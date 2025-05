Cum să fii cu adevărat influent ca manager. Sfaturile unui fost spion KGB

Jack Barsky, unul dintre cei mai cunoscuţi foşti spioni KGB, stabilit în SUA de peste patru decenii, a prezentat pe pagina sa oficială de LinkedIn un set de reguli pe care trebuie să le respecte managerii de companii pentru a fi cu adevărat influenți.

Vă prezentăm mai jos cele 11 reguli pe care fostul spion KGB consideră că orice manager al unei companii trebuie să le stăpânească pentru a avea influență cu adevărat.

1. Influența se câștigă - nu este un dat. Trebuie să câștigi zilnic dreptul de a-i influența pe ceilalți - nu să te aștepți la asta din cauza titlului tău.

2. Cei mai buni lideri nu comandă - ei invită. Adevărata autoritate nu forțează supunerea. Ea îi face pe oameni să dorească să vă urmeze.

3. Controlează-ți emoțiile - sau o va face altcineva. Dacă nu vă puteți păstra calmul sub presiune, nu veți conduce niciodată atunci când contează cel mai mult. Disciplina emoțională bate IQ-ul de fiecare dată.

4. Reputația ta se mișcă mai repede decât tine. Fiecare decizie pe care o iei se scurge în aer ca un parfum. Acționează etic - sau privește cum influența ta putrezește din interior spre exterior.

5. Manipularea este o conducere slabă deghizată în forță. „Câștigurile pe termen scurt rezultate din înșelăciune costă încrederea pe termen lung. Iar fără încredere, conduci umbre. Câștigați curat - sau nu câștigați deloc”, spune Jack Barsky, fost spion KGB.

„Oamenii tânjesc să fie ascultați mai mult decât să fie ajutați”

6. Ascultarea este cea mai mortală armă a ta. „Oamenii tânjesc să fie ascultați mai mult decât să fie ajutați. Stăpânește ascultarea ca un spion - și vei controla orice cameră fără să ridici un deget”, consideră Jack Barsky.

7. Frica funcționează - dar numai până când se întoarce împotriva ta. Poți speria oamenii să acționeze... Dar nu-i poți speria să devină loiali. Conduceți prin inspirație - nu prin intimidare.

8. Influența este invizibilă - atunci când este făcută corect. Cei mai puternici lideri nu par că influențează pe cineva. Îi lasă pe ceilalți să creadă că a fost ideea lor.

9. Leadershipul etic necesită o sinceritate de sine necruțătoare. Nu-i poți influența pe ceilalți până când nu ai ajuns la adevărul tău. Verifică-ți zilnic motivele - sau lasă-te condus orbește de ele.

10. Adevărata putere protejează, nu pradă. Echipa ta nu este o resursă pe care să o epuizezi. Este un regat de apărat. Folosiți-vă puterea pentru a-i ridica pe ceilalți - iar ei vă vor proteja moștenirea în schimb.

11. Influența moare fără scop. Fără o misiune mai mare decât propria ta agendă - leadership-ul se transformă în dictatură.

Născut în fosta RDG în 1949 cu numele Albrecht Dittrich, Jack Barsky a fost agent infiltrat al KGB în SUA în perioada 1978-1988. Expus după Războiul Rece, Barsky a devenit o sursă importantă pentru agenţiile de contrainformaţii din America şi i s-a permis să rămână în SUA. În 1969, în timp ce era student la Universitatea din Jena, acestuia i s-a oferit un post la Stasi. În 1970, a fost trimis în Berlinul de Est pentru mai multe săptămâni de pregătire pentru KGB. Pregătirea a continuat în anii următori, iar în 1975 a fost trimis în Uniunea Sovietică, unde s-a mai pregătit încă doi ani. În 1978, a fost trimis în SUA ca agent infiltrat. Numele Jack Barsky a fost luat de la un copil care decedase în 1955, nume pe care agenţii KGB l-au găsit într-un cimitir evreiesc din Maryland.

Printre misiunile sale s-au numărat localizarea lui Nikolai Khokhlov, un fost ofiţer KGB care fugise în California şi a unui spion KGB din Canada. În 1984, Jack Barsky a început să lucreze pentru MetLife. În 1988, în timp ce Jack Barsky se afla în Queens, KGB a crezut că identitatea sa a fost descoperită. Sovieticii i-au cerut să se întoarcă în URSS, însă a refuzat, minţindu-i că are HIV.

FBI l-a localizat pe Barsky în 1994 şi i-a aflat adevărata identitate în 1997. Descoperit, acesta a acceptat să colaboreze cu FBI şi NSA. În 2014, Jack Barsky a obţinut cetăţenia americană, iar în 2017 şi-a lansat autobiografia, intitulată „Deep Undercover: My Secret Life and Tangled Allegiances as a KGB Spy in America”.