Cetatea medievală de la porțile Retezatului, reclădită din temelii. „Loc rupt din legendele populare românești” VIDEO

Cetatea Mălăiești din Hunedoara (video) a rămas singura fortăreață medievală din Țara Hațegului, restaurată după 1990. Lucrările au stârnit controverse, însă așezarea primește tot mai mulți turiști.

Țara Hațegului, teritoriul de la poalele Munților Retezat, Șureanu, Țarcu și Poiana Ruscă, traversat de apele Streiului și ale afluenților săi, a fost locuită din cele mai vechi timpuri.

Cetățile medievale din Țara Hațegului

Romanii au cucerit ținutul roditor al Daciei și au lăsat aici o mulțime de vestigii ale imperiului, cea mai faimoasă dintre ele fiind colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa – capitala provinciei romane din Dacia.

În Evul Mediu, Ţara Haţegului a fost stăpânită de mai multe familii de cneji, care se bucurau de privilegiile oferite de regii Ungariei ca răsplată pentru faptele de arme. Kendeffy, una dintre ele, se numără printre cele mai vechi familii nobiliare din Transilvania, fiind atestată de peste şase secole. Alături de ea și alte vechi familii cu origini medievale au lăsat în urma lor castele, turnuri și fortărețe, ale căror ruine împânzesc întregul teritoriu de la poalele Retezatului.

Cetatea Colţ, Turnul Crivadiei, Curtea nobiliară de la Sălaşu de Sus, Cetatea Haţegului, donjonul de la Răchitova – vechi de peste jumătate de mileniu – se numără printre emblemele trecutului, rămase în ruină, în Țara Hațegului. O soartă diferită a avut-o, în schimb, cetatea medievală Mălăiești, aflată pe unul dintre cele mai populare trasee spre Parcul Național Retezat: Hațeg – Sălașu de Sus – Nucșoara – Cârnic – Pietrele.

Cetatea Mălăiești din Hunedoara, restaurată complet

Cetatea Mălăieşti din Hunedoara, aflată la intrarea în Parcul Național Retezat, datează din secolul al XIV-lea și a fost ridicată la poalele Retezatului de cnejii din familia Sărăcin.

A fost clădită din piatră de râu și ar fi rezistat până în secolul al XVII-lea, când a fost părăsită.

Până în 2012, când a început reabilitarea ei, din ea mai rămăseseră donjonul şi brâul care îl înconjura.

Lucrările de restaurare a monumentului au costat circa 1,5 milioane de euro, fiind realizate cu fonduri europene, de care a beneficiat comuna Sălașu de Sus.

Investiția a fost finalizată în 2015 şi, deși a stârnit controverse în rândul specialiștilor în epoca medievală, a transformat așezarea într-o atracţie turistică.

Unii arheologi au reclamat faptul că monumentul şi-a pierdut din identitate, că au fost folosite materiale de construcţie diferite de cele cu care a fost ridicată cetatea (cărămidă în loc de piatră de râu) şi că fortăreţei i-au fost adăugate construcţii despre care nu se ştie că ar fi existat, în varianta originală.

Restaurarea a însemnat înălţarea donjonului cu un etaj, dotarea acestuia cu ferestre moderne, cu acoperiş şi paratrăsnet, lambrisarea, zugrăvirea şi refacerea brâului cetăţii, amenajarea unui spaţiu muzeal în interior, a curţii exterioare, construirea aleilor spre cetate, instalarea unor stâlpi de iluminat şi înfiinţarea unei parcări.

Atracție turistică pe drumul spre Parcul Național Retezat

Turiștii ajunși la Cetatea Mălăiești din Hunedoara, cei mai mulți în drumul lor spre zona văii Pietrele din Parcul Retezat, au fost mai moderați în aprecieri.

„Dovada că se poate și la noi în țară. Din rămășițele unui zid și ale unui turn aproape de pământ, au reușit să reconstituie o cetate cnezială mică”, scrie unul dintre vizitatori, într-o recenzie pe Google.

„Zona este frumoasă, liniștită. Seamănă cu Shire (comitatul) din filmul Hobbitul. Singurul lucru care nu mi-a plăcut este programul de vizitare. Prețul unui bilet este cinci lei”, spune un alt vizitator.

„Cetatea Mălăești din Hunedoara a fost o surpriză plăcută pentru mine. Am plecat în căutarea Sarmizegetusei și a Castelului Corvinilor. Căutând loc de cazare am ales absolut întâmplător Mălăești, datorită faptului că pe hartă mi s-a părut a fi cam la jumătatea drumului dintre cele două locuri. S-a dovedit un noroc extraordinar atât din punct de vedere al peisajelor, mirifice, cât și al locuitorilor, personaje de poveste efectiv! Apoi am descoperit cetatea. Pentru pasionați reprezintă o surpriză autentică, înălțată pe un deal, având donjon și zid de apărare cu patru turnuri - este o clădire reprezentativă epocii medievale. Pentru cei pasionați de peisagistică, este un loc rupt din legendele populare românești. Un pârâu susura ușor sub zidurile cetății. De pe ziduri se poate auzi șipotul lui. Locul în sine, împrejurul cetății pare împietrit într-o epocă a simplității absolute”, este părerea unui alt vizitator.

Localnicii se mândresc și ei cu așezarea medievală, refăcută din temelii. Mai multe pensiuni și restaurante au fost înființate în ultimii ani în satele din împrejurimi, iar comuna Sălașu de Sus a fost atestată, din acest an, ca stațiune turistică de interes local.