Un jandarm aflat în timpul liber a salvat o mamă și doi copii din apartamentul care luase foc

O mamă și fiicele ei au fost salvate de un jandarm, aflat în timpul liber din locuința care era în flăcări, din municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara, scrie News.ro.

Sergiu Dănescu, subofiţer operativ la Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara este vecinul care a salvat mama împreună cu fiicele ei de flăcările ce au năpustit apartamentul, după care a sunat la 112. Acesta povestește cum a văzut pe geam ce se întâmplă, a raportat pompierilor incendiul și s-a dus să evacueze pe mama și fetele de 3, respectiv 10 ani.

”În timp ce eram acasă, am auzit pe stradă nişte zgomote. Privind pe geam am văzut două persoane agitate. Am ieşit să văd despre ce este vorba şi am constatat că o anexă a casei unui vecin ardea. Văzând flăcările care erau peste acoperişul casei, am revenit rapid în interior pentru a-mi lua telefonul.

Am sunat la 112, le-am transmis pompierilor informaţii despre locaţie şi ce s-a întâmplat, în timp ce mă îndreptam către casa respectivă, deoarece în interior ştiam că se află două fetiţe, una de 3 ani, iar cealaltă de aproximativ 10 luni şi mama acestora.

Pentru siguranţa lor, am procedat la evacuarea acestora din imobil, deoarece focul fiind destul de agresiv se putea răspândi rapid către camera unde acestea dormeau”, a povestit sergentul major Sergiu Dănescu.