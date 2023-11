Un deputat a acordat primul ajutor celor doi soți spulberați pe o trecere de pietoni: „Nu vreau să pozez în erou, nu am făcut mare lucru!”

Un deputat gălățean a acordat primul ajutor celor doi soți ucraineni, grav accidentați pe o trecere de pietoni din orașul Galați. Este vorba de deputatul Laurențiu Viorel Gîdei, care se afla în zona în care s-a produs teribilul accident.

O familie de tineri ucraineni a fost grav accidentată de un șofer de 19 ani din Galați, în timp ce se aflau pe trecerea de pietoni. Femeia era însărcinată în 34 de săptămâni și, din păcate, a pierdut sarcina.

Unul dintre martorii care a intervenit este deputatul Laurențiu Gîdei (PSD). Acesta se afla în zonă, într-un taxi și a coborât să acorde primul ajutor celor doi soți ucraineni. Împreună cu o femeie, care a sunat la 112, parlamentarul a stat lângă victime și a aștepat sosirea echipajului medical.

„Trist, martor la o dramă”, a postat deputatul Laurențiu Gîdei, pe pagina sa de Facebook.

„Nu vreau să pozez în erou, nu am făcut mare lucru. Cred că orice om ar fi procedat la fel. Am mers direct la femeia rănită, fiindcă starea dumneaei era mai gravă. Împreună cu o doamnă care era acolo și care, înțeleg, sunase deja la 112, am ținut-o de vorbă pe femeia rănită”, a declarat deputatul Gîdei.

Parlamentarul spune că femeia „era confuză și avea dureri”. Până la sosirea echipajului medical, deputatul s-a asigurat că victima să stea liniștită și să nu se miște.

„Am avut grijă să nu se miște. Ne-am asigurat că stă liniștită până la sosirea salvatorilor. Avea lacrimi în ochi și asta m-a marcat mult. Nu am știu că este însărcinată”, a spus deputatul Laurențiu Gîdei.

Femeia a pierdut sarcina

Potrivit Poliției Galați, victimele sunt o femeie, cu vârsta de 30 de ani, și soțul acesteia, de 31 de ani, ambii cu cetățenie ucraineană și beneficiari ai protecției temporare.

„Femeia, care era însărcinată în 34 de săptămâni, a pierdut sarcina, medicii constatând, din păcate, decesul fătului”, a anunțat Poliția Galați.

Șoferul de 19 ani care a produs accidentul nu era băut și nici sub influența altor substanțe interzise.

Polițiștii au întocmit un „dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, urmând ca în cursul cercetărilor să se stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest eveniment rutier”.