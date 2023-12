Mărturia unui tată a cărui fiică a murit la Ferma Dacilor. Bărbatul nu știa că fata sa este în pensiune

Bărbatul a fost audiat marți de poliție, după incendiul de la Pensiunea Ferma Dacilor, acolo unde și-au pierdut viața într-un incendiu 8 persoane.

Bărbatul le-a spus jurnaliștilor de la Digi24 că nu știa că fiica sa se afla în cabana care a luat foc și că a aflat acest lucru de la soția lui.

”Noi nu ne așteptam la așa ceva. Noii nu știam de posibilitatea de petrecere a timpului liber al fetei în locația respectivă. Sunt tatăl unei fete decedate. Am dat declarație dacă știm mai multe - ce s-a întâmplat în timpul nopții sau dimineții. Eu am fost sunat de soție la prânz, că nu mai răspunde fata și să venim încoace, că e posibil să fie printre victime. Din ce am înțeles este, dar nu știm ce cadavre au scos. Asta în funcție de ADN”, a spus tatăl victimei la Digi24.

Incendiul, care a avut loc în a doua zi de Crăciun, a cuprins pensiunea, iar până la ora publicării acestui articol 6 persoane au fost găsite carbonizate.

Printre victimele acestei tragedii s-ar afla și doi tineri fotbaliști, frații Luca (16 ani) și Petre Ene (11 ani).

Clădirea nu avea autorizație de incendiu, iar în anul 2019 au fost făcute verificări, moment în care s-au găsit mai multe nereguli și s-au dat 6 avertismente.