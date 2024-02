Drumuri cu cruci la porţi. Care sunt cele mai periculoase şosele din judeţul Neamţ

O statistică realizată de reprezentanţii Poliţiei Neamţ, în ceea ce priveşte traficul rutier, arată că nu Drumul European 85, cel mai circulat din judeţ, este cel mai periculos, ci Drumul Naţional 15.

În raportul întocmit de Inspectoratul de Poliția Neamț, se menţionează că în 2023 s-au produs 642 de accidente de circulaţie (cu unul mai mult decât în 2022), acestea soldându-se cu 39 de persoane decedate (cu 13 mai puţine ca-n 2022). Au mai fost şi 124 de persoane rănite grav (plus 34) şi 717 rănite uşor (plus 9).

Cele mai multe incidente rutiere grave petrecute pe şoselele judeţului au avut drept cauză abaterile săvârşite de către pietoni (29 accidente), urmează cele ale bicicliştilor (18 accidente), neacordarea de prioritate vehiculelor (13 accidente), neacordarea de prioritate pietonilor (12 accidente) şi viteza neadaptată sau neregulamentară (11 accidente).

Evoluţia celor grave produse în 2023, comparativ cu anii trecuţi, se prezintă astfel: în 2020 au fost 192, în 2021 - 129, în 2022 - 124, iar în 2023 - 133.

Cele mai multe accidente de circulaţie înregistrate pe sectoarele naţionale, 16 la număr, au avut loc pe DN 15 – Bicaz - Piatra Neamţ - Costişa (limita cu judeţul Bacău) şi DN 2 – Drumul European 85 - 11 accidente.

„Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au acţionat și pentru combaterea excesului de viteză, fiind aplicate 17.658 de sancţiuni şi reţinute 3.105 permise pentru depăşirea limitei legale, din care 2.833 de permise pentru depăşirea limitei cu peste 51-70 km/h şi 272 de permise pentru depăşirea limitei legale de viteză cu peste 70 km/h“, a declarat inspector Ramona Ciofu.

În 2023, pe fondul consumului de alcool s-au produs 18 accidente de circulaţie, soldate cu două persoane decedate, cinci rănite grav şi 19 persoane rănite uşor. În cadrul activităţilor desfăşurate pentru depistarea şoferilor aflaţi sub influenţa substanţelor interzise, au fost efectuate 580 de teste cu aparatele DrugTest, fiind constatate 45 de infracţiuni.

Una dintre tragediile petrecute pe şosele a avut loc pe 17 noiembrie 2023, în jurul orei 4.00, în comuna Costişa, pe DN15. Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că în timp ce un bărbat în vârstă de 32 de ani, conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu un podeţ din faţa unei case.

În urma tamponării, soţia şoferului, o femeie de 25 de ani, a rămas încarcerată. A fost scoasă de echipajul specializat al pompierilor nemţeni, dar nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea acesteia. Conducătorul auto a suferit politraumatisme, fiind transportat la Spitalul Judeţean Neamţ, tot acolo ajungând şi copiii săi, care aveau vârsta de 2, respectiv 6 ani.