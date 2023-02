Bijutier din Italia, uimit de români! Bărbatul și-a deschis o afacere în Iași: „Economia din România este foarte bună! Clienții sunt mai serioși”

Un bijutier italian a investit 100.000 euro într-o afacere pe care și-a deschis-o la Iași și care merge ca pe roate, susținând că românii sunt clienți serioși, iar puterea economică a țării noastră este ignorată, conform publicației BZI.ro.

Vincenzo Bartolomeo (46 de ani) este bijutier din tată în fiu: Acesta a plecat din Italia în urmă cu cinci ani și s-a stabilit cu familia în Iași. A devenit cunoscut prin măiestria sa, astfel că clienții săi au devenit tot mai mulți.

Cea mai recentă lucrare a sa este montarea pe un inel a unui diamant care costă aproape 10.000 de euro

Vincenzo a începută să lucreze ca bijutier din adolescență. A început să muncească alături de tatăl său de la vârsta de 13 ani. Vicenzo petrecea mult timp în atelier, tatăl său fiind bucuros că măcar unul dintre cei trei copii ai săi ar putea să ducă mai departe această tradiție.

„Tatăl meu a început să facă bijuterii în anul 1979. El a emigrat din Germania în anii ’60, când plecau mulți italieni în străinătate din cauza situației politice cauzate de Cel de-Al Doilea Război Mondial și din cauză că economia italiană a fost aproape distrusă. Tata a lucrat 15 ani în Germania și a cumpărat acolo o casă distrusă, din centrul istoric al orașului Frankfurt. În fața casei erau un bijutier și un ceasornicar. De la bijutierul de acolo a învățat meserie“, a relatat Vicenzo pentru BZI.

„Românii vin aici, iar tu pleci în România”

Italianul s-a angajat la magazinul cu bijuterii al tatălui său, unde a cunoscut-o și pe viitoarea lui soție, Ionela, din Iași, care venise să lucreze în străinătate, la fel ca mulți alți români. Cei doi s-au îndrăgostit și sunt împreună de 11 ani.

Femeia a fost surpinsă să afle că soțul său dorea să se mute în România și să-și mute afacerea în țara noastră. Cei doi s-au stabilit la Iași, deși, inițal, au vrut să se mute în București.

Vicenzo povestește că decizia de a veni la Iași a fost cea potrivită: „S-a potrivit mănușă acest oraș cu ceea ce voiam. Eu am vrut să vin în România. Soția nu voia să vină. Ne-am cumpărat casă, avem un apartament aici. Am închiriat aici. Nu a fost ușor. Dar, împreună, am reușit să facem ceva bun. Înainte să mă mut aici am vorbit cu maică-mea. I-am spus că mă mut în România. Ea mi-a zis că sunt nebun! «Ce faci acolo?! Românii vin aici, iar tu pleci în România?!» Gândește-te că eu, acolo, din familie sunt cu o situație financiară bună. Am avut două magazine cu bijuterii în Italia, dar economia a scăzut foarte mult acolo și le-am închis. Aici am început de la zero. M-am dezvoltat an de an și pot să spun că am cunoscut clienți și am avut treabă cu persoane foarte frumoase”, povestește bijutierul din Iași.

A pus la un inel un diamant de 10.000 de euro

Bijutierul italian susține că clienții din România sunt mai serioși față de cei din Italia: „În Sicilia, fiind într-un sătuc, ne știau toți și nu plăteau tot timpul. «Vincenzo, vin și îți aduc mâine banii!», dar nu mai aduceau… Clienții din Iași sunt de un nivel social un pic mai înalt. Eu am încercat să mulțumesc toți clienții. Acesta a fost obiectivul meu. Avantajul e că am experiență în domeniul acesta. Îmi pare rău, dar aici nu sunt persoane care să aibă foarte multă experiență“.

Vicenzo spune că are clienți români, dar și străini, iar o parte din materia primă o procură din Italia: „Nu sunt cel mai mare profesionist, însă avantajul meu este că mă sfătuiesc cu colegii și sunt modest. Am clienți străini și români, din Iași și din afara Iașului. Recent, mi-a dat o doamnă un inel important, să-l modific, să-i pun un diamant. Diamantul era în formă brută. Nu mă cunoștea, dar mi-a trimis totul printr-o firmă de curierat. A luat din Italia diamantul și cred că valorează 10.000 de euro. Eu tot din Italia iau materia primă, la fel ca și echipamentele”.

„Eu fac totul manual“

Bijutierul italian este mulțumit de cum îi merg afacerile în România, o țară cu o economie solidă: „Acum sunt un pic mai liniștit, dar, în august și decembrie anul trecut, mergea foarte bine. Economia din România este foarte bună! Țara are o putere economică la care nimeni nu se gândește.

Vincenzo a investit aproximativ 100.000 de euro în atelierul și amanetul deschis vizavi de fosta fabrică Țesătura și susține acum că investiția a meritat, fiind decis să continue să investească: „Minimum 100.000 de euro am cheltuit în afacere, dar mai am de investit. Vreau să iau un aparat care îmi trebuie, un microscop de vreo 3.000 de euro. Eu, ca atelier, nu am aparatură de producție industrială. Mă ocup de reparație, fac pe comandă, iar, de puțin timp, se ocupă și soția de amanetul deschis în acest spațiu. Eu fac totul manual, totul e hand-made. Până acum nu mi-a afectat vederea munca aceasta”, spune Vincenzo.

„A fost mai greu să mă adaptez sărbătorilor de aici“

Acesta susține că se simte român de Ziua Națională a României, dar că i-a fost destul de greu să se obișnuiască cu sărbătorile, care sunt mult mai multe față de cele din Italia: „Mă simt român! Sărbătoresc prin muncă. A fost mai greu să mă adaptez sărbătorilor de aici pentru că sunt mai multe decât în Italia. De 11 ani sunt cu soția și am 2 copii, un băiat și o fetiță. Ei sunt viitorul. Sper că vor avea unul bun. Fetița mai vine uneori și mai face ceva la atelier, încearcă să facă uneori câte ceva. Nu știu dacă o să-mi calce pe urme“.