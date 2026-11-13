Situaţie controversată: un fost primar, demis prin Legea „Fritz”, angajat consilier chiar de viceprimarul care i-a luat locul

Angajarea unui fost primar, demis ca urmare a intrării în vigoare a „Legii Fritz”, dar angajat imediat consilier personal chiar de viceprimarul care i-a preluat atribuțiile, ridică semne de întrebare, în condițiile în care acesta ar avea în continuare interdicție de a ocupa o funcție publică.

Fostul edit Gheorghe Rotaru a revenit la Primarie, pe funcţia de consilier personal. Foto: reporteris

Gheorghe Rotaru, fostul primar al comunei ieșene Țibana, care și-a pierdut mandatul după intrarea în vigoare a modificărilor legislative privind incompatibilitățile și conflictele de interese (aşa-numita Lege „Fritz” - n.r.), a revenit în primărie la doar câteva zile după ce a fost îndepărtat din funcție. De această dată, nu mai ocupă fotoliul de edil, ci postul de consilier personal al lui Neculai Lețcanu, viceprimarul care a preluat atribuțiile de primar după încetarea mandatului lui Rotaru.

Numirea a fost făcută la finalul lunii septembrie 2026, la scurt timp după ce fostul primar a fost nevoit să renunţe la mandat, printr-o dispoziție semnată chiar de Neculai Lețcanu, fostul su subaltern direct. În acest fel, Gheorghe Rotaru a rămas în primăria pe care a condus-o din 2012, ajungând subordonatul celui care îi fusese viceprimar.

Situația este, însă, cu atât mai controversată cu cât Rotaru are în continuare interdicția de a ocupa o funcție publică, în urma constatării definitive a unui conflict de interese administrativ.

Potrivit „Ziarul de Iași”, numirea sa în funcția de consilier personal ar încălca această interdicție, care se aplică și personalului din cabinetele aleșilor locali. Ca atare, dispoziția semnată de viceprimar ar putea fi considerată nelegală și atacată în contencios administrativ. Există însă o problemă: în prezent, județul Iași nu are nici prefect, nici subprefect, care ar putea iniţia un astfel de demers.

A emis o dispoziție în beneficiul familiei

Gheorghe Rotaru a condus Primăria Țibana începând din 2012, însă problemele care au dus în cele din urmă la încetarea mandatului au pornit de la o decizie luată în februarie 2021. Atunci, ca primar, a emis o autorizaţie de funcţionare pentru activităţi comerciale pentru o întreprindere familială administrată de soția sa, în care unul dintre fiii săi avea, de asemenea, calitatea de membru.

Agenția Națională de Integritate a considerat că edilul s-a aflat în conflict de interese, întrucât decizia sa a produs beneficii materiale pentru membrii familiei.

„În exercitarea atribuțiilor de primar pentru mandatul 2020- prezent, a emis la data de 4 februarie 2021 o dispoziție pentru Întreprinderea Familială al cărei reprezentant este soția acestuia, iar membru este unul dintre fiii săi, dispoziție care produce foloase materiale acestora”, motiva ANI în februarie 2024.

Gheorghe Rotaru a contestat raportul de evaluare al ANI, însă a pierdut procesul, iar constatarea conflictului de interese a rămas definitivă.

Ulterior, odată cu intrarea în vigoare a Legii „Fritz”, mandatul său a încetat de drept şi, până la organizarea alegerilor pentru funcția de primar, atribuțiile au fost preluate de viceprimarul PSD Neculai Lețcanu.

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Gheorghe Rotaru e în incompatibilitate şi în noua funcţie

Numai că plecarea lui Gheorghe Rotaru de la Primăria Țibana a fost de scurtă durată. La câteva zile după pierderea mandatului, Neculai Lețcanu a semnat dispoziția prin l-a angajat pe edil pe postul de consilier personal.

Potrivit unui expert în administrație publică, citat de jurnaliştii ieşeni, legea îl împiedică pe Rotaru să ocupe și postul primit de la viceprimar. Acesta a explicat că restricția prevăzută de actul normativ continuă să producă efecte și în cazul unei numiri într-un cabinet al unui ales local.

„Conform art. 25 alin. 2 din Legea nr. 176/2010, (2) persoana constatată în mod definitiv că s-a aflat în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate, inclusiv cea a cărei faptă constituie abatere disciplinară conform alin. (1), are interdicția de a mai ocupa o funcție sau demnitate publică ori eligibilă, dintre cele prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de până la 3 ani, care operează de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești, moment de la care este decăzută din dreptul de a ocupa funcția, demnitatea publică sau mandatul, care încetează de drept la aceeași dată”, a explicat acesta.

Specialistul atrage atenția că numirea lui Gheorghe Rotaru ar putea atrage nu doar anularea dispoziției, ci și sancțiuni pentru nerespectarea perioadei de interdicție. Legea prevede amenzi cuprinse între 5.000 și 50.000 de lei pentru această contravenție, iar constatarea și sancționarea ei intră în atribuțiile persoanelor împuternicite din cadrul ANI.

„O persoană care s-a aflat în conflict de interese sau în incompatibilitate nu poate ocupa postul de consilier personal al primarului. În afară de nelegalitatea dispoziției de numire în funcție, vorbim și despre o contravenție prevăzută de lege, respectiv nerespectarea perioadei de interdicție de până la 3 ani în conformitate cu prevederile art. 25 din Codul administrativ constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei. Constatarea și sancționarea contravenției se face de către persoanele împuternicite din cadrul Agenției Naționale de Integritate. În acest caz se creează și un prejudiciu”, a mai spus expertul.

Jurnaliștii au încercat să afle de la Gheorghe Rotaru cum explică revenirea în primărie și numirea sa în funcția de consilier personal, în condițiile în care are o interdicție de a ocupa funcții publice, însă acesta a încheiat rapid convorbirea telefonică atunci când a auzit despre ce este vorba.

„Să fiți sănătos!”, a fost singura reacție a lui Gheorghe Rotaru înainte să întrerupă apelul.

Nici viceprimarul cu atribuţii de primar Neculai Lețcanu, cel care a semnat dispoziția de angajare, nu a oferit detalii despre motivele pentru care a decis să-l aducă pe fostul edil în propriul cabinet.

„Sunt în circulație și nu pot vorbi. Dacă aveți ceva de transmis sau un reportaj de făcut veniți la primărie”, a spus acesta.

Momentan, numirea nu poate fi atacată

Chiar dacă există suspiciuni privind legalitatea angajării, dispoziția semnată de viceprimar nu poate fi contestată de orice instituție sau funcționar. Controlul de legalitate asupra actelor administrative emise de autoritățile locale și posibilitatea de a le ataca în instanță aparțin prefectului, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu.

Numai că județul Iaşi nu are în prezent nici prefect, nici subprefect, iar instituția este coordonată, cu atribuții limitate, de secretarul general Alina Rusu.