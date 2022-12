Bărbatul care a vrut să-și omoare tatăl și fratele cu mașina, trimis în judecată. Imagini șocante VIDEO

Un bărbat care a dat intenționat cu mașina peste tatăl și fratele său a fost trimis în judecată, după o anchetă care a durat trei săptămâni. Procurorii vâlceni îl acuză de tentativă de omor calificat.

Povestea s-a petrecut la finele lunii noiembrie, în Râmnicu Vâlcea, pe un bulevard extrem de circulat, într-o intersecție cu sens giratoriu. Cei trei (tată și fii) s-au luat la harță din motive care nu au fost date în vileag. Cert este că scandalul a escaladat în momentul în care unul dintre fii, beat criță, i-a lovit cu mașina peste ceilalți doi. Scenele au fost surprinse de o cameră de supraveghere video a unui local din vecinătate.

În imagini se observă doar o parte din ce s-a întâmplat în ziua de 30 noiembrie, mai exact momentele în care agresorul a încercat de mai multe ori să-și lovească cu mașina tatăl și fratele și chiar a reușit acest lucru.

Dar, nemulțumit că aceștia n-au suferit leziuni prea grave, din moment ce s-au ridicat singuri de la pământ, a continuat să-i urmărească până când a rămas suspendat cu mașina pe trotuarul înalt.

Filmarea obținută de către reporterii de la „Vocea Vâlcii” arată la început trei pietoni. Apoi apare în cadru o mașină care cotește brusc la stânga, evitând sensul giratoriu și lovește în plin pe doi dintre cei trei bărbați poziționați între o mașină și trotuar.

Cel mai în vârstă, tatăl, se ridică cu greu, după impact, fără să primească ajutor din partea celeilalte victime preocupată de intențiile agresorului. Mașina face un rotocol, iar apoi reîncepe calvarul. Între timp, al treilea pieton se urcă grăbit în mașina oprită în intersecție și pleacă. Ceilalți doi bărbați fug din calea mașinii ce pare scăpată de sub control și se refugiază lângă stâlpul parcării localului de unde au fost surprinse imaginile.

O zi mai târziu, pe 1 decembrie, șoferul agresiv era arestat preventiv. După trei săptămâni de anchetă, procurorii i-au trimis în judecată pe toți cei trei vâlceni implicați în incident.

Verdictul procurorilor

Cel mai agresiv dintre bărbați a fost trimis în judecată după gratii, iar ceilalți în stare de libertate.

„Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au finalizat cercetările și la data de 20.12.2022 au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a unui inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la omor calificat asupra a doi membri de familie, tulburarea ordinii și liniștii publice și de conducere a unui vehicul sub influenta băuturilor alcoolice; și în stare de libertate a doi inculpați, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice”, au anunțat reprezentanții Parchetului Județean Vâlcea.

Din anchetă reiese că întregul incident a avut loc „pe fondul unui conflict preexistent”.

„Inculpatul (aflat acum în stare de arest preventiv) i-a lovit intenționat pe tatăl și fratele său, cu autoturismul marca Ford Focus pe care l-a condus sub influența băuturilor alcoolice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, având o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, la momentul prelevării mostrelor biologice, pătrunzând pe contrasens, pe Bulevardul Dem Rădulescu, unde se aflau aceștia, context în care a demarat în forță și a intrat cu partea frontală a autoturismului în ei”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii vâlceni.

Apoi, pentru că cei doi s-au ridicat și s-au refugiat pe trotuar, „inculpatul a încercat în continuare, în mod repetat, să-i lovească în aceeași manieră, pătrunzând cu intenție cu autoturismul de mai multe ori pe trotuar după aceștia, rămânând, în cele din urmă suspendat cu autoturismul pe trotuar, tulburând totodată ordinea și liniștea publică prin aceste acțiuni” - au concluzionat anchetatorii.

Pe de altă parte, procurorii au reținut și vinovăția victimelor, respectiv tatăl și fratele agresorului, care se fac vinovați de asemenea de violențe, deși sunt acuzați doar de tulburarea liniștii și ordinii publice.

„În sarcina celorlalți doi inculpați se reține faptul că, în după-amiaza zilei de 30 noiembrie, pe fondul unui conflict preexistent, în timp ce se aflau pe Strada Ostroveni, la intersecția cu Bulevardul Dem Rădulescu, împreună, s-au deplasat la autovehiculul staționat, condus de inculpat și pe carosabil au exercitat, acte de violență asupra acestuia, lovindu-l cu pumnii și picioarele în zona corpului, iar prin violențele comise au tulburat ordinea și liniștea publică”, au mai menționat anchetatorii fără să precizeze când anume s-a produs această parte din conflict.

Dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalului Vâlcea.