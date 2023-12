Femeie cu o tumoare-gigant, salvată de doctorii de la Iași. Operația a durat cinci ore

Echipa medicală de la Iași care a operat-o pe femeia de 54 de ani, din Tulcea, a utilizat tehnici avansate și instrumente de ultimă generație. Specialiştii spun că astfel de tumori se întâlnesc extrem de rar.

O femeie în vârstă de 54 de ani, din Tulcea, a traversat sute de kilometri cu speranța de a găsi salvarea la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. Nicolae Oblu" din Iași.

Confruntându-se cu un diagnostic crunt și dureri insuportabile, aceasta mărturisește că a avut încredere doar în echipa medicală de neurochirurgi din Iași. Și a fost salvată, primind o nouă șansă la viață.

„Mă uitam pe Facebook și am văzut postat de domnul doctor Eva un filmuleț cu un băiețel de la Galați. Și că a fost operat cu succes și m-am gândit să apelez și eu la dânsul și să iau legătura să văd. Și căutând pe Facebook am găsit părinții copilului și am luat legătura. Dânșii au zis că echipa de medici e foarte bună și să apelăm cu succes că va rezolva. Și atunci am sunat aici la spital, am vorbit cu o doamnă asistentă. Dânsa ne-a zis că sunt foarte ocupați, dar a zis să revenim pe la sfârșitul lui noiembrie. Am zis că e mai dificil să așteptăm până atunci și atunci au spus să venim miercuri dimineață la domnul doctor. Și m-am prezentat la domnul doctor cu RMN, ce aveam noi. Dânsul ne-a văzut și m-a și internat. A zis că vă internez, e o tumoră și vă operez. E mai greu de refăcut pentru că e destul de grea, dar în timp se rezolvă. Și așa am ajuns aici”, mărturisește Duța Batog, pacienta din județul Tulcea.

Femeia s-a prezentat la spital cu dureri insuportabile de spate și dificultăți de mișcare, fiindu-i descoperită o tumoare de proporții impresionante, de 20 de cm, punându-i în pericol atât mobilitatea, cât și viața.

Tumora, care s-a dezvoltat pe zece vertebre și amenința viața pacientei, o făcea să sufere de dureri insuportabile, afectându-i capacitatea de a merge. „Aveam dureri foarte mari de picioare, nu mai puteam merge și oboseam. Și mă ținea o durere la cervicală în spate”, spune femeia.

Miracol medical

Specialiștii neurochirurgi au fost uimiți de dimensiunea impresionantă a tumorii, dar au acceptat provocarea. Operația dificilă a fost un adevărat miracol medical, redând nu doar mobilitatea pacientei, ci și o nouă șansă la viață.

„Este o pacientă care, în urma investigațiilor efectuate, i s-a pus un diagnostic crunt: o tumoră medulară care s-a dezvoltat la nivelul coloanei cervicale, extinsă pe aproximativ 10 corpi vertebrali și care ne-a pus în față dificultăți reale în ceea ce privește modul în care să gestionăm acest caz. Pentru că, pe lângă dificultățile și provocările pe care le implică un astfel de tip de tumoră, având în vedere lungimea ei, din punct de vedere chirurgical, se punea și problema stabilității coloanei cervicale. Coloana cervicală fiind o regiune vertebrală extrem de mobilă, la nivelul căreia orice intervenție chirurgicală trebuie urmată de o stabilizare a vertebrelor respective”, explică medicul Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iași.

După cinci ore în sala de operație, echipa medicală a reușit să elimine cu succes tumoarea, dar și să restaureze funcțiile motorii ale pacientei. Astfel, femeia a primit nu doar șansa de a-și recăpăta mersul, ci și speranța și bucuria de a trăi.

Pacienta se află acum în procesul de recuperare și primește îngrijiri atente pentru a se vindeca complet după intervenția chirurgicală.

„Va fi urmărită periodic la intervale de timp, la două luni, șase luni, un an, doi, trei, pentru a evalua o posibilă recidivă tumorală, puțin probabilă, având în vedere gradul de rezecție a acesteia. Și bineînțeles, evaluarea stabilității coloanei cervicale, care este puțin probabil să aibă modificări, având în vedere că s-a făcut o fixare cu sisteme moderne pentru a preveni o instabilitate”, adaugă medicul ieșean.

Echipa medicală a reușit nu doar să extirpe complet tumoarea impresionantă, ci și să refacă coloana vertebrală a femeii cu succes.

Succesul operației a fost posibil datorită pregătirii riguroase a neurochirurgilor și dotărilor moderne, de ultimă generație, realizate în ultimii ani la unitatea medicală din Iași.