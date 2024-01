Filmul tragediei de la Iași. Detalii îngrozitoare după moartea bebelușului aruncat de la etaj în timpul unui incendiu: „Data viitoare te scot în sicriu”

Detalii îngrozitoare ies la iveală în urma tragediei de la Iași, în care un bebeluș a murit după ce a fost aruncat de mama sa de la etajul al treilea miercuri, 10 ianuarie, în încercarea de a-l salva de incendiul care cuprinsese imobilul.

Micuțul Victor a murit la ora 22.30, la câteva ceasuri după ce a fost preluat de către medici, suferind două stopuri cardiace după resuscitare.

Din nefericire, bebelușul nu a supraviețuit unui traumatism cranio-cerebral sever, a unui traumatism de coloană și unei contuzie toraco-abdominală. Mama sa se confruntă acum cu acuzații de omot, arată Observator.

Când medicii au sosit la fața locului l-au găsit în stop cardio-respirator și a fost resuscitat la fața locului. La rândul său, Mălina a fost internată la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași în stare gravă. Ea a suferit fractură de bazin, fractură la picior și traumatism de coloană. De asemenea, femeia are arsuri de gradele I și II la o mână.

În incendiu ar fi ars mai multe bunuri, piese de mobilier și haine. Pompierii încearcă acum să afle ce a dus la izbucnirea flăcărilor.

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, femeia ar fi suferit o criză, posibil datorată depresiei postnatale. Ea voia să părăsească domiciliul împreună cu Victor. Soțul femeii ar fi încuiat-o în casă, conform unor surse din anchetă.

Vecinii mărturisesc că Mădălina și soțul ei se certau frecvent. În preajma sărbătorilor, poliția a intervenit pentru a calma spiritele dintre cei doi.

Înainte de Crăciun, tânăra ar fi căutat ajutor la vecini după ce ar fi fost agresată de soțul său. Mai mult, tatăl femeii, polițist de profesie, l-ar fi amenințat pe bărbat. Vecinii îl descriu pe soț ca fiind recalcitrant și indică posibile tensiuni care ar fi putut duce la izbucnirea tragediei.

„Ea, înainte de Crăciun, a fost la mine că a bătut-o bărbatul ei. Nu are un an de când e mutată aici. Eu nu am primit-o, că efectiv nu am recunoscut-o, avea fesul în cap și a spus să sun la părinții ei. Am sunat la taică-su, care e mare polițist în Suceava sau în Vaslui, și el a spus când a ajuns aici ”să știi că acuma da, am salvat, dar data viitoare te scot în sicriu”. Așa i-a spus tatăl ei. Ei nu au fost de acord cu căsătoria”, a spus una dintre vecine, potrivit Antena 3 CNN.

În prezent, anchetatorii cercetează circumstanțele exacte ale tragediei și au modificat incriminarea în cazul mamei, de la tentativă de omor, la infracțiunea de omor. Surse apropiate anchetei spun că ușa apartamentului ar fi fost încuiată de către soț, însă toate aceste lucruri vor fi lămurite de către anchetatori.

Vecinii îl descriu pe soțul femeii ca fiind o persoană recalcitrantă.

„El e puțin mai recalcitrant. Nu pot să-mi dau seama despre ce este vorba. Eu îi cunosc. Ea este o femeie de nota 20, nu știu el un felul cum se comporta în casă, am auzit cu a fost și țipete, au fost și bătăi, acum nu știu ce s-a întâmplat. Ori că a fost un scurt circuit la apartament, ori că s-a făcut intenționat. Nu pot să-mi dau seama”, a mărturisit un alt vecin.

Și-a aruncat copilul de la etajul al treilea

Un incendiu puternic a izbucnit ieri, 10 ianuarie 2024, într-un bloc din Iaşi, în apartamentul unei ieşence în vârstă de 30 de ani. Pentru a scăpa de flăcări, aceasta a luat o decizie incredibilă.

Femeia şi-a învelit copilul în vârstă de doar câteva luni într-o plapumă şi l-a aruncat de la etajul al treilea. Apoi, a decis să-şi salveze viaţa prin aceeaşi metodă.

,,Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență și SMURD Iași, în urma incendiului o femeie în vârstă de circa 30 de ani a sărit împreună cu bebelușul de câteva luni de la etajul al treilea, au suferit leziuni și se află în îngrijirea medicilor. 15 persoane s-au autoevacuat din bloc, iar zece au fost evacuate de către pompieri", precizează reprezentanţii Primăriei Municipiului Iaşi.

Ajutor pentru locatari

Din acelaşi bloc pompierii au evacuat 10 persoane, iar alte 15 persoane s-au evacuat singure.

Conform municipalităţii, se caută soluţii pentru ca persoanele afectate de incendiu să fie ajutate.

,,În urma incendiului produs în această după amiază la etajul al treilea al blocului B6 din aleea Decebal nr. 4, primarul Mihai Chirica a decis că municipalitatea va acorda sprijinul necesar atât familiei direct afectate de acest incident, cât și celorlalți locatari ale căror locuințe au fost deteriorate. Echipele Poliției Locale au asigurat sprijinul necesar pentru stingerea incendiului, iar angajații Direcției de Asistență Socială discută cu locatarii pentru a identifica eventuale probleme care au nevoie de implicarea municipalității. Așadar, dacă familia afectată direct de incendiu sau ceilalți locatari vor avea nevoie de ajutor, aceștia pot fi adăpostiți într-unul din spațiile Primăriei, fie în Centrul Tehnologic Regional Nicolina, fie în adăpostul din Baia Publică, ambele oferind condiții decente de locuire (mobilier, grupuri sanitare, utilități), cât și sprijin specializat din partea Poliției Locale și a Direcției de Asistență Socială", adaugă municipalitatea.