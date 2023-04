Șeful Poliţiei Locale Iaşi, amănunte despre un posibil conflict între poliţistul arestat și părinții fetei abuzate

Șeful Poliției locale Iași, Liviu Zanfirescu, a explicat, pentru „Adevărul”, cum a decurs întrevederea sa, din septembrie 2022, cu mama fetei de 11 ani care ar fi fost violată de Tiberiu Cebotaru. Femeia îi ceruse o audiență pentru a rezolva situația unei pretinse datorii a șefului Poliției Călare.

,,Mama fetei a venit în audienţă"

Liviu Zanfirescu, şeful Poliţiei Locale Iaşi, susţine că era cunoscut un conflict dintre poliţist şi familia fetei. Zanfirescu a declarat pentru „Adevărul” că mama fetei de 11 ani care ar fi fost violată de către șeful Poliției Călare Iași, Tiberiu Cebotaru, i-a solicitat să vină în audienţă, lucru care s-a şi întâmplat. Motivul vizitei ar fi fost o datorie bănească pe care poliţistul o avea faţă de familia respectivă.

,,Eu nu pot avea un punct de vedere pentru că este o anchetă penală în curs. Nu am competenţă să cunosc probele dosarului. Pot preciza că, în cursul lunii septembrie 2022, o doamnă, probabil mama fetei, a solicitat o audienţă şi a venit chiar la mine, spunându-mi că se cunoaşte cu domnul Cebotaru de ceva timp şi a dorit să cumpere un cal, pe care i-a dat o sumă de bani. Acea tranzacţie nu a fost dusă până la capăt şi a fost nevoită să restituie acel cal şi să primească banii înapoi. Doar că nu a primit toţi banii, susţine dumneaei. A spus să fac toate demersurile pentru ca ea să primească toţi banii, fiindcă ar putea face demersuri care ar putea afecta şi imaginea Poliţiei Locale, a precizat Liviu Zanfirescu, şeful Poliţiei Locale din Iaşi.

„A recunoscut că a fost o tranzacție, l-am sfătuti să restituie dacă are o datorie”

Potrivit acestuia, audienţa a fost înregistrată, fiind invitați atât poliţistul în cauză, cât şi directorul adjunct.

„După aceste discuţii, poliţistul a recunoscut că a fost vorba despre o tranzacţie, nu am intrat în amănunte. L-am sfătuit să restituie dacă are o datorie în bani. A zis că este o chestiune privată, că nu are datorie, pentru că le-a dat un cal pe care l-au folosit şase luni. Nu au fost discuţii despre agresiuni sau alte fapte. Şi la acea vreme şi până acum nu a fost nici cea mai mică suspiciune despre alte fapte. Nu am ştiut şi nu mi s-a confirmat dacă desfăşura activităţi de echitaţie cu copii sau persoane adulte. Ca atare, surpriza a fost foarte mare acum, că pe acea situaţie s-a ajuns la aşa ceva. Nu pot comenta acest aspect, vom vedea ce va fi", a precizat Liviu Zanfirescu, şeful Poliţiei Locale din Iaşi.

,,Era un angajat model, setat pe disciplină"

Conducerea Poliţiei Locale susţine că şocul provocat de arestarea lui Tiberiu Cebotaru este cu atât mai mare cu cât acesta, cel care conducea Poliţia Călare din Iaşi, era un angajat model. Astfel, susţine Liviu Zanfirescu, polițistul a avut mereu un comportament exemplar şi şi-a dus întotdeauna sarcinile la bun sfârşit.

,,Din punct de vedere al serviciului, pot spune că şi-a desfăşurat activitatea impecabil, şi-a îndeplinit mereu atribuţiile, era un angajat model. Pot spune că era un om setat pe disciplină, de bază şi de viitor, la fel cum sunt mulţi alţi colegi. Când este vorba despre copii şi situaţii de această natură, putem spune fără rezervă că este foarte grav şi trebuie să vedem ce se va întâmpla", adaugă şeful Poliţiei Locale Iaşi.