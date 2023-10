Minunile făcute de Sfânta Parascheva. Povești impresionante de la credincioșii care se roagă la Cuvioasa de la Iași

De câteva zile, în Iași a început cel mai mare pelerinaj din țară și din estul Europei. Astfel, zeci de mii de persoane au trecut deja pe la racla Sfintei Cuvioase Prascheva pentru a-i adresa cele mai puternice rugăciuni.

De-a lungul timpului, printre credincioși au circulat foarte multe povești despre minunile făcute de Sfânta Parascheva, cuvioasa celebrată de Biserica Ortodoxă Română la 14 octombrie, iar acest lucru a alimentat credința și curiozitatea pelerinilor.

Povești impresionante de la racla Sfintei Parascheva

Nu puține sunt poveștile care circulă în rândul creștinilor din România, ce au legătură cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Multe dintre ele au ajuns și la urechile părintelui Alexandru Lungu, de la Parohia Așezământul de bătrâni Sfântul Apostol Andrei Fălticeni, care a ales să le facă publice, în mediul online, pe pagina de Facebook.

Una dintre ele este mărturisirea unei femei care a simțit, pe propria piele, ajutorul venit de la Sfânta Parascheva.

„Citind toate mărturiile cu minunile Sfintei Parascheva, vreau să povestesc și eu că Sfânta a fost mereu lângă noi. Acum 6 ani fetița cea mare făcea crize de epilepsie și ni s-a recomandat să îi facem un RMN la Iași și să mai consultăm un medic neurolog. Auzisem ca este un medic bun la Iași, dar avea liber tocmai în mai, iar pt RMN era programată în martie. Am fost la RMN, după am mers să ne închinăm la Cuvioasa, după ce am ieșit din biserică ne-au sunat de la doctor că s-a eliberat un loc fix în ziua în care eram în Iași și după ce am primit rezultatul de la RMN. Fetița nu a mai făcut crize de atunci. Iar cea mai recentă minune este că fetița cea mică s-a vindecat de cancer. La 3 săptămâni de la naștere a fost diagnosticată cu neuroblastom gradul 3, tumoarea având 10 cm. Am ajuns la Iași pe 14 noiembrie, iar de atunci am simțit ca Sfânta Parascheva a fost alături de noi, trimițând oameni care ne-au fost de mare ajutor. Când a fost operată prima dată, stăteam la Terapie Intensivă cu ea, iar o doamnă doctor a venit la mine, m-a întrebat dacă sunt ortodoxă și mi-a dat acatistul Sfintei să îl citesc. A trecut aproape un an de la diagnostic, fetița a făcut chimioterapie, a suferit 3 operații, dar cu ajutorul Lui Dumnezeu, al Sfintei Parascheva și al Sfintei Ecaterina, fetița este bine acum. Cred că nimic nu este întâmplător și că ar trebui să avem mai multă credință. Doamne ajută și sănătate la toată lumea!", a relatat femeia.

Diagnosticul acestei femei s-a schimbat în mod neașteptat

O altă postare făcută de preotul din Fălticeni surprinde povestea unei femei ce a primit o veste greu de suportat din partea medicilor.

„Simt că vreau să vă spun și eu minunea mea pe care mi-a făcut-o Sfânta Parascheva. La a doua sarcină aveam probleme și se stabilise ca în timpul operației de cezariană, după ce medicul scoate copilul, să mi se scoată uterul și ovarele deoarece riscam să fac hemoragie și să rămân acolo pe masă. A fost cam greu de digerat tot ce auzeam de la medic, dar am spus că asta este, important e să fie bine copilul, să nasc și să ajung acasă pe picioarele mele pentru că acasă eram așteptată de celălalt copil al meu. Am fost la Iași pentru morfologie și de acasă am plecat cu gândul ca după controlul medical să mergem la Sfânta. Ajunsă la Ea, am rugat-o să mă ajute să duc sarcina cu bine până la capăt, să imi dea doar gânduri bune și dacă se poate, să rămân întreagă. Părinte, la următorul control, medicul a încremenit. M-am speriat, mă pregăteam psihic pentru o veste rea, dar dintr-o dată am auzit: <Doamnă, rămâneți și cu uter și cu ovare la naștere, nu mai este nici urmă de problemă>. Am început să amețesc când am auzit, am făcut cruce și cu ochii la acel monitor am mulțumit Sfintei. Mă doare sufletul când văd cât de jigniți sunt oamenii care merg în aceste zile în pelerinaj la Sfânta Paraschiva", mărturisește ea.

Minunile făcute de Sfânta Parascheva, simțite în pandemie

O altă poveste impresionantă vine de la o credincioasă, care i-a mărturisit părintelui Alexandru Lungu cum viața bunicului ei a fost salvată în pandemie, când medicii nu îi mai dădeau șanse de supraviețuire.

„Părinte, vreau să dau și eu mărturie despre o minune făcută de Cuvioasa Parascheva chiar în ajunul zilei ei. Acuma 2 ani, bunicul s-a îmbolnăvit de Covid, a făcut o formă extrem de gravă. După 21 de zile de stat în spital, doctorița lui ne-a spus să îl luăm acasă, ca măcar să moară în patul lui, înconjurat de familie. Era într-o stare extrem de rea“, povestește femeia.

Familia a cumpărat aparate de oxigen și îl ținea conectat pe bunic la trei aparate. Bătrânul avea numai răni în gură și în gât de la oxigen, delira, vorbea cu morții, i s-au atrofiat mușchii și nu cântărea mai mult de 50 kg.

„Noi așteptam în orice clipă să moară. Nu înțelegeam de ce rugăciunile nu ne sunt ascultate, nu înțelegeam de ce în momentul în care începeam să ne rugăm, bunicul gemea de dureri. Am luat legătura chiar și cu un pustnic ortodox (american) și îl întrebam de ce rugăciunea noastră îi face rău (așa credeam pe atunci). Răspunsul lui a fost <another level, another devil> (alt nivel, alt demon - n.r.)) și să continuăm să ne rugăm. Într-o noapte (cea a sărbătorii Cuvioasei Parascheva), bunicul s-a trezit și se uită la aparatul de oxigen. Îl întreb dacă are nevoie de ceva și el ne spune: <Aerul ăsta vine de la Iași, de la prietena mea>. Inițial nu am înțeles ce vrea să spună, crezând că delirează iar. Încercăm să îi explic că aerul vine din acel aparat și că noi ne aflăm în casă la el, nu la Iași. El tot îmi repetă că vine de la prietena lui de la Iași. Abia dimineață am realizat ce voia el să îmi zică“, afirmă nepoata.

În ziua aceea deja saturația lui era mai bună - spune femeia. Au urmat alte sărbători (Sf Nectarie, Arhanghelii Mihail și Gavril, postul Crăciunului), iar în acele zile bunicul făcea cele mai multe progrese.

„O altă prietenă îmi povestea că mama ei era la Terapie Intensivă (tot din cauza covidului) iar în aceeași noapte, ca bunicul meu, ea a suferit trei crize de plămâni extrem de puternice. Dimineață, mediicii i-au transmis fetei că mama ei era să moară cu o noapte înainte și că o lasă să vorbească puțin cu ea (pe atunci nu aveai voie să intri la pacienți). Când fata a mers la mamă să o vadă, mama i-a zis că azi-noapte a visat o prăpastie mare și că își dorea mult să sară în ea pentru că simțea că așa i se va termina durerea, doar că cineva tot o trăgea înapoi. A încercat de trei ori să sară și o oprea cineva, iar când s-a întors să vadă cine este, a zis că era o fecioară frumoasă care i-a transmis că încă nu e timpul ei… Ghiciți cine era acea fecioară? Exact. Cuvioasă noastră dragă. Ce vreau să transmit e faptul că sfinții fac minuni zilnic, dar în ziua prăznuirii lor minunile sunt aparte", este convinsă credincioasa.