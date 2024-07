Înotătorul Avram Iancu se pregătește pentru dubla traversare a Canalului Mânecii

Înotătorul Avram Iancu continuă pregătirea pentru dubla traversare a Canalului Mânecii, programată pentru a doua jumătate a lunii iulie, cel mai recent antrenament desfăşurându-se timp de trei zile pe râul Someş, în cadrul unei campanii care promovează păstrarea apelor curate în România.

Bibliotecarul din Petroşani a înotat aproape 100 de kilometri din localitatea Fărcaşa, judeţul Maramureş, până în satul Dura, din judeţul Satu Mare, într-un timp total de 27 de ore şi 15 minute, antrenamentul desfăşurându-se la finalul săptămânii trecute, scrie Agerpres.

"A fost un înot maraton de aproape 100 de kilometri, între localităţile Fărcaşa şi Dura, ultima înainte de frontiera cu Ungaria. Dincolo de antrenamentul în sine, am avut onoarea de a mă alătura profesorului universitar Horea Naşcu, din Baia Mare, care a vâslit pe râul Someş, de la Dej până la graniţă, în cadrul unei campanii de conştientizare asupra importanţei de a menţine apele curate în ţara noastră. Este un obiectiv pe care îl susţin cu putere. Am plătit un tribut serios de efort în cadrul acestei campanii, pentru că am înotat zilnic peste 9 ore. În acelaşi timp, sunt mulţumit că am reuşit să închei cu succes încă un antrenament în vederea îndeplinirii obiectivului pe care mi l-am stabilit vara aceasta: dubla traversare a Canalului Mânecii", declarat marţi, pentru AGERPRES, înotătorul Avram Iancu.

El a anunţat că ultimul antrenament oficial pe care îl va desfăşura înainte de a pleca în Marea Britanie se va desfăşura duminică, în Barajul Gura Apelor, din Retezat, începând cu ora 10,00, evenimentul fiind unul public.

Până acum, pentru a-şi pregăti dubla cursă de traversare a Canalului Mânecii, Avram Iancu a traversat în acest an lacurile de acumulare Sântămăria Orlea, Covragiu (Haţeg), Cinciş-Hunedoara, Oaşa şi Snagov. Antrenamentele au fost completate cu un stagiu de înot în Marea Neagră. În plus, Iancu înoată zilnic în Lacul Ştiurţ şi pe râul Jieţ, din Petroşani.

O dublă traversare a Canalului Mânecii, fără costum de neopren, reprezintă noul proiect pe care înotătorul în ape deschise Avram Iancu şi l-a propus pentru vara acestui an, bibliotecarul din Petroşani menţionând că prin realizarea acestei performanţe doreşte să marcheze împlinirea a 200 de ani de la naşterea eroului naţional Avram Iancu.

Înotătorul din Petroşani a calculat că timpul estimat pentru dubla traversare a Canalului Mânecii ar putea fi de cel puţin 36 de ore, egal cu cel înregistrat în august 2020, când a înotat continuu pe Dunăre timp de 36 de ore şi 29 de minute.

Avram Iancu a mai traversat Canalul Mânecii în luna august 2016.