bătături”.

„Alergatul pentru mine reprezintă un mod de viață”

„Nu pot să spun că au existat neapărat momente dificile în cadrul cursei. Pentru mine a alerga reprezintă un mod de viață. Alerg de mic și-mi place. Și mai ales mă motivează să alerg pentru niște copii cu nevoi speciale, dă un sens acestui hobby. Faptul că pot ajuta pe cineva, făcând ce-mi place, mă responsabilizează și mă stimulează și mai mult. Îmi mulțumesc lui Dumnezeu că am copii sănătoși și că nu trebuie să facă alții acest lucru pentru ei. Oricum, alerg pentru mine, de ce să nu alerg și pentru cei care au nevoie de sprijin? Nu beau, nu fumez, nu am avut nevoie de pastile niciodată”, a mai recunoscut pompierul vâlcean.

Alături de alți doi vâlceni deveniți sportivi de performanță la peste 40 - 50 de ani

La competiția din acest an, au mai participat doi vâlceni – ambii campioni la alergare care și-au descoperit târziu pasiunea pentru acest sport și cu toate acestea reușesc să facă performanță, în ciuda faptului că ambii sunt trecuți de 50 de ani.

Este vorba despre ultra-maratonistul Daniel Trușcă, omul care la un concurs în Cehia, din 2019, a reușit să alerge peste 370 de kilometri în 48 de ore. În același an a doborât și recordul României - peste 231 km în 24 de ore - la un alt concurs din Serbia.

Antreprenor din Drăgășani, Trușcă s-a trezit la 50 de ani că vrea să-și schimbe stilul de viață. Și a făcut-o într-un mod extrem de dramatic, dar și extrem de sănătos, devenind sportiv de performanță. La competiția de la malul mării din acest an, Daniel Trușcă a alergat 102 km.

Același exemplu l-a urmat și Cecilia Cătăniciu, de profesie inginer la CET Govora. Cecilia s-a clasat între cei doi vâlceni, cu peste 103 km parcurși la ediția din acest an a maratonului „Autism 24 h” . Și-a schimbat viața la 45 de ani, în urmă cu aproape un deceniu, când a început să alerge la Maratonul Olteniei, unde este cunoscută sub porecla de Momo. Iar de atunci nu se mai oprește, fiind veșnic pe podium, atât la alergare cât și la proba de mountain bike, la toate concursurile la care merge.

Toți cei trei vâlceni au făcut parte din aceeași echipă, Running Hearts, alergând pentru cauza copiilor cu dizabilități.

Cei mai mulți kilometri, mai spune Vasile Proteasa, au fost atinși la această ediție a ultra-maratonului de 24 de ore pe plajă, de un jandarm care timp de 24 de ore a alergat peste 190 de kilometri.

La competiție participă an de an atât profesioniști, cât și amatori.