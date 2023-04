Sute de ieșeni au mâncat şi au băut de Paști până au ajuns la spital. Cei mai mulți erau beți

Chiar dacă Sărbătorile Pascale trebuie să aducă linişte în viețile românilor, medicii nu se pot lăuda cu acest lucru. Sute de ieșeni au ajuns pe mâinile doctorilor din cauza exceselor pe care le-au făcut în cele trei zile de Paşte.

Conform cadrelor medicale de la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului ,,Sf. Spiridon" din Iaşi, cele trei zile au fost extrem de aglomerate, cei mai mulţi pacienţi ajungând la spital chiar în duminica de Paști, în data de 17 aprilie 2023.

Mai mulţi ieşeni cu boli hepatice, aduşi de urgenţă la spital

Pe data de 15 şi 16 aprilie 2023, în urgenţă s-au prezentat aproximativ 200 de ieşeni. Ziua cea mai grea pentru medici a fost cea de 17 aprilie, când la UPU au sosit peste 300 de persoane. Conform cadrelor medicale, pacienţii aveau probleme generate de consumul exagerat de alcool şi de excesele alimentare pe care le-au făcut cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

,,Numărul de prezentări a crescut de la gardă la gardă. Au fost aproximativ 200 de pacienţi pe 15 aprilie, 250 de pacienţi pe 16 aprilie şi un număr foarte mare, de 300 de prezentări, pe 17 aprilie. Au fost, în general, cazuri de medicină internă, dar şi cazuri cu exces de consum de alcool. Unii dintre pacienţi erau diagnosticaţi cu boală hepatică cronică, cu ciroză hepatică, dar aceştia au consumat alcool în exces, nu au respectat regimul şi au ajuns într-o situaţie gravă de encefalopatie hepatică, necesitând internare", precizează dr. Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi.

Şi ieşenii fără afecţiuni cronice au ajuns la spital

Pe lângă pacienţii care prezentau probleme de sănătate precum cele menţionate anterior, la doctor au ajuns şi ieşeni care pur şi simplu au făcut exces de alcool şi alimente.

„Alţi pacienţi au fost în situaţie de consum excesiv de etanol fără a avea o boală preexistentă şi totuşi au ajuns în faze diverse are etilismului acut, mergând până la comă. Au avut evoluţie favorabilă sub tratament. Au existat mai puţine excese de consum de alimente, specifice perioadei de sărbători, iar acest lucru ne bucură. Totodată, au existat şi gospodine care au ajuns la spital din cauza arsurilor suferite în timp ce pregăteau bucatele pentru masa de Paşte. Am avut şi pacienţi care au ajuns la spital după ce s-au bătut, tot pe fondul consumului de alcool", adaugă medicul ieşean.