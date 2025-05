Un român a zburat 1.700 de kilometri cu avionul în Africa ca să voteze: „Am votat pentru o Românie bazată pe educație și competență”

Robert Adam, un apreciat diplomat și politolog, a zburat sâmbătă 17 mai 1.700 de kilometri cu avionul în Africa, din Burkina Faso până în Senegal, pentru a vota în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Robert Adam a zburat de la Ouagadougou, din Burkina Faso, via Bamako, Mali, spre Dakar, pentru a vota. Asta deoarece în Senegal, la 1.700 de kilometri, se află cea mai apropiată secție de votare, acolo fiind și singura ambasadă a României din Africa de Vest.

„Am votat la Dakar, în incinta Ambasadei României din Senegal. Totul a fost extrem de rapid, într-un minut am și terminat. Mai complicat a fost de ajuns aici, după un zbor de peste 1.700 de kilometri, de la Ouagadougou, din Burkina Faso, distanță cam ca de la București la Bruxelles. Am votat cu încredere și speranță pentru o Românie care să se afle în inima proiectului european, pentru continuarea dezvoltării țării în beneficiul tuturor locuitorilor săi. Am votat de asemenea pentru a sprijini integrarea cât mai rapidă a fraților noștri din Moldova în Uniunea Europeană. Am mai votat și pentru o Românie bazată pe educație și competență, în care să ne croim viitorul prin muncă și dialog, în care toți cetățenii să se simtă implicați și importanți”, spune Robert Adam.

În decembrie 2020, Robert Adam a mers peste șapte ore cu autocarul și trenul în Africa de Sud pentru a vota la alegerile parlamentare.

Apreciatul politolog și diplomat votează peste hotare din anul 2000 și nu a absentat vreodată la legislative. În 2000 a stat șase ore la coadă la ambasada din Paris, pentru a-și exprima opțiunea la alegerile parlamentare și primul tur al prezidențialelor.

Politolog, diplomat, manager cultural, jurnalist și traducător, Robert Adam și-a luat doctoratul doctoratul la Universitatea Liberă din Bruxelles (ULB), cu o teză despre național-populism. În noiembrie 2018, a publicat „Două veacuri de populism românesc” (Editura Humanitas). A fost bursier în Franța la Școala Normală Superioară, Sorbona, Sciences Po. Este colaborator științific al Universității Libere din Bruxelles. Domeniile sale de cercetare cuprind populismul și naționalismul în Europa, sociologia și istoria sportului, relațiile culturale externe ale Uniunii Europene. Ca jurnalist, a colaborat cu ziare, reviste și radiouri din România și Franța. A tradus mai multe cărți din franceză și engleză în română. Are o largă experiență în diplomația culturală (manager de comunicare al primei echipei a rețelei institutelor culturale europene – EUNIC, director al ICR Bruxelles, președinte al EUNIC Bruxelles) la Paris și Bruxelles. A fost inițiatorul unor mari proiecte de dialog intercultural (Europalia România), curator al unor expoziții internaționale, membru în juriul unor festivaluri, coordonator de proiecte culturale în Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg, România, Republica Moldova.