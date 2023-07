Policlinica unde bolnavii erau duși la etaj în brațe pentru radiografii are în sfârșit lift. Finanțarea, obținută din sponsorizări

Timp de câteva decenii, Policlinica din orașul Câmpulung Muscel nu a avut lift. Iar bolnavii care sufereau fracturi trebuia cărați pe brațe la etaj pentru a li se face radiografii.

Policlinica are două etaje, iar Elena Lasconi a avut despre această situație jenantă în toamna lui 2020, după ce a fost aleasă primar al orașului Câmpulung Muscel. Și de atunci aceasta a căutat soluții pentru ca policlinica să aibă un lift și bolnavii să nu mai fie cărați pe brațe.

Și, după multe eforturi, Elena Lasconi a reușit să obțină finanțare de un milion de lei pentru ca la policlinica din Câmpulung Muscel, aflată la doi pași de centrul orașului, să fie instalat un lift ultramodern. Un detaliu foarte important: nu a fost cheltuit un leu din bugetul local, finanțarea fiind obținută în întregime din sponsorizări, de la Holcim, PAID, DONA și Asociația Salvați Câmpulungul și Muscelul.

”Este un proiect la care țin foarte mult și este esențial pentru comunitate. Când am aflat în urmă cu trei ani că cei care au avut ghinionul să își fractureze piciorul erau duși pe brațe la etaj pentru o radiografie, am făcut tot ce e omenește posibil pentru a avea un lift. Este un lift de ultimă generație. Până să-l punem în funcțiune a durat mai bine de un an pentru că ne sufocă birocrația. Lucrurile sunt simple și clare. Mi-am dorit lift la policlinică, am obținut sponsorizare, m-am ocupat de documentație și astăzi este realizat. Faptele contează”, precizează Elena Lasconi

Mai trebuie spus că la începutul acestui an a fost obținută o finanțare de 24 milioane lei din fonduri europene pentru "Renovarea energetică a Spitalului Municipal Câmpulung". Renovarea va fi gata în 2026.

Până la finalul acestui an va fi finalizată o altă lucrare importantă la Spitalul din Câmpulung Muscel, lucrare esențială pentru siguranța pacienților și pentru care a fost obținută finanțare europeană de 10 milioane de lei. Este vorba despre schimbarea instalației electrice, a corpurilor de iluminat cu unele economice de ultimă generație, înlocuirea prizelor și întrerupătoarelor electrice. În paralel, se montează un sistem nou de alarmare în caz de incendiu.