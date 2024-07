Șeful Gărzii de Mediu, despre poluarea de la depozitul de deșeuri din Argeș: „Trebuia luate măsuri”

După ce a dezvăluit în exclusivitate dovezile bombei ecologice de la un depozit de deșeuri din Argeș, ”Adevărul” i-a solicitat un punct de vedere legat de numeroasele probleme de acolo lui Andrei Corlan, șeful Gărzii Naționale de Mediu.

În urmă cu un an și patru luni, în martie 2023, procurorii DIICOT Pitești făceau percheziții la mai multe firme din județul Argeș într-un dosar cu fraude uriașe, ce vizează depozitul de deșeuri din comuna Albota (Argeș). Timp de 10 ani, sute de familii ce trăiesc în împrejurimi au reclamat mirosurile teribile și fumul degajat, ce ajungeau și la cîțiva kilometri depărtare, inclusiv în mai multe cartiere din Pitești.

Cu toate acestea, instituțiile abilitate din județul Argeș nu au avut vreo reacție fermă la numeroase sesizări ale cetățenilor.

„Adevărul” a obținut raportul întocmit de către experții de la Institutul Geologic al României. Iar datele din raport arată niveluri foarte mari ale poluării, cu limite depășite și de 850 de ori la amoniu și chiar de 287 de ori la azot total.

În plus, zecile de probe prelevate au scos la iveală faptul că poluarea în pârâul Geamăna Mare, ce se varsă în râul Argeș, este una constantă, de ani de zile.

”A fost solicitată o analiză a tuturor actelor de control încheiate în ultimii trei ani de către Comisariul Județean Argeș al Gărzii de Mediu acolo. S-a format o comisie de verificare care a verificat acele acte și am transmis o adresă către DICOT în care am făcut observații cu privire la actele respective de control. Am transmis mai multe recomandări”, spune Andrei Corlan, șeful Gărzii Naționale de Mediu.

Acesta nu a făcut comentarii punctuale legat de valorile mari ale poluanților din zonă, conform zecilor de probe prelevate, deși ”Adevărul” l-a întrebat de mai multe ori pe această temă.

”În momentul de față, Garda de Mediu, din păcate, în afară de normele de inspecție și control, nu are o procedură de întâlnire standard a unui act de control. Este ceva ce vreau eu să fac, acțiuni în care să fie bifate toate aspectele. La noi constatările au o anumită cronologie. Adică prin constatări impui măsuri, prin constatări decurg măsuri, din măsuri decurg sancțiuni. Și unii dintre comisari, uneori atât timp cât constatările nu duc la măsură și sancțiune, nu consemnează niște aspecte. Nu înțeleg de ce au fost colegii mei audiați în situația asta de DIICOT, pentru că ei și-au desfășurat activitatea de control conform metodologiei”, precizează Andrei Corlan.

Șeful Gărzii Naționale de Mediu a dat o replică evazivă când a fost întrebat de ce Garda de Mediu Argeș nu a luat măsuri privind numeroasele sesizări ale oamenilor, care au reclamat de-a lungul anilor de sute de ori mirosurile insuportabile de la depozitul de deșeuri Albota, mirosuri ce se propagau pe kilometri întregi.

”Din informațiile pe care le-am acum când vorbesc cu dumneavoastră, verificările au fost făcute, raportul dintre numărul de sesizări și numărul de verificări și perioada când s-au făcut sesizările ar trebui să fie echivalent, dar voi verifica lucrul ăsta. Comisia care a făcut verificarea și controlul nu a sesizat acest aspect”, a declarat Andrei Corlan.

”Vreau să cred că colegii mei și-au făcut treaba”

”Adevărul” l-a întrebat pe șeful Gărzii Naționale de Mediu de ce nu s-a soluționat în ultimii ani problema poluării constante în pârâul Geamăna Mare, deși numeroase probe prelevate au scos la iveală depășiri mari ale poluanților.

”Dacă dumneavoastră îmi spuneți că în urma analizelor efectuate s-a constatat o poluare a apei de suprafață și au fost prelevate probe în acest sens, cu siguranță trebuia luate măsuri”, admite Andrei Corlan.

Iată ce spune șeful Gărzii de Mediu legat de dosarul instrumentat de DIICOT Pitești: ”Ce rezultă în urma audierilor efectuate, evident că este apanajul procurorului. Eu, până se va finaliza dosarul, evident că eu cred în prezumția de nevinovăție. Sunt de 15 ani în instituție, și vreau să cred că ei, colegii de la Garda de Mediu Argeș, și-au făcut treaba”.