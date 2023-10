Curiozități și credință la racla Sfintei Prascheva. Mii de pelerini sosesc deja la Iași FOTO

Chiar dacă pelerinajul la racla Sfintei Cuvioase Parascheva nu a început oficial, foarte mulți români au început să sosească, deja, la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva reprezintă un important punct de reper pentru credincioșii din întreaga țară. În luna octombrie, la Iași sosesc mii de pelerini, din toate colțurile țării și nu numai. Anul acesta, mai nerăbdători ca niciodată, sute de credincioși au trecut deja pe la racla Sfintei.

Coroana Sfintei Parascheva, oferită de o femeie din București

Pe lângă credință, pelerinii sosiți la Iași au și numeroase curiozități, iar unele dintre ele țin de coroana și de veșmintele Sfintei Parascheva. Prima coroană aşezată pe capul Sfintei Parascheva a fost rea­lizată din argint şi era îmbogăţită cu câteva pietre preţioase. Cel mai probabil ea a fost executată în timpul Mitro­politului Iosif Naniescu, fiind contemporană cu racla realizată în 1891. Această coroană se păstrează astăzi în patrimoniul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

O altă coroană a fost făcută de o creştină din oraşul Piatra Neamţ împreună cu familia sa, înainte de anul 2007. Aceasta era din aur masiv, dar foarte subţire. Şi această coroană se păstrează în patrimoniul Mitropoliei.

,,Actuala coroană a fost comandată în anul 2007 de Doamna Mariana Bodo din Bucureşti, după ce, cu un an înainte, participase la hramul Sfintei Parascheva. Cu acest scop a fost dusă la Bucureşti şi vechea coroană din argint, după aceasta realizându-se noua coroană, din aur. Coroana a fost confecţionată în atelierele Monetăriei Statului după modelul din argint, are 1700 grame şi este realizată din aur masiv de 18k. Coroana, deosebit de frumos realizată, este acoperită cu pietre preţioase, iar costurile totale ale confecţionării sale s-au ridicat la 180.000 RON", a povestit Pr. Prof. Dr. Ion Vicovan.

Ritualul veșmintelor, unul cu totul special

Una dintre curiozitățile creștinilor are legătură cu veșmintele pe care le poartă Sfânta Cuvioasă Parascheva. Astfel, mulți dintre cei care ajung la Catedrala Mitropolitană din Iași se întreabă de ce este nevoie ca aceste să fie schimbate periodic.

Înveşmântarea moaştelor Sfintei Parascheva are loc în cinci perioade ale anului, după o ceremonie bine stabilită, la care participă doar câţiva din preoţii slujitori ai Catedralei Mitropolitane din Iaşi. Pe toată durata desfăşurării acestui ritual, biserica este închisă şi nimeni din exterior nu are acces la acest eveniment.

,,Ne-am întrebat și noi, oare de ce are nevoie Sfânta Parascheva de o schimbare a veşmintelor sale de mai multe ori într-un an de zile? Şi răspunsul deosebit de mulţumitor sufletului nostru ni l-a dat Părintele Arhimandrit Constantin Chirilă. El amintea că aşa cum noi ne bucuram în copilărie de hainele pe care le primeam în dar de la părinţii noştri sau de la cei apropiaţi, tot aşa se bucură şi Sfânta Parascheva de prinosul nostru de mulţu­mire smerită pe care i-l aducem noi păcătoşii. De cele mai multe ori, aceste veşminte sunt făcute la comandă şi sunt lucrate în ateliere bisericeşti specializate. Doar câteva mănăstiri din ţara noastă au privilegiul și bucuria de a confecţiona veşminte speciale pentru Sfânta Parascheva: Mănăstirea Galata şi Mănăstirea ‒Sfântul Atanasie”-Copou din Iaşi, Mănăstirea Văratec din judeţul Neamţ, Mănăstirile Pasărea şi Ţigăneşti din Arhiepiscopia Bucureştilor. Veșmântul are o formă specială şi se înfăşoară în jurul moaştelor", a mai povestit Pr. Prof. Dr. Ion Vicovan, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae" din Iași.

Autocare din toată țara au sosit deja la Iași

Acest fenomen este unul obișnuit, autocarele cu pelerini sosind la Iași cu două săptămâni înainte de sărbătoare. De cele mai multe ori, susțin preoții, este vorba despre credincioșii care doresc să evite aglomerația dar și de credincioși din Iași care doresc să le ofere celor veniți din alte orașe posibilitatea de a se ruga la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

,,Nu știm cu certitudine din ce localități provin credincioșii care au ajuns zilele acestea la Catedrala Mitropolitană, dar prezența a fost în număr mare în această perioadă. Este un fenomen cu care ne-am obișnuit, deoarece există persoane care doresc să evite aglomerația. Astfel, vin cu mai mult timp înainte, cam două săptămâni, până în momentul în care începem, oficial, manifestările. Am observat deja, în weekend, prezența mai multor autocare din alte județe ale țării, care au adus crendincioși pentru a se ruga la Sfânta Cuvioasă Parascheva", a precizat pr. Marian Timofte.