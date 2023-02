„Astă seară dansăm în familie”, în variantă modernă. Cum a escrocat „iubitul” de profesie cinci femei amorezate

Un bărbat de 50 de ani, din comuna argeșeană Bradu, este cercetat sub control judiciar, după ce, timp de un an, a obținut peste 4.500 de euro și bijuterii de la cinci femei pe care pretindea că le iubește și pe care le-a făcut să se îndrăgostească de el.

Ionuț C., bărbatul care a păcălit cinci femei, a fost reținut la finalul săptămânii trecute, pentru 24 de ore, pentru furt și înșelăciune, de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, fiind ulterior cercetat în libertate sub control judiciar.

Metodele bărbatului pot fi comparate cu cele ale personajelor principale din celebra comedie românească „Astă seară dansăm în familie”, regizată de Geo Saizescu. Subiectul filmului îl reprezintă periplurile prin țară a doi escroci sentimentali - Temistocle T. Temistocle (Dem Rădulescu) și Alecu A. Alecu (Sebastian Papaiani) - care se prezintă drept persoane foarte respectabile și păcălesc femei de diferite vârste, dornice să se mărite, de la care reușesc să obțină importante sume de bani în schimbul promisiunilor de căsătorie. Ei consideră că meseria pe care o practică nu este brățară de aur (ca în proverb), ci „verighetă de aur”.

După cum au dezvăluit surse judiciare pentru „Adevărul” argeșeanul le-a cunoscut pe cele cinci femei, cu vârste între 40 și 50 de ani, toate din Pitești, fie pe Facebook, fie abordându-le pe stradă. Bărbatul era foarte manierat, curtenitor și respectuos și le vorbea frumos femeilor cu care intra în vorbă. După ce intra în legătură cu o femeie și o cucerea cu cuvintele, acesta se întâlnea ulterior cu ea de mai multe ori. După 3-4 întâlniri se prefăcea că este îndrăgostit până peste cap și începea o relație cu femeia respectivă, care era impresionată de felul său foarte galant.

Când simțea că femeia respectivă s-a atașat de el, începea să îi spună fel de fel de minciuni, plângându-se că are diverse probleme, adoptând o mină foarte tristă și spunând că are nevoie rapidă de anumite sume de bani. La cel mult două săptămâni după ce obținea bani sau bijuterii de la partenera sa, bărbatul se despărțea de ea și se făcea nevăzut. În majoritatea cazurilor, relațiile au durat sub două luni. În cele din urmă, toate cele cinci femei păcălite l-au reclamat la poliție pe bărbat

”Din cercetările efectuate de către polițiștii de la Secția 3 Pitești, s-a stabilit că, între februarie 2022 și luna ianuarie a.c., bărbatul respectiv ar fi indus în eroare cinci persoane vătămate pe fondul unor așa-zise prietenii și ar fi obținut 2.500 euro, 10.000 de lei și diverse bijuterii”, au declarat pentru „Adevărul” reprezentanții IPJ Argeș.

Al doilea caz de escroc sentimental din Argeș

În mod ciudat, este cel de-al doilea caz în mai puțin de doi ani de câte cinci femei înșelate de un bărbat. În iulie 2022, un piteştean de 47 de ani a fost trimis în judecată pentru înşelăciune în formă continuată şi fals informatic după ce a convins cinci femei să îi dea peste 4.000 de lei folosind un cont fals de Facebook cu poza unui manechin.

După aproape o lună de cercetări, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti au stabilit că pe durata a cinci luni, între 2 octombrie 2021 - 25 februarie 2022, după şi-a creat un cont fals pe Facebook, bărbatul ar fi iniţiat conversaţii cu cinci femei necăsătorite sau care nu se aflau în vreo relaţie, făcându-le să se îndrăgostească de el şi cerându-le ulterior diferite sume de bani.

„Profitând de vulnerabilitatea celor cinci femei pe care le-a abordat pe Facebook şi care aveau disponibilitatea de a purta conversaţii pentru cunoaşterea unei persoane de sex opus, inculpatul îşi arăta faţă de acestea interesul pentru iniţierea unei relaţii amoroase şi într-un interval scurt de timp le inducea în eroare că se aflau într-o relaţie. Bărbatul le spunea victimelor că este un prosper om de afaceri”, precizează anchetatorii în rechizitoriu.