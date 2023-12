Pacientă cu AVC, plimbată între spitale pentru că la Ploiești nu a fost găsit un neurolog. Femeia a rămas cu sechele

O femeie din Ploiești, care a suferit un AVC, a fost plimbată mai bine de 20 de ore între spitalele din Ploiești, pentru că nu a fost găsit un neurolog. Într-un final, pacienta a fost transferată la București, dar a rămas cu sechele.

Pentru că nu a fost găsit rapid un neurolog care să o consulte, o femeie din Ploiești, în vârstă de 74 de ani, a rămas cu sechele grave în urma unui accident vascular cerebral. Pacienta a fost trimisă la Târgoviște, de acolo înapoi în Prahova și după mai bine de 20 de ore soțul a reușit să o aducă în București.

Potrivit stirileprotv.ro, femeia de 74 de ani s-a trezit pe 1 decembrie 2023 cu partea dreaptă paralizată și nu mai putea vorbi clar. Pentru că exista suspiciunea de AVC ambulanța a transportat-o la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, unde ar fi trebuit să i se pună un diagnostic, pe baza unui computer tomograf și a consultului neurologic. Pentru că la Ploiești nu exista neurolog, femeia a fost trimisă la Târgoviște.

„La Târgoviște doctorul s-a uitat pe tomografie, a scris o schemă de tratament și a trimis-o înapoi. Am semnat că o iau acasă și am luat o ambulanță privată și am plecat la București”, a spus Mircea Eremie, soțul pacientei.

Abia a doua zi femeia a fost internată la Institutul Național de Neurologie și Boli Neuro-vasculare din capitală, unde a stat 10 zile. Acum are nevoie de recuperare.

Spitalul din Ploiești ar avea nevoie urgentă de 8 neurologi, însă în acest moment sunt doar 3.

Simptomele unui accident vascular cerebral (AVC)

Un accident vascular cerebral este o afecțiune medicală gravă care apare atunci când alimentarea cu sânge a unei părți a creierului este întreruptă. Acest lucru poate duce la moartea celulelor creierului și la leziuni permanente sau la deces.

Simptomele unui AVC pot varia în funcție de zona creierului care este afectată. Unele dintre cele mai frecvente simptome ale unui AVC includ: slăbiciune sau amorțeală la nivelul feței, brațului sau piciorului, pe o singură parte a corpului, confuzie sau dificultăți de vorbire, vedere încețoșată sau dublă, dureri de cap severe, greață sau vărsături.

La primele semnale de acest fel este important să solicitați asistență medicală de urgență imediat. Fiecare minut contează atunci când este vorba de un AVC, deoarece fiecare minut în care celulele creierului nu primesc sânge poate duce la daune suplimentare.