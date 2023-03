Măsuri inedite la o primărie din România în beneficiul contribuabililor. „Corupția este cancerul societății românești”

Primarul orașului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a stabilit, din această săptămână, un set de zece măsuri pentru a preveni tentativele de corupție în rândul angajaților din Primărie.

Printre altele, Elena Lasconi a implementat un Cod Etic de conduită pentru a reglementa clar modul în care contribuabilii sunt tratați de către angajații Primăriei, în acest sens fiind desemnat și un consilier de etică.

Mai mult, primărița Elena Lasconi a desemnat o comisie care va verifica toate cadourile primite de angajații Primăriei cu ocazia unor acțiuni de protocol sau sărbători.

„M-am asigurat și că persoanele care aleg să înceteze raporturile de muncă cu instituția vor păstra confidențialitatea datelor conform legii (trei ani de la data încetării raportului de serviciu). Am implementat managementul riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie în administraţia publică. Mai precis, fiecare departament din Primărie a identificat riscurile, iar la nivelul instituției s-a întocmit un Registru al Riscurilor care cuprinde și măsurile de prevenire a apariției riscurilor). De ce am făcut asta? Consider că fenomenul de corupție este cancerul societății românești. Doar dacă vom scăpa de această boală numită corupție ne vom face bine ca țară. Eu fac asta aici la Câmpulung și sper să o facă și alții în România”, precizează Elena Lasconi.

Primărița Elena Lasconi a făcut în ultimii ani mai multe sesizări legate de acte și acțiuni nelegale ale instituțiilor din subordinea Primăriei Câmpulung Muscel. Cel mai recent, aceasta a sesizat Curtea de Conturi, DNA și Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung pentru a cerceta o achiziție făcută anul trecut la Spitalul Municipal Câmpulung cu încălcarea legii. Este vorba de o achiziție de 90.000 de lei pentru o instalație de gaze medicale. Elena Lasconi spune că plafonul maxim legal pentru o achiziție publică directă este, conform legislației în vigoare, de 50.000 de lei. Iar cum în acest caz suma era cu mult mai mare, era necesar obligatoriu avizul Consiliului de Administrație al spitalului.

„În cazul achiziției de la Spitalul Municipal Câmpulung Muscel ar putea fi vorba și de fals în acte și de abuz în serviciu. Autoritățile competente în acest caz vor stabili despre ce nereguli este vorba în detaliu”, spune Elena Lasconi.

La sfârșitul lunii februarie, Elena Lasconi l-a demis din funcție pe Nicolae Alexe, managerul spitalului din Câmpulung Muscel.