Descoperire macabră în Neamț: un localnic a găsit un cadavru într-o fântână. Ar putea fi vorba despre un tânăr dispărut acum cinci ani

Un locuitor din comuna Timişeşti, județul Neamț, a descoperit un cadavru sâmbătă seară, 24 octombrie, în timp ce intenţiona să-şi cureţe fântâna.

Foto: Mesagerul de Neamț

Bărbatul a alertat imediat Poliţia, iar criminaliştii au ajuns la faţa locului pentru cercetări, relatează Mesagerul de Neamţ.

Localnicii au mărturisit că, în urmă cu aproximativ cinci ani, un băiat din comună a fost dat dispărut, fără ca de atunci să se mai afle ceva despre el.

Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca rămăşiţele umane să aparţină tânărului dispărut, inclusiv pe baza unor indicii legate de materialul hainelor descoperite.

Identitatea persoanei urmează însă să fie stabilită în urma cercetărilor.