Viscolul a lovit satele din Munții Poiana Ruscă. Iarna a început devreme în Ținutul Pădurenilor VIDEO

Primele ninsori din această iarnă au acoperit satele de munte din Ținutul Pădurenilor din Hunedoara (video din Poienița Voinii și Bunila) și le-a sporit farmecul. Puținii locuitori rămași în ele sunt obișnuiși cu iernile grele.

Sâmbătă dimineață, a nins viscolit în zona de munte din Hunedoara, iar zăpada s-a așternut pentru prima dată în acest sfârșit de toamnă în stațiunile montane din Valea Jiului, dar și în Munții Poiana Ruscă, unde se află mai multe sate din Ținutul Pădurenilor.

Iarnă în Ținutul Pădurenilor

Localnicii rămași în satele de munte din Hunedoara spun însă că sunt obișnuiși ca iarna să își facă simțită prezența mai devreme la ei decât în alte locuri.

„A fost prima ninsoare din acest sfârșit de an. S-a lăsat frigul și a viscolit, dar ne-am pregătit din timp pentru iarnă. Am strâns ce am avut prin grădini și livezi, am îngrijit de animale, am adus lemne. Alți vecini s-au retras la oraș, unde au mai mult confort, dar noi rămânem aici. Drumurile sunt mai bune ca în trecut, deși iarna este greu pe ele, când bate viscolul”, spune o localnică din comuna Bunila din Hunedoara.

Ninsorile au acoperit satele Bunila, Poienița Voinii, Alun și Vadu Dobrii (comuna Bunila din Hunedoara) aflate pe coamele unor dealuri lovite adesea iarna de viscole. În satul Vadu Dobrii, zăpada așternută a fost consistentă.

→ Imaginea 1/27: Poienița Voinii Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) jpg

„A nins de pe la șapte dimineața, a fost viscol și foarte frig. Drumurile au fost acoperite cu zăpadă”, spune unul dintre localnici.

În timpul iernii, mai multe familii din satele de munte ale pădurenilor se mută în locuințele din Hunedoara, municipiu aflat la circa 30 – 60 de kilometri de așezările lor, însă așezările rămân animate, atât de localnici, cât și de turiștii aflați în căutarea zăpezii.

Recomandări pentru călători, iarna

Autoritățile îi sfătuiesc pe cei care pornesc la drum pe drumurile de munte să evite să se aventureze în zonele expuse viscolului și ninsorii puternice

„Înainte de plecare, asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă. Urmăriți la posturile buletinele meteorologice și recomandările autorităților. Evitați atingerea stâlpilor sau firelor căzute la pământ. Evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor aflate în construcţie”, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara.

Ținutul Pădurenilor din Hunedoara

Peste 40 de sate și cătune din Munții Poiana Ruscă, unele rămase aproape pustii, sunt cuprinse în Ţinutul Pădurenilor din Hunedoara, un loc aparte cunoscut românilor pentru pitorescul așezărilor de munte și pentru portul tradițional specific al localnicilor.

Cele mai multe sate din Ținutul Pădurenilor din Hunedoara, veci din perioada medievală, au fost înființate pe crestele unor dealuri, în timp ce câteva se înșiruie în văile adânci ale unor pârâuri de munte, la capătul unor drumuri de zeci de kilometri prin pădure.

Oamenii au trăit aici izolați, în armonie cu natura, iar tradițiile și portul lor popular i-au fascinat de-a lungul timpului pe oaspeții ținutului.