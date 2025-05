Candidatul independent Nicuşor Dan a votat duminică, la turul doi al alegerilor prezidențiale, în localitatea sa natală, Făgăraş, unde a venit însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

„Am venit în școala în care am învățat. Am votat cu gândul la mulţi oameni care sunt tăcuţi, cinstiţi, muncitori şi care nu s-au simţit mult timp reprezentaţi. Acum două săptămâni românii au votat schimbare. Întrebarea e care schimbare şi am votat pentru o schimbare care sa aducă prosperitate şi nu una care să aducă aventură şi descurajarea investiţiilor în România”, a afirmat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a mai adăugat că a votat pentru continuarea parteneriatului cu UE.

„Am votat pentru o direcţie europeană şi pentru o colaborare bună cu partenerii noştri europeni şi nu pentru izolarea României. Am votat pentru o societate în care să reuşim să avem dialog şi să nu una în care să fim dezbinaţi. Am votat cu speranţă pentru că România are oameni şi în România, şi în diaspora are oamenii care să construiască România pe care ne-o dorim”, a precizat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a explicat și de a votat în localitatea sa natală.

„A m votat cu speranță pentru că România are oamenii care să construiască România pe care ne-o dorim. Am ales să votez în Făgăraș pentru a transmite oamenilor că nu trebuie să existe două Românii, una a marilor a marilor oraşe şi una a zonei rurale şi a oraşelor mici şi că trebuie să distribuim prosperitatea peste tot în România”.

Nicuşor Dan și-a amintit că, pe vremea când era elev, clădirea în care se află secția la care a votat nici măcar nu exista și i-a îndemnat pe români să iasă la vot.

„E un punct de cotitură. Sunt alegeri foarte importante și de asta vreau să îi învit pe toții românii să iasă la vot”, a spus Nicușor Dan

Amintim că, până la ora 9.00, votaseră 904.697 de alegători (5,03 %). Cea mai mare prezență la vot s-a înregistrat în Ilfov (7,49 %, 32.444 de votanți), urmat de Tulcea (6,51 %, 11.988 votanți), Călărași (6,45 %, 14.707 votanți), Giurgiu (6,13 %, 13.034 votanți) și Constanța (6,12 %, 37.505 votanți), potrivit prezenta.roaep.ro.