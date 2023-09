Învățătoarea care a jucat banii elevilor la păcănele a revenit la catedră cu salarii plătite retroactiv. Motivarea instanței

Situație stranie în învățământul românesc – o învățătoare dată afară din sistem pentru că a jucat banii copiilor și ai părinților la cazinou a câștigat procesul intentat școlii și a revenit la catedră.

Povestea s-a petrecut în 2021, când cadrul didactic al Școlii Gimnaziale nr.13 Râmnicu Vâlcea a fost prins folosindu-se de banii din fondul clasei, dar și de mii de euro împrumutați de la părinții elevilor sub diverse pretexte familiale, pentru a-i folosi la jocurile de noroc. Banii nu au mai fost înapoiați, iar învățătoarea nu era la prima abatere gravă. A fost surprinsă de camerele de luat vederi furând dintr-un mall (vezi VIDEO) și i s-au imputat ,,multiple absențe, atitudine necorespunzătoare față de elevi, părinți și colegi; violență fizică și verbală asupra copiilor, neglijență și punerea în pericol a siguranței copiilor, discriminare, încălcarea vieții private, prejudiciul adus imaginii școlii” etc..

Femeia, mamă a trei copii și soție de preot, a contestat în instanță decizia de suspendare din cadrul unității de învățământ și a ajuns cu procesul până la Curtea de Apel Pitești care a considerat că aceasta se poate întoarce la catedră. În plus, va primi retroactiv și salariile „indexate, majorate și reactualizate” din perioada în care nu a predat.

Din reacția reprezentanților școlii, reiese că procesul a fost câștigat din cauza unor „vicii de procedură”, printre care faptul că învățătoarea a rămas gravidă și s-a folosit de acest lucru în instanță, deși în prealabil nu înștiințase unitatea de învățământ.

„Suntem legați de mâini și de picioare”

„Este vorba despre doamna Sandu Emilia. Instanța a dat o hotărâre definitivă să o repunem în funcție, pe care am fost nevoiți să o respectăm și să o punem în aplicare. Suntem legați de mâini și de picioare!”, a menționat, pentru „Adevărul” directoarea școlii, Daniela Busuroi.

Sursa citată a mai precizat: „Doamna vine la școală, respectă programul, este liniștită, se pliază pe cerințele unui cadru didactic, deocamdată, dar au trecut doar două zile... Este foarte bine pregătit celălalt cadru didactic, cea care de fapt ține frâiele, zic eu. Primele două săptămâni rămân ambele doamne la clasă, de la ora 08.00, la 16.00. Deocamdată, la clasă se comportă ca un cadru didactic”.

Când a venit vorba despre motivele care au determinat achitarea învățătoarei, în ciuda dovezilor existente, directoarea a mai declarat: „Viciile de procedură au fost legate de sarcina doamnei. Noi nu am avut cunoștință de faptul că este însărcinată. Și noi, și avocatul am aflat despre acest aspect abia în instanță. Dacă am fi știut, ne-am fi oprit, pentru că, potrivit Codului Muncii, nu ai voie să desfaci contractul în asemenea condiții. Am aflat că a rămas însărcinată înainte de anchetă, dar ulterior. Am avut sprijinul inspectoratului școlar, dar suntem nevoiți să punem în aplicare hotărârea instanței”.

Daniela Busuroi a mai subliniat și că decizia instanței i se pare nedreaptă: „Câștigi la Vâlcea, unde se cunoștea cazul, realitatea, plângerile de la părinți, filmarea cu furtul din Noriel, jocurile de noroc... O astfel de persoană nu respectă Codul etic al cadrului didactic. Noi trebuie să fim modele! Nu avem o meserie, avem o profesie! Sper să-și revină!”.

Pe lângă sarcină, instanța a motivat lipsa probelor de la dosar

În motivarea hotărârii instanței de judecată se menționează că decizia de concediere a fost emisă încălcându-se prevederile Codului Muncii legate de contractul de muncă în cazul unei femei însărcinate.

În plus, se mai arată că decizia de concediere a fost redactată „în termeni vagi și generali, care nu permit stabilirea fără echivoc a faptelor ce constituie abatere disciplinară și nici a modalității concrete în care au fost săvârșite”.

Ba chiar se precizează că nu au fost aduse suficiente și solide probe în sprijinul acuzațiilor: „Intimata (școala – n.red.) nu s-a preocupat să determine în concret data săvârșirii faptelor de către salariata sa, împrejurările comiterii acestora, forma de vinovăție cu care a acționat salariata sau alte date concludente”.

Și instanța a amintit despre un „viciu de formă al deciziei de sancționare” și a susținut că în cadrul procedurii cercetării disciplinare nu a fost identificată nici o victimă: „Nu se indică fapte concrete, ci doar se aduc acuzații generale salariatei, iar cele două colege ale acesteia audiate nu au confirmat faptele de agresiune asupra copiilor”.

Pe de altă parte: „Instanța nu poate nega gravitatea faptelor imputate apelantei, însă cu atât mai mult este de neînțeles pasivitatea intimatei (școlii - n.red.) în a stabili adevărul celor reclamate de părinți, în contextul în care, evident, cei care au făcut sesizarea nu au fost martori ai presupuselor fapte de violență fizică sau verbală, de discriminare sau de neglijență și punere în pericol a siguranței copiilor”.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Vâlcea au susținut însă contrariul: „Din punctul nostru de vedere, decizia de a-i desface contractul de muncă a fost corectă, a fost pe baza unor dovezi destul de solide, pe baza mărturiilor părinților... Dacă justiția a decis altceva... noi n-am avut altceva de ales decât să punem în aplicare”.

Reamintim că la vremea respectivă, pe lângă mărturiile părinților și ale colegiilor, au existat inclusiv filmări și capturi de mesaje pe WhatsApp. În plus, se știa de ani de zile despre problemele învățătoarei, fără să se ia vreo măsură mai drastică.

„Am încercat să-i liniștim pe părinți. Situația este monitorizată în permanență”

Șefa Inspectoratului Școlar Vâlcea, Mihaela Andreianu, a mai recunoscut pentru „Adevărul”: „Este o situație neplăcută, mai ales pentru părinți, dar și pentru noi. Am făcut tot posibilul acum doi ani de zile, împreună cu școala, să restabilim o stare de corectitudine, până la urmă, și să calmăm spiritele între părinți și unitatea de învățământ”.

O situație care persistă pentru că, din acest an, învățătoarea împricinată a preluat o clasă pregătitoare împreună cu o altă colegă, fapt ce i-a nemulțumit pe părinții care-i cunosc „istoricul”.

„Doamna învățătoare trebuia să fie repartizată la o clasă... din fericire, acolo este „Step by step” și sunt doi învățători la clasă. Dar părinții sunt destul de suspicioși și de nemulțumiți de faptul că au copiii la clasa doamnei, după cum reiese din reacțiile de până acum”, a mai amintit șefa învățământului vâlcean, fără să poată oferi soluții, cel puțin în acest moment.

„Problema este că în școală nu au unde să se mute, pentru că clasele sunt pline, au numărul maxim de elevi. Și este destul de neplăcut și pentru cealaltă învățătoare, un cadru didactic apreciat, care-și face treaba și care a încercat puțin să preia și din atribuțiile pe care le avea doamna învățătoare în discuție”, a mai menționat Mihaela Andreianu.

Și directoarea școlii a recunoscut același lucru: „Părinții, într-adevăr, o parte, sunt un pic agitați, pentru că-i cunosc antecedentele, unii au avut copii mai mari tot la noi în școală, chiar la clasa dumneaei... Tendința este de a migra la alte clase, dar nu avem locuri. Plus că dacă pleacă unul se creează precedentul. Ar fi și o cauză ca cealaltă doamnă să-și piardă postul, ceea ce nu este corect... Părinții consideră că doamna Sandu nu poate să fie un model pentru copiii lor”.

Inspectorul general școlar Mihaela Andreianu a mai dat asigurări că situația este ținută sub control: „Am încercat, pe cât posibil, să liniștim părinții, să o credităm cumva și pe doamna Sandu cu bune intenții, ca să zic așa. Vom vedea pe mai departe dacă părinții își vor menține nemulțumirile. Oricum situația de la Școala nr. 13 este monitorizată în permanență”.