Inima artificială care ar putea rezista 100 de ani, creată de studenţi ieșeni. „Am conceput-o total din titan”

Studenţii speră că prototipul lor va ieși învingător la o competiție din SUA, la care participă opt echipe din toată lumea, reușind astfel să ofere o șansă la viață celor care așteaptă un transplant de inimă.

O echipă de tineri de la Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) din Iaşi a ajuns în finala primei competiții studențești mondiale pentru realizarea unei inimi artificiale, oferind astfel o șansă la viață celor care așteaptă un transplant.

Proiectul tinerilor de la Universitatea de Medicină din Iași are loc în contextul în care transplantul de inimă este o intervenție extrem de rară, din cauza numărului mic de donatori. Pe de altă parte, bolile cardiovasculare sunt principala cauză de mortalitate în România. Anual, în țara noastră se fac mai puțin de zece astfel de intervenții.

„Patologia cardiacă este foarte frecvent întâlnită mai ales în tara noastră și mai ales în fază terminală. Și ar putea să ne ajute să ușurăm trecerea spre transplant sau chiar să găsim o soluție permanentă”, spune Rebeca Bagiu, studentă la UMF Iași.

Concret, studenții de la Iași lucrează la realizarea unei inimi artificiale din titan, cu un motor cu levitație magnetică. Există deja doi producători de inimi artificiale pentru transplant, în Statele Unite ale Americii și Franța, însă au o serie de neajunsuri.

„Costul lor este de aproximativ un milion de dolari și atunci nu este disponibil pentru oricine. Este un concept inovator cu o pompă durabilă care poate funcționa zeci, poate chiar sute de ani, spre deosebire de ce există acum cu o durabilitate maximă de doi ani”, explică Alexandru Pleșoianu, coordonator proiect.

Sistem de alimentare la distanță

Spre deosebire de inimile artificiale actuale care preiau oxigen prin două tuburi scoase în afara corpului, ceea ce înseamnă risc permanent de infecție, conceptul studenților români propune un sistem de alimentare de la distanță, cu baterii.

„A trebuit sa facem un reverse engineer la inimile care deja există pe piață și ce ne-a ajutat a fost că am învățat și am reușit să luăm ideile acelora și noi le-am îmbunătățit”, ne spune Mihail Teacu, student Bioinginerie, UMF Iași.

Astfel, componentele noii inimi artificiale ar trebui să aibă o durată de viaţă mult mai mare decât ce există acum. Inima va fi din titan, partea implantabilă, iar partea electronică va fi implantată subcutanat. Aceasta va fi alimentată wireless, iar pompa funcţionează încontinuu.

„Noi am conceput o inimă artificială totală din titan cu o durabilitate nedefinită şi care poate fi implantată atât pacientului pediatric, cât şi celui adult. Are o durabilitate, spunem noi, de peste 100 de ani spre deosebire de ce există acum cu o durabilitate de șase luni”, mai spune dr. Alexandru Pleșoianu, coordonator proiect.

O motivație în plus

În proiectul de cercetare sunt implicați 30 de studenți. Robert înțelege necesitatea acestor dispozitive și din perspectiva pacientului.

„Am și eu o afectiune, am valvă mecanică aortică, am avut o intervenție chirurgicală în 2021 în vară și asta a fost ca o motivație în plus”, spune Robert Gatman, student Bioinginerie, UMF Iași.

Marea finală a competiției la care participă studenții români va avea loc în data de 30 octombrie 2023 în Dallas, Texas, SUA. Competiția, ce se desfășoară pe durata unui an, lansează provocarea studenților de a lua în considerare tehnologii inovatoare pentru realizarea următoarelor generații de inimă artificială.

Prin acest eveniment, studenților li se oferă oportunitatea de a intra în legătură cu profesioniști din industrie și cercetători din domeniul dispozitivelor pentru asistare ventriculară.