Poli Iași, meci greu acasă în prima etapă a returului la fotbal. Vine CFR Cluj în Copou

Politehnica Iași are parte de un nou test dificil pe teren propriu. De data aceasta, pe dealul Copou va urca CFR Cluj, echipă ce ocupă a doua poziție a clasamentului Ligii 1 în acest moment.

În ultima etapă a turului de campionat, băieții antrenați de Leo Grozavu au remizat, pe Stadionul ,,Emil Alexandrescu", scor 1-1, cu Oțelul Galați.

Antrenorul Leo Grozavu vrea cele trei puncte

Antrenorul Politehnicii Iași, Leo Grozavu, vrea ca echipa să arate bine la ora jocului și crede că poate obține toate cele trei puncte din partida cu CFR Cluj.

„Este prima partidă a returului, un meci dificil împotriva unui adversar de calibru. Este o echipă cu jucători cu multă experiență, jucători puternici. Ne-am pregătit foarte bine și vom încerca să câștigăm meciul. Jucăm pe teren propriu și am demonstrat că suntem o echipă care trebuie luată în seamă de oricine. Totodată, contează foarte multe aspecte când vorbim despre rezultatul final. Depindem foarte mult de anumite momente ale jocului, momente psihologice pe care trebuie să le tratăm în favoarea noastră“, a precizat antrenorul Leo Grozavu.

El consideră că au fost 15 etape în care, chiar dacă Poli Iași este nou promovată și s-au schimbat multe la echipă, jucătorii s-au ridicat la nivelul adversarilor noștri.

„Va fi un an dificil pentru noi, un an de tranziție și trebuie să ne consolidăm ca un club de prima ligă. Diferența între noi și alte echipe este foarte mică, campionatul este foarte echilibrat. Nu cred că am arătat ca o echipă slabă, dar nici ca o echipă foarte puternică, pentru că au fost multe meciuri din care puteam să scoatem mai mult. Va fi un retur dificil, deoarece echipele sunt mult mai atente. Punctele puse în joc sunt extrem de importante și toate echipele vor fi mult mai atente. Putem să facem față cu brio acestui campionat, totul depinde doar de noi", a mai spus antrenorul.

CFR, înfrângere în ultima etapă a turului

Aflată în lupta pentru câștigarea titlului de campioană, CFR Cluj a înregistrat un rezultat surprizător în ultima etapă a turului de campionat. Ardelenii au fost învinși, în deplasare, scor 1-0, de FC Hermannstadt de la Sibiu. Astfel, ei au pierdut șansa de a urca pe prima poziția a clasamentului, după ce liderul FCSB a pierdut cu Rapid București.

În ultimul meci direct, Politehnica a pierdut, în deplasare, scor 2-0 în fața celor de la CFR Cluj, în prima partidă a campionatului.

,,Este un meci greu, cu o echipă care an de an își propune să câștige trofee. Trebuie să jucăm foarte bine, să ne dorim mai mult și să câștigăm. Trebuie să avem atitudine și să nu fie discrepanță între prima și a doua repriză", a precizat fotbalistul Iașului, Mihai Bordeianu.