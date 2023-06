Concert pe plaja comunei din Argeș unde a stat Regele Suediei. Cântă Mircea Vintilă, Cargo, Vama VIDEO

În weekendul 16 și 17 iunie 2023, comuna Budeasa din Argeș găzduiește un festival pe plajă unde vor concerta nume de primă mărime ale rock-ului și folk-ului din țara noastră.

La Budeasa Festival (16-17 iunie 2023), eveniment la care sunt așteptați mii de fani din toată țara, vor fi prezenți mari artiști în fiecare dintre cele două zile.

„Lista invitaților este una numai cu nume de primă mărime, atât din folk, cât și din rock. În fiecare seară, la after party, vom cânta cu toții în jurul focului melodiile pe care le fredonam în studenție. Este amenajată și o zonă de camping pe plaja de la Budeasa pentru cei care vin cu cortul”, spune Mihai Căpeț, unul dintre organizatorii Budeasa Festival.

Trebuie spus că Mihai Căpeț este unul dintre organizatorii și inițiatorii Stonebird, cel mai mare festival rock din mediul rural din România, organizat anual în comuna Corbi.

Vineri, 16 iunie 2023, în prima zi a festivalului din comuna Budeasa, aflată la doar câțiva kilometri de Pitești, vor urca pe scenă după ora 19 Claudia Șerdan și Marius Keseri, Mircea Vintilă, Dinu Olărașu, Ducu Bertzi, Antract și Vama. Ulterior, la after-party, atmosfera va fi întreținută de Gili Barbu. Concertul Vama va fi tradus în limbajul mimico-gestual de către Lavinia Chițu, cea care a mai tradus până acum melodiile unor formații de primă mărime, precum Alternosfera, byron și Cargo.



Sâmbătă seara, pe 17 iunie, pe scena de la Budeasa Festival vor susține concerte Cristi Dumitrașcu & Planul B, Mircea Baniciu & Band, My Queen by Dan Helciug, Lupii lui Calancea și Cargo. La after party va fi un alt artist cunoscut: Ovidiu Niculescu.

Copiii cu vârsta până în 12 ani, inclusiv, au acces gratuit. Locuitorii comunei Budeasa, ca și persoanele cu dizabilități, au de asemenea acces gratuit.

Abonamentele pentru Budeasa Festival pot fi achiziționate de pe site-ul ambilet.ro.

Comuna Budeasa din Argeș este cea care l-a găzduit între 19 octombrie şi 8 noiembrie 1714, pe Carol al XII-lea, regele Suediei, venind din Imperiul Otoman, în drumul de întoarcere spre ţara sa.

Carol al XII-lea a stat în cele trei săptămâni la conacul boierului Budişteanu, situat astăzi pe teritoriul comunei Budeasa.

Înaltul oaspete a fost însoţit, din porunca domnitorului Ştefan Cantacuzino, pe întreg timpul cât a stat în Ţara Românească, de marele vornic Radu Popescu, unul dintre cronicarii vremii.

Deşi traversarea Ţării Româneşti era programată în şapte zile, şederea de aproape trei săptămâni a regelui suedez la Piteşti a fost motivată, printre altele, de aşteptarea paşapoartelor de intrare în Imperiul Austro-Ungar.